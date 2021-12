Ieri, oltre alle gare di Europa League e Conference League, si è giocato anche il recupero di Champions tra l'Atalanta e Villareal, rimandata il giorno prima per neve.

La fase a gironi delle coppe europee non è per nulla un gran bel segno per il calcio italiano. Infatti, facendo un po' un resoconto della situazione, emerge che in Champions League, su quattro italiane, approdano alla fase successiva solo due, vale a dire Inter e Juve, mentre Milan e Atalanta sono fuori.

In Europa League,che vede impegnate Napoli e Lazio,ad accedere direttamente alla fase successiva è solo il Napoli,mentre la Lazio,dovrà giocare gli spareggi per poter accedere alla fase successiva.

In Conference League, che vede impegnata la Roma, è andato tutto liscio, infatti proprio la squadra di Mourinho, tanto criticata, ha superato il CSKA Sofia in Bulgaria, e si è aggiudicata il primo posto del suo girone, con conseguente approdo diretto alla fase successiva.

Ora, in Champions League, perdere due squadre già nella fase a gironi, non è un grande biglietto da visita per il calcio italiano, così come per l'Europa League.



La stampa nazionale piuttosto che voltarsi dall'altra parte, piuttosto che dare spazio a sciocche contestazioni verso la solita Roma, farebbe meglio a puntare i riflettori su questi risultati. Evidentemente, anche se nessuno vuole ammetterlo, l'Europa è quel termometro reale che mostra tutti i difetti delle squadre italiane. Qui,non si parla di una singola gara da dentro o fuori,qui si parla di fase a gironi e arrivare ultimi nel proprio girone,come è successo al Milan è segno di qualche problema. Anche se la stampa fa finta di nulla, anche se la stampa preferisce dare visione agli pseudo tifosi che criticano le scelte di Mourinho, i problemi per Milan, Atalanta, Lazio, rimangono comunque. Nel nostro campionato,queste squadre sono ai vertici della classifica,anche,anzi,soprattutto,per situazioni arbitrali.

L'Europa sta mostrando che,nelle gare dove non arrivano i soliti rigorini,dove gli arbitri sono,maggiormente,imparziali,queste prime della classe,fanno molta fatica. Sinceramente, questo ennesimo comportamento poco corretto nei confronti di Mourinho e della Roma, inizia ad essere pesante. Questa stampa scrive tutto e il contrario di tutto, non è passato molto da quelle critiche a Mourinho, per l'eccessivo turn over contro il Bodo, che già ne sono arrivate altre per l' inserimento di Zaniolo che,secondo loro andava risparmiato. Ieri,diversi giornali e,quindi giornalisti, mostravano eccessiva preoccupazione per le assenze in attacco del Milan contro l'Udinese, mentre per gli 8 titolari che mancavano alla Roma contro l'Inter, non certo contro l'Udinese, nemmeno un accenno.

Il fatto che la Roma giochi senza nemmeno un terzino sx,che giochi senza i due centrocampisti titolari,non è interessato alla stampa. Alla stampa,quando si tratta della Roma, l'unica cosa che interessa sono le polemiche.

Fortunatamente poi arrivano quelle competizioni dove non ci sono arbitri che con una fischiano ad ogni minimo contatto un rigore, mentre con l'altra ammonizione per simulazione, dove non ci sono per una squadra cartellini gialli e rossi per qualsiasi fallo, mentre per un'altra i cartellini rimangono incollati in tasca.

È proprio da queste gare, che poi si vede il valore reale, e per questo, poi, ci ritroviamo ai risultati attuali, che la solita stampa cerca di nascondere!