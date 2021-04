Come ogni anno, durante il finale di stagione, trapelano le prime immagini di quelle che saranno le divise ufficiali della Serie A 2021/2022. A Torino infatti (sponda bianconera), grazie al sito specializzato footyheadlines.com, sono state pubblicate in anteprima le prime anticipazioni su quella che sarà la divisa casalinga dei bianconeri nella prossima stagione. Insieme alla prima maglia, sono trapelate anche le prime immagini della terza divisa di gioco che vede una combinazione di giallo e blu. Nulla di sconvolgente rispetto alle passate stagioni, unica sostanziale differenza, la diversità di colori che rende la maglia un po’ più “pasticciata” del solito. .

A caratterizzare la nuova maglia della Juventus per la stagione 2021-22 sono le classiche strisce verticali bianche e nere. Archiviato e abolito (per fortuna) dunque, il modello "a metà" proposto due anni fa con una striscia fucsia a dividere i due colori principali della vecchia signora. La nuova divisa sarà diversa anche rispetto a quella usata attualmente nella stagione in corso con le strisce pennellate che rendono i due colori più sfumati. In termini di design, sono presenti quattro strisce bianche e cinque nere sul davanti, sulle maniche e sulla parte bassa della schiena.

Al contrario del colore oro, il logo dell'Adidas e quello del club sul petto sono di colore bianco.

Il tema della nuova maglia è il decimo anniversario dell'inaugurazione dello Juventus Stadium (divenuto poi Allianz Stadium grazie alla nuova partnership con Allianz che aveva già fatto cambiare i nomi di altri stadi di club di calcio come il Bayern Monaco).

Un altro dettaglio è la grafica personalizzata "10 Years at Home" ("10 anni a casa"). La lettera"A" è stata stilizzata per assomigliare all’arco dello stadio divenuto ormai iconico. I pantaloncini del nuovo kit casalingo della Juventus, come per le passate stagioni, saranno bianchi, mentre riguardo ai calzettoni, questi avranno un colore diverso a seconda dell’avversario con cui si gioca.

La prima partita nel nuovo impianto si svolse l'8 settembre 2011 e fu giocato tra Juve e Notts County, il club più antico del mondo. Una squadra apparentemente sconosciuta, ma con un grande valore storico, tanto che all'epoca ispirò le divise iconiche a strisce bianche e nere della Vecchia Signora. La partita in sè non è stata di quelle da ricordare, visto che i bianconeri hanno concluso i 90 minuti di gioco con un pareggio. Il gruppo Conte è passato in vantaggio grazie a Luca Toni all'ottavo minuto della ripresa. L'ex bomber emiliano era stato veloce a ribadire in rete una corta respinta del portiere avversario, che si era opposto al rigore fallito da Quagliarella. Il pareggio inglese è arrivato nel finale con Hughes, dopo che Manninger non era riuscito a trattenere la sfera. La partita finì 1-1 con pochi sorrisi e tante critiche, ma allora ognuno era incoscente da ciò che lo aspettava. Nessuno sapeva che dopo quel pareggio, la Juventus sarebbe riuscita a dominare tutti i campionati in Italia e sfiorare il tetto d'Europa

Oltre alle immagini delle maglie è stata pubblicata anche la foto di un pallone, che presenta un piccolo dettaglio: dentro le strisce nere sono presenti delle stelline di colore oro, qualcosa che potrebbe essere riproposto anche sulle maglie ufficiali.

Piccola anticipazione anche della terza maglia. La divisa è stata realizzata da Adidas che combina una base gialla (“Shock Yellow”) con degli inserti in blu e bianco. La parte anteriore e la parte bassa della schiena sono caratterizzate da blocchi di colore blu e giallo, con un paio di "motivi a V" verso la parte inferiore della maglia.

Il logo Jeep, presente sul petto in bianco, è circondato da un blocco in blu, mentre una striscia diagonale fa da sfondo al logo Adidas, bianco per le strisce e giallo per il wordmark. A completare il look, il logo della squadra nella parte alta sinistra di colore blu. Il colletto, così come i polsini delle maniche della terza maglia della Juventus 2021/22 sono di colore blu, preceduti prima da una sottilissima striscia bianca.

Manca solamente la presentazione ufficiale, ma siamo quasi sicuri che la nuova divisa per la vecchia signora sarà così o molto simile. L’ufficialità e la presentazione sono previste per il mese di maggio, attendiamo solamente il lancio finale.