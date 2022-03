Mio padre era un grandissimo tifoso del Toro e aveva anche un enorme attaccamento alla U.S. Rignanese, squadra del proprio paese natale, che milita tutt'oggi in Promozione Toscana. Oltre al classico derby con i cugini "strisciati" bianco-neri, che lo vedeva sempre sugli spalti del vecchio Comunale di Torino, molto sentito era anche quello contro il Figline, compagine considerata a tutti gli effetti la Juventus del Valdarno.

Quando assistetti, da bambino, a uno dei primi accesissimi incontri, il babbo, prima di entrare al campo sportivo della società biancoverde, mi fece presente subito che: "Se si vince si va in Arno, se si perde si va in Arno, se si pareggia si va in Arno". Questo voleva significare, tanto per mettere subito le cose in chiaro che, con qualsiasi risultato, l'accesissima rivalità avrebbe portato qualche tifoso troppo scalmanato a rifugiarsi nelle acque non proprio "balneabili" del fiume che dopo pochi chilometri si getta nella Sieve per poi vedere il proprio affluente spalancarsi alle porte di Firenze.

Il Figline-Rignanese del prossimo weekend calcistico, quindi, sarà sicuramente senza dubbio alcuno, Juventus-Inter.

"La Nord non sarà presente al derby d'Italia del 3 aprile". È l’incipit del comunicato della Curva dell’Inter, che annuncia così la sua assenza all’Allianz Stadium di Torino per il match contro la Juventus di domenica sera. La formazione di Simone Inzaghi, dunque, dovrà fare a meno dei tifosi in una sfida decisiva per il prosieguo del campionato e per la lotta scudetto. "Non staremo a dare spiegazioni per non dare adito alle solite e inutili polemiche dei rapaci del nulla, si legge nella nota pubblicata sulla pagina Facebook "L’Urlo della Nord". Abbiamo le nostre ragioni e questo deve bastare a chi legge. Vi basti sapere che è un pensiero condiviso da tutti i responsabili dei gruppi. E’ una scelta dolorosa ma inevitabile. Nessuna partita di cartello, nemmeno la più importante, potrà mai prevaricare l’essenza di quello che siamo. Noi siamo il tutti che diventa uno. CN69".

Quando il campionato italiano riabbraccia Inter-Juventus, le uniche a non abbracciarsi sono loro due, se non come i pugili, che si stringono per interrompere i colpi e poi ricominciare, con metodo e cattiveria.

La storia della rivalità e le sue cause trovano radici forti in quella famosa partita in cui l’Inter mandò per protesta in campo la Primavera. La questione risale al campionato 1960/61. La rivalità è già profonda, ma in quel campionato diventa qualcosa di più.

Nell’Italia che si incammina verso il boom economico di quegli anni, la sfida è anche uno spaccato della società italiana. La Juventus è nelle solide mani della famiglia Agnelli, mentre l’Inter è posseduta da un magnate dell’energia, Angelo Moratti. Milano contro Torino, due cardini del triangolo industriale del Nord, verso il quale cominciano a convergere i treni dal Sud carichi di volenterosi futuri operai. Quelli che vanno verso le macchine della Fiat, sono in gran parte destinati a ingrossare le fila del tifo bianconero. A Milano è ancora netta la divisione tra la borghesia "Bauscia" e gli operai "Casciavitt": i secondi spesso preferiscono il Milan.

La Juventus è la squadra che vince di più in Italia, l’Inter già dal nome cerca una vocazione internazionale poiché, dopo la reprimenda del fascismo che l’ha costretta a chiamarsi Ambrosiana, troverà sfogo nelle due Coppe Campioni vinte di lì a qualche anno. Entrambe sono figlie del capitale massiccio che si sta imponendo nel Paese. Sono destinate, e lo sarà sempre, a guardarsi dall’alto in basso, senza che nessuno capisca mai davvero chi sta sopra e chi sotto.

Il 18 dicembre 1960 l’Inter vinse 3-1 a San Siro. Al ritorno i nerazzurri, dopo aver dominato il girone d’andata, stanno calando vistosamente. In panchina c’è il Mago Herrera che non fa altro che urlare “Taca la bala”. La Juventus gioca al Comunale, che il 16 aprile è talmente pieno che alcune persone sono costrette a sedersi sulla pista d’atletica, vicino al campo.

Dopo circa mezzora di gioco, l’arbitro sospende il match per questioni di ordine pubblico e applica il regolamento, che prevede che la vittoria vada a tavolino alla squadra ospite per 0-2. La Juventus fa ricorso al Caf e ottiene che la partita venga rigiocata. La decisione arriva il 3 giugno, poco prima della fine del campionato. Da non sottovalutare che Umberto Agnelli, oltre ad essere Presidente della Juve, era anche numero uno della Federcalcio.

Moratti, d’accordo con il tecnico argentino, decide di mandare in campo nella ripetizione le giovanili. Da una parte c’è un giovanissimo Sandro Mazzola, che al mattino ha sostenuto gli esami di ragioneria a scuola, mentre un’auto della società lo aspettava fuori. Dall’altra ci sono il gigante buono Charles e il Cabezon Sivori. E l’italo-argentino non si lascia sfuggire l’occasione segnando sei gol ottenendo il pallone d'oro. Il 10 giugno 1961 finisce 9-1 per la Juventus! Boniperti, che ha 33 anni, a fine gara dice basta con il calcio giocato. Vincere è l’unica cosa che conta.



Il corso del tempo, che dicono sia gentiluomo, sarà invece cattivissimo nel 1998.

Da una parte ci sono ancora gli Agnelli, dall’altra sempre Moratti, stavolta il figlio. C’è ancora quel senso di aristocrazia nell’aria, di sfida che è anche sociale. Quando Ernesto Pellegrini, il re delle mense, si era comprato la Beneamata, Gianni Agnelli lo aveva salutato così: "Ormai in Italia non c’è più ritegno se anche il mio cuoco può comprarsi una squadra di calcio". Poi era tornato Moratti, con il figlio Massimo che aveva provato a infilarsi nel duopolio di Milan e Juventus. Di quel giorno di aprile del 1998 ricordiamo tutto, complice un calcio che stava via via cedendo sempre più spazio alle televisioni a pagamento.

Ho conosciuto molto bene l'ex tecnico della società nerazzurra Gigi Simoni in quanto proprietario, insieme alla famiglia, di uno stabilimento balneare a Tirrenia. La domenica, per la tintarella e il bagno rigenerante, partivamo con mia moglie da Firenze, affogata nell'afa, per passare qualche ora serena e in assoluta tranquillità.

L'ex allenatore, anche del Pisa, lo trovavi seduto nella sua "regista" e, insieme alla moglie, intento ad accogliere i clienti scambiando loro le consuete chiacchiere di rito. Pranzava prestissimo e, durante il rito del caffè, succedeva sovente di parlare, inesorabilmente, di calcio. Sapeva che ero tifoso viola e, con la flemma e l'educazione che lo contraddistingueva, spiegava e raccontava di calcio come quando un insegnante cerca di "prendere a braccetto" i propri alunni.

Ricordo distintamente che, durante un fritto di pesce fatto ad arte, il discorso scivolò, quasi inconsapevolmente o, per meglio dire distrattamente, sull'intervento di Iuliano che si scontrò con Ronaldo; il rigore dato alla Juve sul ribaltamento di fronte in occasione di un Juventus-Inter determinante per l'assegnazione dello scudetto.

"Ragazzo" - mi disse, "non tocchiamo quel tasto". Ebbe come un sussulto. "In tutti gli anni in cui ho allenato in giro per l'Italia mai persi la calma come in quella maledetta partita. Se rivedi le immagini, e io l'ho fatto un milione di volte, ti renderai conto che subito ebbi la percezione che fosse un rigore solare e che...". E che? Che cosa mister? Chiosai in attesa del responso, quasi di una diagnosi. "Che è l'ora che vada a fare un riposino" - mi rispose.

Quando appresi che si era sentito male e che le sue condizioni erano disperate a causa di un ictus, che lo portò alla morte dopo quasi un anno di sofferenza all'ospedale di Cisanello, mi mancarono da subito i suoi ricordi e i nostri dialoghi.

Ritornare in spiaggia e non vederlo fu come avere la netta percezione che al mare mancasse qualcosa; quell'aria di salsedine che ti fa arrossire gli occhi. La moglie Monica e il figlio Leonardo portano avanti con caparbietà la loro attività anche per il loro caro, il grande coach Simoni.

"Sapete solo rubare". "Vincere è l’unica cosa che conta…". "Io non rubo il campionato e in B non sono mai stato…". "Quando stringo la mano a un milanista la lavo, quando la stringo a uno juventino conto le dita…". Queste una delle diatribe dialettiche più ricorrenti fra i rispettivi presidenti/proprietari bianconeriazzuri.

Si consolida una rivalità. Ancora una volta, si guardano dall’alto in basso e ancora una volta, non è chiaro chi sta sopra e chi sotto: ognuno ha le sue ragioni. L’Inter gonfia il petto per Calciopoli e ci appunta sopra uno scudetto che tutti gli altri amano definire di cartone. "Questo è lo scudetto della correttezza e del rispetto delle regole", dice Facchetti. "Quello non è uno scudetto. Uno strano fregio che vedo sulle maglie dei giocatori ai quali comunque non appartiene", risponde il biondo Nedved. La Juve va in B, i nerazzurri fanno il Triplete. Poi tutto si ribalta, di nuovo, sul campo. A Torino ci sono ancora gli Agnelli, a Milano arriva Thohir e poi Steven Zhang. La Juventus è ancora italiana, l’Inter è internazionale nel vero senso della parola. La Juventus ha lo stadio nuovo che diventa modello italiano. l’Inter assume dirigenti stranieri per poi rilanciarsi come il Milan di Elliott. Provano a recuperare terreno sulla concorrenza europea i due club milanesi. Non vedono altra strada che la possibilità concreta di una nuova area appetibile dove far sorgere lo stadio. Sembra, dalle ultime voci, che sia stata individuata a Sesto San Giovanni dove sorgevano le acciaierie Falck.

Da tifoso e amante del calcio sarò davanti alla TV per godermi, spero, lo spettacolo.

Per chi farò il tifo? Ho una pistola alla tempia?

Non risponderò nemmeno sotto tortura ma di una cosa sono certo: domenica sera verso le ventitre sicuramente qualcuno, anche a Torino, andrà in Arno.

Vero babbo?