Buonasera lettori, sono juventino e amo il calcio, mi piace parlarne... soprattutto di mercato.

Cambierei la mia Juve in questo modo:

Cessioni: De Light, sacrificio alla Zidane (110 milioni), Cuadrado, Napoli nell'affare Kulibaly (10/15 milioni), Pellegrini, Premier (10 milioni), Rabiot, Premier (20 milioni), Mckennie, Premier (25 milioni), Ranacchia, Udinese (10 milioni), Rovella, Lazio (15 milioni), Arthur, prestito Siviglia (10 milioni), Mandragora, Torino (10 milioni), Bonucci, Roma (10 milioni).

Totale cessioni: 230 milioni

Acquisti: SINGO, Torino 10 milioni + Mandragora, KOULIBALY, Napoli 30 milioni + Cuadrado, ROMAGNOLI Parametro zero, UDOGIE, Ranocchia + 10 milioni, porterei centrale difensivo Danilo, POGBA parametro zero, MILINKOVIC-SAVIC, Rovella + 55 milioni, TOLISSO parametro zero, ZANIOLO, Bonucci + 40 milioni, DI MARIA, parametro zero, MILIK Marsiglia Dragusin + 10 milioni.

Totale acquisti : 155 milioni

Formazione 4-3-3: Szczesny (Perin), SINGO (De Sciglio), Danilo (GATTI), KOLILIBALY (ROMAGNOLI) Rugani, UDOGIE (Alex Sandro), MILINKOVIC-SAVIC (TOLISSO), Locatelli (Fagioli,Miretti), POGBA (Zaccaria), ZANIOLO (Kean), Vlauvic (MILIK), Chiesa (DI MARIA).

E con questa rosa... si VINCE!!!

