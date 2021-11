La Juve crolla per 4-0 contro il Chelsea nella disastrosa serata di ieri allo Stamford Bridge, in una gara valevole per il primo posto in classifica nel girone H della Uefa Champions League. Ora i bianconeri si ritrovano a pari punti con il Chelsea, ma in seconda posizione vista la differenza reti negli scontri diretti (all'andata a Torino finì 1-0 per la Juve). Nell'ultima giornata del girone la Juve dovrà sperare in un passo falso del Chelsea che andrà a giocare in Russia, a San Pietroburgo, contro lo Zenit, mentre la Juve affronterà in casa il Malmo.

Dopo la partita di sabato all'Olimpico contro la Lazio, ci si poteva illudere di aver ritrovato una buona Juve, solida difensivamente (Szczesny non è stato mai chiamato in causa) e cinica in attacco, insomma una Juve "allegriana", mentre nella partita di ieri a Londra sono venute fuori tutte le lacune di questa squadra. Tuchel imposta il match in maniera perfetta, ribadendo ancora una volta che al momento è il miglior allenatore in circolazione e dimostrando come il suo Chelsea sia il campione in carica, ancora favorito per la vittoria finale.

Nella prima parte di gara assistiamo ad un dominio da parte del Chelsea che costringe la Juve a giocare nella sua metà di centrocampo. Tuttavia, la Juve riesce a contenere la manovra offensiva dei Blues soprattutto grazie a delle buone ripartenze che però non si concretizzano, e allora ecco che arriva la rete dei padroni di casa su calcio d'angolo, viziata da un fallo di mano di Rudiger dove il Var non interviene, e quindi Chalobah sigla l'uno a zero. Dopo il gol, arriva la vera unica occasione per i bianconeri, grazie ad un'invenzione di Locatelli per Morata, il quale scavalca Mendy con un pallonetto, ma Thiago Silva con un intervento strepitoso salva il pallone sulla linea. Nella ripresa la Juve non rientra in campo ed in pochi minuti segnano James e Hudson-Odoi. La partita prende un'unica direzione e i bianconeri sono costretti a rincorrere il "torello" dei Blues; nel finale c'è gloria anche per Werner che segna un gol facile praticamente a porta vuota.