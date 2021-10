La Juventus oggi è di scena al Bentegodi contro l'Hellas Verona, che nelle ultime sei uscite ha totalizzato 12 punti, con 15 reti fatte ma soprattutto 12 reti subite, contando che la sua difesa sembra davvero di burro, non hai livelli del Pordenone in Serie B che ne ha subiti ben 26, ma le difese sembrano davvero molto simili. Questa sarà una gara tra due squadre simili, e già perchè quest'anno il distacco tra le due non c'è, in campo sono due squadre che provano a fare il loro gioco e alla fine incappano nelle reti subite, la Juventus sta peggio a differenza reti 14 subite e 13 subite, cosa che non succedeva dai tempi della primissima Juventus targata da Andrea Agnelli. Si dice che la situazione Covid abbia complicato la strada di questa squadra, ma soprattutto le scelte sbagliate, in panchina in primis e nel mercato poi, alla fine si è arrivati al 'riciclo generazionale' che è in atto da questa stagione, anche se poi in campo 'riciclo' sembra non esservi luce. La Juventus oggi è una squadra normale, contando due elementi di spicco Cuadrado e Chiesa, uno delle vecchia guardia e l'altro della nuova, più un Dybala che ancora non fa il Dybala, per il resto la squadra è quella che è, piena zeppa di esperienza in difesa, e alla carlona dal centrocampo in su. La gara di oggi potrebbe rivelarsi 'Fatal' per Allegri, perchè un'altra prova in colore, accompagnata dal non bottino pieno, potrebbe portare i tifosi a farsi sentire, anzi strano che fino ad oggi non si siano ancora fatti notare da società e allenatore. Le due squadre arrivano da due gare ben diverse; La Juventus uscita con le ossa rotte dall'Allianz Stadium perdendo contro il Sassuolo all'ultimo secondo, mentre il Verona ha strappato un punto in casa dell'Udinese. La società bianconera togliendo l'ultima sconfitta, arrivava da 5 vittorie e un pareggio e sette risultati utili dalla sconfitta contro il Napoli. Il campo oggi ci dirà se questa Juventus ha avuto soltanto un piccolo inciampo, oppure se la sua fase calante comicna proprio dalla sconfitta contro il Sassuolo, dall'altra il Verona ben sa delle difficoltà della Juventus e tenterà di imitare la squadra modenese in tutto e per tutto, magari cogliendo quei punti che fino alla scorsa stagione difficilmente si potevano strappare. La Juventus di questa stagione è una mina vagante, che può vincere, sempre non convincendo, oppure perdere anche se gioca con una squadra molto inferiore a lei. Il Verona è tornato quello che allenava Juric, in lotta per la top ten, segna a dismisura, e lo fa anche con le prime come Lazio e Milan alle quali ha rifilato 4 e due reti, e la terra bianconera potrebbe essere una nuova conquista scaligera di stagione.

Largo spazio al tempo e alla partita, sintonizzati tra radio e tv alle ore 18, per sentire o vedere se questa Juve si trova all'inizio della fine, oppure se avrà ancora quel sussulto per ritornare a galla.