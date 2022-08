Sono certo che qualcuno della Juve, e parlo di società o dirigenti, legga in questa community ed è possibile che si celi dietro nickname, però se così non fosse possiamo immaginarlo, così da sentirci letti e magari capiti su quel che chiediamo noi tifosi. Così oggi mi sento di dare dei consigli. E chi sarei io per dare consigli ad Arrivabene e Cherubini? Nessuno, un semplice intermediario, che al massimo può consigliare una trattativa o portare alla luce qualche giovane sconosciuto per le società, però dei consigli dal di fuori, senza fare troppo i conti in tasca si possono dare, tanto non costano nulla. Oppure no? Qualcuno si fa pagare per dare consigli in politica, sarebbe bello che pagassero anche noi tifosi, che ogni settimana consigliamo dalla tv o dallo stadio la formazione al nostro allenatore di turno, oppure no? Così oggi vedendo la mia Juventus uscire dalla spedizione americana con un tris di risultati perfetti, una vittoria, un pareggio e una sconfitta, oltre a due infortuni, mi sento di chiedere perchè sul mercato fa del tutto per rafforzare solo il centrocampo, mentre dovrebbe spingere di più per trovare dei difensori, e non parlo soltanto centrali.



Se in porta mi sento tranquillo, in difesa per nulla. Ci sono giocatori oramai avanti con l'età come Bonucci, che farà questa stagione e, magari, poi si ritirerà, ma dovrà essere un capitano, quello che dovrà dettare legge e, con tutto il rispetto, non riesce a padroneggiare la difesa visto che per 11 anni, togliendo quello passato al Milan, ha sempre dipeso dalle decisioni o di Chiellini o di Barzagli. Questo sarebbe il primo anno da veterano, quello in cui dovrebbe decidere quando la difesa deve salire e quando no e già mi escono le bolle sulle mani. Sembra che il mio desiderio di vedere Rugani lontano dalla Juve stia per esaudirsi, anche se solo per una stagione ad Empoli. Ma il non vederlo o sentire nominare il suo nome tra le fila in formazione o panchina mi fa tirare un sospiro di sollievo e passare le partite con più tranquillità e serenità. Quindi serve un centrale forte, e che sia Milenkovic o un altro, basta che possa completare il trio dietro, sempre Allegri che cambi quel modulo inadatto che ha stampato ogni stagione alla Juve e si riformi quella formidabile difesa a tre che tanto bene ha portato a Conte dal 2011 al 2014. E sugli esterni? Sto bene a destra con Danilo e Cuadrado, sto male se penso invece che a sinistra si continua a puntare su Alex Sandro, davvero un ex calciatore già a 31 anni, mentre ci sarebbe da puntare forte su Luca Pellegrini e trovargli un'alternativa. Quindi, mi chiedo, perchè mai la società spinge per il centrocampo, visto che in rosa ha sul Arthur, Rabiot, Zakaria, McKennie, Locatelli, Fagioli e Rovella, oltre al già rotto Pogba, che non avrei ripreso per nulla al mondo. Paredes e Zaniolo sono forti, ma a cosa servirebbero se poi il centrocampo non lo si sfoltisce prima?



Mi sembra di vedere quei ragazzini o giovani che al fantacalcio vogliono i più forti dalla metà campo in su, ma poi guardando la difesa si leggono dei nomi improponibili, ma non si diceva che la difesa è il miglior attacco? E come mai? Oggi la nostra difesa come giocatore forte, può contare solo su Bremer appena arrivato, poi Bonucci è in là con gli anni e spesso, come nella passata stagione, sta fuori per problemi fisici e Gatti è un giocatore di 25 anni che è stato preso, ma poi non si sa se resta e mi chiedo a cosa è servito spendere 10 milioni di euro se poi non lo tieni in rosa, ma anzi vorresti girarlo in prestito o inserirlo in qualche trattativa. Se non è all'altezza era meglio spenderli e aggiungerli a quelli che si hanno a disposizione per prendere un altro difensore forte, sbaglio? Ora vorrei capire cosa gira nella testa di Arrivabene e Cherubini, perchè se davvero credono che Bremer da solo possa sostituire sia De Ligt che Chiellini allora qui non c'hanno capito granchè nessuno dei due lasciando la difesa più debole della scorsa stagione, o forse credono davvero che così si riescano a prendere meno gol?