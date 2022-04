Dybala, l'addio che di certo non ti aspetti e che ancor più certo ti lascia un senso di vuoto dentro, quasi nell'anima, ma il tira e molla per il rinnovo ha forse spezzato la corda definitivamente ed il bisogno "spasmodico" del vero numero 9 ha fatto il resto..

Bernardeschi è l'oggetto misterioso più misterioso dell'ultimo decennio, le qualità di certo non gli sono mai mancate e quando gli è stata data fiducia incondizionate non ha fatto nemmeno troppo male, ma poi continua misteriosamente a scomparire nel nulla e ogni volta fatica sempre più a tornare nei radar degli allenatori, sicuramente sarà un addio meno doloroso per i tifosi, ma un jolly cosi non si trova facilmente in giro, potrebbe addirittura diventare un rimpianto con il tempo..

Morata è diventato Juventino dentro e l'ambiente lo ama, ma non è riuscito mai ad imporsi come titolare, anche se, ad essere onesti, è ben più che una meravigliosa "riserva" e poteva diventare il "nuovo Mandzukic Allegriano", ma se l'Atletico non scende a trattare a ben più "miti prezzi", purtroppo sarà addio anche per lui..

Rabiot è un altro oggetto misterioso dell'organico Bianconero e nonostante che da qualche partita sembra si stia un pochino imponendo all'attenzione di Allegri, che pian piano comincia ad aprezzarlo, è forse troppo tardi per rientrare nel progetto e l'oneros-sissimo stipendio non aiuta di certo la sua permanenza in quel di Vinovo..

Mckennie è forse il più amato di tutti i centrocampisti Bianconeri (insieme a Locatelli), i tifosi lo stimano e lo apprezzano per la grinta e la voglia di non mollare mai, cosa questa davvero diletta e gradita a tutta la tifoseria nonchè dalla dirigenza Juventina, il cui motto è appunto "fino alla fine". Nonostante ciò è previsto il suo sacrificio per arrivare al tanto desiderato Zaniolo, che a sua volta avrà il difficile compito di sostituire il 10 bianconero..

Arthur nonostante il brasiliano stia diventando sempre più il centro del gioco in questo finale di stagione, sembra che sia comunque il primo inscritto sulla lista dei partenti. Il feeling con l'ambiente, l'allenatore e la dirigenza non è mai scattato come avrebbe dovuto, forse perchè le aspettative erano troppe, o forse perchè è stato erroneamente schierato fuori posizione, o forse, più semplicemente, non è mai riuscito ad ambientarsi del tutto..

Chiellini il gorilla che lotta sempre, il capitano, il senatour, sarà proprio lui l'assenza più difficile da colmare e nonostante "scricchiolasse" già da un pò, la dirigenza (colpevolmente) non ha mai provveduto a cercare il suo degno erede in tempo utile e questo è un errore che potrebbe mostrarsi facilmente pesante nel tempo! Sarà infatti molto arduo porre rimedio ad una mancanza del genere, speriamo almeno che la prossima volta siano tutti un pochimo più lungimiranti..

Rugani probabilmente diventerà presto il nuovo capitano dell'Empoli, piazza ove è stato sempre amato e ove si è consacrato al calcio che conta, ed il suo addio è "sancito" dall'acquisto del suo erede: Federico Gatti

Alex Sandro il più deludende di tutti i superstiti delle 2 finali di Champions, la sua involuzione non conosce ne se ne ma, mentre la sua partenza è ormai più certa, sopratutto dopo che anche Pellegrini lo ha scavalcato nelle gerarchie del mister ed anche dei tifosi..

Perin non vedrà il suo contratto rinnovato e si appresta a lasciare il posto al portierino della nazionale ItalianaU21..

10 sono i giocatori sul piede di partenza, per non dire già con le valige in mano, e questa è forse la prima vota che accade una cosa del genere nel mondo Bianconero, Cherubini ed Arrivabene avranno davvero una estate da vivere tutta d'un fiato ed è davvero difficile e complicato cercare di capire dove e come saranno dovuti essere spesi i pochi (pochissimi) fondi rimasti per il calciomercato, ma di certo quest'anno più che mai non sono proprio amessi errori o distrazioni, la pianificazione dovrà essere già stata fatta in anticipo e le prime mosse dovranno cominciare sin dal primo giorno per non rimanere poi strozzati in qualche strano imbuto!

Proviamo dunque ad immaginare un mercato tanto pirotecnico quanto complicato (nel dover restare dentro determinati parametri di prezzi):

1) -15 Milioni saranno la spesa cash nello scambio tra Mckennie e Zaniolo per avere il nuovo 10 Bianconero

2) -10 Milioni è stata la spesa per portare Federico Gatti a Vinovo ed anticipare quindi il Torino che ne aveva offeri addirittura 11,5!