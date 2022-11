La J-League è probabilmente una delle leghe calcistiche più sottovalutate del panorama calcistico nonostante sono stati molti i giocatori cresciuti in questo campionato; ma intanto facciamo un passo indietro e scopriamo la storia della lega e quali sono stati i giocatori che hanno militato in questi lega.



La J-League è massima serie del campionato di calcio in Giappone. Le squadre che compongono questa lega sono ben 18, tra queste le prime tre si qualificano per l’AFC Champions, ossia la Champions League Asiatica, mentre tra le ultime 3, la 18ª e la 17ª vengono direttamente retrocesse, invece la 16ª gioca lo spareggio contro la vincitrice dello spareggio per la promozione dalla J-League 2, ossia la 2ª divisione. La J-League poi oltre ad avere questi play-off per la retrocessione, insoliti nei maggiori campionati europei, è un campionato che viene giocato in un periodo completamente differente, infatti ha inizio nel mese di febbraio per terminare poi a dicembre.

Questo campionato è probabilmente uno dei campionati più combattuti che si siano visti negli ultimi anni, infatti non sono molte le squadre che possono dire di contendere più di 8 campionati. Tra le squadre più titolate della lega ci sono senz’ombra di dubbio la Yokohama Minato, vincitrice dell’ultimo campionato e una delle migliori squadre del paese che può contare nel proprio Palmares ben 7 campionati, i Kashima Antlers, vincitori per l’ultima volta nel 2016 e arrivati al 4º posto in questo campionato con ben 8 scudetti, il Kawasaki Frontale, squadra esplosa negli ultimi 5 anni nei quali è riuscita a conquistare ben 4 campionati l’ultimo vinto proprio nel 2021, infine ultima ma non per minor importanza è sicuramente l’Hiroshima San Frecce, arrivata 3ª in questo campionato ma vincitrice della bellezza di 8 campionati.

Ma perché un campionato che non sembra avere un livello calcistico riesce allo stesso tempo ad essere così tanto intrigante? Effettivamente la qualità del gioco probabilmente non è tatticamente al livello del calcio europeo, però questo campionato è riuscito ad attirare molti giocatori a fine carriera e a forgiare, in maniera particolare negli ultimi anni, numerosi giocatori di spessore di cui alcuni hanno anche militato nel nostro campionato come Takehiro Tomiyasu, ex giocatore del Bologna attualmente in forza all’Arsenal, o Yuto Nagatomo, ex giocatore di Inter, Galatasaray e Marsiglia, attualmente tornato proprio in J-League al FC Tokyo.

Questi sono solo alcuni dei giocatori che si sono forgiati in quel campionato, infatti ce sono stati molti altri che hanno fatto la storia del calcio mondiale come Kazuyoshi Miura, che all’attuale età di 56 anni continua ancora a giocare e segnare diventando in questo modo il giocatore più anziano in attività e il più anziano a segnare un gol in un campionato professionistico. Miura poi non è di certo un volto sconosciuto per il calcio italiano, dato che nella stagione 94-95 militò nel Genoa, non riuscendo purtroppo a lasciare il segno.

Oltre a loro ci sono altri giocatori forgiatisi in J-League e arrivati poi in Europa e uno dei giocatori che al tempo sembrava essere destinato ad una carriera strepitosa era Keisuke Honda cercato costantemente dalla Lazio, nel periodo in cui indossava la maglia del CSKA Mosca, arrivò in Italia con la maglia del Milan non riuscendo a brillare. Poi non possiamo dimenticare certo Takefusa Kubo, classe 2001 ex cantera del Barça, Real Madrid e attualmente in forza al Real Sociedad, o Takumi Minamino, ex Liverpool ora al Monaco. Persino gli allenatori non sono esenti da questa speciale menzione uno tra tutti è Arséne Wenger, ex allenatore dell’Arsenal dal 1996 al 2018, che nella lontana stagione 1995-1996 allenò proprio una squadra di J-League i Nagoya Grampus conquistando il 2° posto in classifica.

Insomma sono parecchi i giocatori, e gli allenatori, che hanno fatto carriera nel paese del Sol Levante per poi arrivare in Europa e fare scalpore dimostrato le proprie qualità, però, nonostante ciò, la J-League rimane un campionato quasi sconosciuto agli occhi dei tifosi nonostante i numerosi personaggi che ha regalato al calcio.