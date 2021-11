Criteri per qualificarsi direttamente al mondiale: battere l'Irlanda del Nord e sperare che la Svizzera non segni più gol di noi contro la Bulgaria.

Com'è andata a finire: una bruttissima Italia pareggia 0-0 con l'Irlanda e la Svizzera travolge 4-0 la Bulgaria.

Per andare in Qatar c'è un'ultima possibilità, ma l'Italia dovrà giocarsi il pass con il rischio di incontrare squadre come Olanda, Portogallo, Russia e Svezia, e vedendo il livello attuale degli azzurri... un po' d'ansia c'è.

Contro Svizzera e soprattutto Irlanda la squadra tenendo contro dei numerosi infortuni, è apparsa stanca, svuotata e senza stimoli come se la vittoria degli europei avesse messo un punto nella testa di molti.



A marzo, Roberto Mancini deve cambiare, deve convocare chi ha il fuoco dentro, chi ha voglia di vincere, chi ha voglia di provare a scrivere un'altra pagina stupenda, al diavolo le gerarchie, i big, le promesse fatte e la riconoscenza: CI SI GIOCA LA QUALIFICAZIONE e non ci meritiamo un'altra umiliazione.



La rosa per il mondiale: Donnarumma,Meret,Cragno. Calabria,Florenzi,Mancini,Bastoni,Chiellini,Bonucci, Spinazzola,Biraghi. Castovilli,Pellegrini,Verratti,Tonali,Pessina,Locatelli,Zaniolo. Chiesa,Politano,Berardi,Insigne. Immobile,Kean,Scamacca.

4-3-3 con Donnarumma Calabria Bonucci Chiellini Spinazzola Tonali Pellegrini Zaniolo Chiesa Immobile Insigne.

Forza Italia!