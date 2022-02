E come volevasi dimostrare il mio pensiero si sta materializzando un po' alla volta.

Da quando questa estate sentii che la societa' (ahimè cinese), dopo aver fatto SCAPPARE A GAMBE LEVATE un grande allenatore (subito dopo Mohurinho) che gli ha fatto vincere tutto ciò che c era da vincere con il Signor CONTE, leggo con sommo dispiacere che la societa' aveva ingaggiato come suo sostituto INZAGHI, da allora parlando con mio nipote gli dissi ad Agosto, vedrai che l'INTER fara' la stessa ed identica fine della Lazio, mio nipote mi domando PERCHE? Gli risposi, se hai notato quando era alla Lazio per buona parte del campionato era capolista, ma al girone di ritorno ha iniziato a perdere punti e non è mai riuscito a vincere una coppa dei campioni, ma solo la coppa Italia, tanto è vero che la Lazio arrivo' terza a fine campionato, ora si sta ripetendo la stessa ed identica cosa...



Mi spiace per lui, ma a fine campionato se ha gli attributi dovrebbe dimettersi e deve pure imparare ad essere umile cercando di sminuire la figura di ANTONIO CONTE come se lui fosse alla sua altezza se non di più, caro INZAGHI certe risposte tienitele per fine campionato e vedi se riesci a fare quello che ha fatto Conte... perché Conte ci ha fatto SOGNARE, mentre con te bisogna sperare.

Inguardabile le partite in coppa dei campioni, inguardabili quelle del campionato. Inzaghi dovresti fare esperienza con squadrette che ambiscono per andare in serie A, non sei all'altezza della mitica Inter.