Il Milan, se andrà agli Arabi, ecco l'idea del fondo del Arabo: CR7 SVINCOLATO.

PER LUI 1 ANNO DI CONTRATTO A 15 MILIONI.

Perché proprio CR7?

A 37 anni segna ancora 30 gol stagionali, conosce il campionato italiano è soprattutto non è cosi sbagliato puntare sul più forte giocatore del Mondo, nonostante i suoi 37 anni.

Il Milan avrebbe in lui una punta da 30 gol, contratto annuale con rinnovo solo in caso di Champions League raggiunta.

15 milioni di euro non è una follia, quanto costerebbe prendere ad esempio SCAMACCA?

40 MILIONI AL SASSUOLO, PIU' 4 AL GIOCATORE, SONO 44 MILIONI EURO.

Dobbiamo puntare su i top svincolati, di lusso, che fanno la differenza in campo, e CR7 lo è!

Lo Manda Mendes: sarebbe il potentissimo procuratore a spingere CR7 al Milan, sarebbe un colpo SCUDETTO totale.

Detto che il Milan ad oggi avrà: Botman, R. Sanches, Adil, Pobega, Origi, mettendo pure l'eventuale arrivo di CRISTIANO RONALDO, sarebbe un Milan subito pronto per la Champions League da protagonista.