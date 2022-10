Sinisa e Stroppa, per ora sono saltate queste due panchine in SerieA, eppure quelle a rischio esonero sono di più, a partire soprattutto dalla Juventus e dall'Inter. E c'è da chiedersi perchè Zhang, non ha ancora esonerato Inzaghi. Questione economica? Possibile, ma difficile che sia questo il vero motivo, visto che l'Inter ora è certamente fuori dai giochi scudetto, e se continua con questo passo rischia di scordarsi anche il piazzamento in zona Champions. Questione forse d'orgoglio. Il giovanissimo presidente cinese dell'Inter ha puntato tutto su Inzaghi. Si è fidato dei suoi consiglieri, si è fidato di quell'amicizia presunta tra l'ex laziale del 5 maggio e il presidente dell'Inter, e potrebbe essere una questione di faccia. Ma se Zhang deve salvare la propria faccia e non riconoscere il proprio errore, perchè di questo si tratterebbe, l'Inter, sta precipitando. Si possono giocare anche le partite più strepitose del mondo, ma quello che conta è vincere. Contano i punti. Conte lo sapeva bene, ed infatti, ha vinto. Inzaghi cosa ha vinto? Ha perso uno scudetto che aveva in tasca, aveva la squadra più forte del campionato, e di coppette minori che magari alla Lazio facevano tanto, all'Inter dicono poco o nulla. Perchè qui c'è una storia diversa, che forse Inzaghi non ha capito? Non sappiamo. Non è lui l'allenatore giusto per questa squadra. I tifosi in gran parte da tempo ne chiedono l'esonero, visto che non si dimetterà mai. Perchè dovrebbe farlo, visto che le scuse per le sconfitte non mancano? L'ultima? Da quando è assente Brozovic l'Inter non vince una partita. Diamine. E che lo si è preso a fare il suo sostituto? Allora si è sbagliata la scelta? Tutto può dipendere da un solo giocatore? Con l'Inter che ha una delle peggiori difese della SerieA? I giocatori dicono di essere dalla parte di Inzaghi. Bel gesto di solidarietà. Ma tutti la pensano così? Sarà una bravissima persona, avrà fatto bene con la Lazio, per le ambizioni che lì c'erano, ma all'Inter ci si aspettava decisamente altro ed ora i nerazzurri sono fuori dai giochi scudetto. Sì, è vero, in questo campionato tutto è possibile, ma Milan e Napoli, Atalanta e Udinese hanno una marcia in più, e meritano di stare lì in alto. L'Inter no. Non si comprende l'ostinazione di continuare con Inzaghi. Si sta perdendo solo tempo ed il rischio che a novembre si arrivi con una classifica disastrosa per le ambizioni iniziali è altamente alto. Si sta perdendo solo del tempo prezioso. C'è da ricostruire una squadra. L'Inter la si sosterrà sempre, come è giusto che sia, sia quando vince, che quando perde,ma visto che non si possono cambiare i giocatori, almeno per ora, dare una guida tecnica diversa è il minimo da pretendere. Che almeno se di deve mandare all'aria la stagione, ci si diverta. Meglio un pazzo Zenga, interista e dell'ambiente, che continuare con questi musoni...