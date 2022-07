Ero felice quando hanno preso Inzaghi al posto di Conte. Attenzione, Conte è un grande allenatore, ma quelle scene ogni volta che perdeva e a fine campionato, erano pesanti. Inzaghi ha uno stile completamente diverso e se gli dai la squadra almeno due stagioni sono sicuro che farà grandi cose!

La squadra era forte prima del mercato, ma vedo che gli acquisti e le scelte per reparto sono intelligenti. Prendendo MYKITARIAN e ASLLANI per far riposare CALHANOGLU, BARELLA E BROZOVIC già il centrocampo e a posto e sono sicuro che GOSENS farà una buona stagione. La difesa se parte SKRINIAR e arrivasse BRENNER sarebbe a posto. L'attacco con l'arrivo di LUKAKU e già potente, poi se ci aggiungiamo la fantasia di DYBALA sarà perfetta.

Dunque l'INTER ha quasi una squadra competitiva su tutti i fronti.

Tenendo DZEKO per ricambio LUKAKU, e con un centrocampo troppo pieno si dovrà smaltire, ma chi partirà??

I due cileni sono la priorità, Vidal è un po' lento e non è più il gladiatore di una volta. E Sanchez non penso che farebbe il terzo o quarto attaccante e l'ingaggio è troppo alto, dunque ADIOS.

Se arrivasse DYBALA il sacrificio sarebbe CORREA, tranne se DZECO voglia partire, ma vista la sua età penso che gli piacerà essere il vice LUKAKU soprattutto perché ci sono tantissime partite.

Mi dimenticavo della porta, finalmente un nuovo portiere, speriamo che possa sostituire gentilmente ma sicuramente HANDANOVIC, il portierone che ha bisogno di un erede all'altezza.

Per adesso l'INTER parte di nuovo favorita, il MILAN perde di nuovo tempo a rinforzarsi, causa società, sarebbe un peccato perché PIOLI a fatto un bel lavoro, é sarà difficile ripetere l'ultima stagione. La JUVE, ho fa degli investimenti importanti soprattutto a centrocampo e in difesa, ho ripeterà la stessa stagione tumultuosa, perché con CHIESA, VLAOVIC e DI MARIA a un attacco con i fiocchi ma se dietro non si costruisce avranno molta difficoltà a fare gol.

Vedremo gli investimenti delle altre squadre, voglio vedere se il presidente della ROMA, dopo l'arrivo di Mourinho, vuole fare sul serio, picchiando forte sul mercato.

Le altre per adesso non si capisce realmente cosa vogliono fare, il NAPOLI che sta perdendo dei pezzi importanti e la LAZIO che gira in tondo, speriamo qualche colpo di mercato.

L'unica che sta sorprendendo tutti è il MONZA, ma con quei due furbacchioni di dirigenti può arrivare di tutto, e chissà tra due anni se investono con questi ritmi non mi sorprenderebbe di vederla nelle prime quattro.

Si vedrà...