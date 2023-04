Bisogna ragionare con una classifica che vede la Juventus essere al secondo posto, perchè i 15 punti possono essere restituiti, anche se c'è il rischio di una retrocessione in B, vero, verissimo, però nel dubbio, meglio fare i conti con la situazione peggiore, e in questo caso (per l'Inter) è una Juve al secondo posto.

Il Napoli è andato, anche se qualche segno piccolo di cedimento c'è, anche se è caduto in modo clamoroso contro un Milan agguerrito come non mai, però viviamo nel paradosso che nel dopo Udine, il Milan si è rilanciato e l'Udinese, invece, è crollata, ciò a dimostrare che nel calcio ogni giornata è veramente a se stante e non si può più avere nessuna certezza, tranne lo scudetto vinto dal Napoli, che potrebbe perdere solo con una disfatta epocale, altro che Caporetto!

La Lazio vola, la Roma è lì e l'Inter che era data per la favorita per questo campionato rischia seriamente di perdere il treno Champions.

Milan, Roma, Lazio, Inter e Atalanta in lotta per due posti in Champions, dando come possibile un secondo posto alla Juventus nel caso della restituzione dei 15 punti, altrimenti, i posti da contendere sarebbero chiaramente tre per cinque squadre, una contesa tra Lombardia e Lazio, tra Milano, Roma e Bergamo, una linea del calcio tutta nostrana.

Ma la sensazione che si ha è che quella che potrebbe mancare l'aggancio, sia proprio l'Inter. Hanno deciso di continuare ad affidarsi ad Inzaghi, sbagliando, avrebbero potuto cambiare durante la pausa Mondiali in un campionato dove si è esonerato poco rispetto al solito, un niente, rispetto alla B, dove vi è stato un cambio allucinante di panchine.

Il calendario dell'Inter è difficile, tra Coppa Italia, e sfida in Champions deve affrontare sconti diretti fondamentali, come contro la Roma, il Napoli, l'Atalanta, la Lazio, senza dimenticare squadre che hanno spesso creato problemi ai nerazzurri, come gli emiliani del Sassuolo. Insomma, da candidata a vincere lo scudetto, a finire a giocare l'Europa League, con il rischio del disastro societario, stante le incertezze per il futuro, l'Inter rischia l'ennesimo capovolgimento che potrebbe stravolgere per i prossimi anni il futuro. Altro che stadio, qui! Per una società come l'Inter, il quarto posto, viste le aspettative, sarebbe oltre che il minimo sindacale, nello stesso tempo un mezzo insuccesso. Per i fratelli Inzaghi non è un bel momento, la Reggina è precipitata, l'Inter è alle porte di un disastro clamoroso, forse più clamoroso della vittoria dello scudetto del Napoli, e potrebbero entrambi trovarsi a fine stagione senza più contratto.



In casa Inter si sogna il ritorno di Conte, ma le pretese di Conte sono ben note, ed in questo momento l'Inter non è alla sua altezza, all'altezza delle sue pretese, due mesi dove tutto potrà accadere, ma se in casa Inter non cambiano rotta, per i tifosi, dopo aver regalato uno scudetto al Milan, che non ha rubato nulla (sia ben chiaro), ora si troveranno con il rischio di regalare un piazzamento Champions ed ai tifosi l'ennesima incazzatura e delusione stagionale.