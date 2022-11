Il turno domenicale della 15° giornata di serie A, l'ultimo prima della lunga sosta per i mondiali in Qatar, si apre alle 12:30 con un match tutt'altro che banale: a Bergamo va infatti in scena il derby nerazzurro tra Atalanta ed Inter, entrambe a quota 27 punti in classifica.

I nerazzurri di mister Inzaghi sono chiamati a dare risposte importanti, in un match storicamente sempre ostico per chiudere positivamente l'anno, ma soprattutto per invertire alcune preoccupanti tendenze. La "Beneamata" infatti ha totalizzato finora solamente 9 punti su 21 disponibili lontano da S.Siro, incassando ben 16 reti. L'altro dato che preoccupa in casa nerazzurra sono gli zero punti ottenuti nei 4 Big match finora disputati (3-1 vs Lazio, 3-2 vs Milan, 1-2 vs Roma e 2-0 vs Juve), che hanno portato i nerazzurri a - 11 dalla capolista Napoli.

Tuttavia, sotto il profilo del gioco e della produzione offensiva, l'Inter sembra essere tornata sugli standard dello scorso anno. La squadra di Inzaghi vanta infatti il secondo miglior attacco del torneo con 31 reti realizzate, con Lautaro, a quota 7 gol, ad una sola rete dal capocannoniere Oshimen. Tutto ciò senza il colpo da 90 del mercato interista, quel Romelu Lukaku finora praticamente mai a disposizione, dal quale l'Inter si attende un 2023 totalmente differente.



A Bergamo quindi, Inzaghi e i suoi hanno l'obbligo di vincere finalmente uno scontro diretto, staccare la Dea in classifica, e chiudere la difficile prima parte di stagione quantomeno nei primi 4 posti. Non sarà ovviamente un match semplice con i Bergamaschi, che arriveranno agguerriti dopo l'inaspettata sconfitta con il Lecce di mercoledì, contro i quali l'Inter ha ottenuto un solo successo nelle ultime 7 trasferte (0-2, 1 Agosto 2020).

Per espugnare Bergamo, Inzaghi dovrebbe affidarsi agli stessi 11 che hanno travolto il Bologna 6-1 mercoledì, con l'unico dubbio che dovrebbe riguardare l'ormai recuperato Brozovic, non ancora però al 100%, che si gioca una maglia con Mkhitaryan.

L'attacco sarà ancora affidato a Lautaro Martinez, fresco di convocazione per il Mondiale, ed Edin Dzeko, autore di una prima parte di stagione super, che all'Atalanta ha già realizzato ben 7 gol in carriera. Servirà una grande risposta anche dal punto di vista difensivo, per ritrovare quella compattezza svanita negli ultimi mesi, che è stata la chiave dei recenti trionfi interisti. A tal proposito, il rinnovo di Milan Skriniar potrebbe risultare decisivo per ricreare quella solidità perduta, anche all'interno dello spogliatoio.

Lato Atalanta, Gasperini può contare finalmente sul recuperato Duvan Zapata e sui rientri nell'undici titolare dei perni Koopmeiners e Demiral, partiti dalla panchina a Lecce. Intoccabile Lookman, miglior giocatore per distacco della Dea, soliti dubbi invece sulle corsie laterali. Anche Gasperini ha bisogno di risposte importanti: sono infatti due le sconfitte consecutive al Gewiss Stadium, 3 nelle ultime 4 giornate di campionato, che non intaccano comunque l'ottimo avvio dei bergamaschi.



A Bergamo ci si aspetta dunque una gara dai risvolti molto interessanti. L'Inter è chiamata a fare la voce grossa, per non perdere di vista i primi posti e regalarsi un 2023 ancora da protagonista.

Appuntamento quindi a domenica, ore 12.30, per Atalanta-Inter.