E' nato a Frattamaggiore, zona dell'antica Campania Felix, parte Nord a 15 km da Napoli.

Fin da ragazzino gioca al calcio con la Grumese, metropoli di Napoli nel quale da i suoi primi calci al pallone fino all'età di 15 anni, il suo idolo da bambino (intervista rilasciata a Tuttosport anni dopo) Alessandro Del Piero della Juventus, del quale segue le orme nel ruolo, quello di seconda punta.

Dopo la Grumese passa all'Olimpia Sant'Arpino, fino ai suoi 15 anni il suo nome finisce sul taccuino del direttore sportivo Pierpaolo Marino, che lo porta nelle giovanili del Napoli per 1500 Euro, dopo essere stato scartato nei provini da Torino e Inter per l'altezza (sempre rilasciato anni dopo dallo stesso giocatore).

Lorenzo Insigne comincia a girare, il Napoli nel frattempo è in Lega Pro dopo il fallimento, ma il suo estro in Primavera fa casino; nella stagione 2008-2009 fa segnalare ben 15 reti, oltre a 2 reti nel Torneo Viareggio. L'allora tecnico del Napoli, tornato in A dopo 4 anni, è Roberto Donadoni, che lo porta nelle amichevoli estive, ma ha poco spazio, davanti il Napoli ha il Ezequiel Lavezzi, Pià, German Denis e Fabio Quagliarella, quindi vine spedito in prestito alla Cavese, non prima di esordire in Serie A in 24 Gennaio 2010 nella gara vinta in casa del Livorno per 0-2.

Lorenzo dopo sei mesi in prestito alla Cavese, dove disputa 10 gare, arriva il suo lancio definitivo in maglia Foggia, dove c'è il tecnico al quale sarà per sempre grato, Zednek Zeman, che lo posiziona da seconda punta, dove totalizza 19 reti in 33 presenze in Lega Pro. Nel 2011 il tecnico boemo lo chiede nel suo Pescara in Serie B, e Lorenzo forma l'attacco con l'altro giovanissimo Ciro Immobile, con il quale stringerà un rapporto d'amicizia lungo una vita, e con il quale dividerà la classifica cannonieri, lasciando il primo posto al compagno di reparto e piazzandosi alle sue spalle, con 18 reti e 14 assist, e in quel Pescara che conoscerà da lì a breve un fenomeno a centrocampo, Marco Verratti salito dalla Primavera abbruzzese.

Poi il ritorno a Napoli, dove tanti lo innalzano a erede del dio del calcio: Diego Armando Maradona...

Così, fino ad oggi, Lorenzo Insigne ha messo a segno 121 reti in 391 presenze (poi da modificare fino a fine stagione), sorpassando proprio l'idolo indiscusso della gente tifosa del Napoli, dietro soltanto a Dries Mertens a 144 e in parità a Marek Hamsik.



Ma se tanti lo hanno associato al fenomeno argentino, soprattutto alla prima stagione completa con la maglia del Napoli, tanti, soprattutto tifosi del Napoli, gli hanno sempre voluto bene, ma quando veniva associato al campione argentino la risposta a chi faceva tale domanda era la solita "Ma ca' si pazz!".

Molti hanno cambiato la versione in "Insigne è un altro ruolo...", ma per chi conosce Insigne da sempre in campo, sa perfettamente che lo scugnizzo napoletano nasce seconda punta-fantasista, quindi proprio il ruolo di Maradona.

La 10 non l'ha mai indossata, ok che l'hanno ritirata nel 2000, quindi non avrebbe comunque potuto indossarla. La napoletanità del giocatore passa in secondo piano, è normale che un giocatore nato, cresciuto e soprattutto tifoso del Napoli, venga benvoluto da tutte le persone di Napoli e del Napoli, quindi è normale che veniva spesso applaudito o innalzato all'ennesima potenza, ma fin quando si trattava di confrontarlo con tanti giocatori, allora la risposta poteva essere sempre "E' più forte Insigne", ma quando veniva affiancato anche per sbaglio a Maradona, ecco che usciva fuori "Ma ca' si pazz!".



Insigne negli ultimi periodi è entrato nel 'Fischio-Day', soprattutto da quando è entrato in rotta di collisione con la società attuale, con la quale non ha accettato di rinnovare il suo contratto a ribasso, accettando l'offerta da 10 milioni di Euro del Toronto Fc, e la cosa che non è andata giù ai tifosi napoletani è stato l'aver guadagnato tanti milioni in questi anni, al quale per amor di maglia e della gente napoletana, avrebbe dovuto accettare a priori qualsiasi offerta, ben contando che a 30 anni, con l'ultimo contratto importante da firmare, e con una vita molto più che agiata, avrebbe potuto dire che l'amore per la sua città, per la gente e per la maglia del Napoli va ben oltre ai soldi canadesi, ma non l'ha fatto.

Questo ha portato la gente, ogni maledettima gara, a fischiare la sostituzione del numero 24. La gente lo continua a dire "Insigne non sarà mai Maradona. E no soltanto per quel che ha fatto dentro al campo".



L'amore per l'argentino, che negli anni ha sempre detto di sentirsi napoletano fin dentro le ossa, e lo scugnizzo vero napoletano che porta indosso un tatoo proprio di Diego, è a favore del vecchio ed eterno compianto 10, che difficilmente avrà un vero erede, forse tra 50 anni, quando le nuove generazioni non cercheranno più in rete le giocate di Maradona, e si attaccheranno ad altri idoli, che ancora oggi rispondono al nome di Maradona.