Come se non bastasse la pandemìa, oggi abbiamo altri fantasmi che aleggiano sulla nostra, si sperava, tranquilla vita quotidiana. E la causa è comunque sempre legata in grande parte proprio agli strascichi di questa oggettiva situazione sanitaria mondiale, che ha cambiato e sovvertito i mercati e le attività politiche messe in opera per arginare le difficoltà nate da un forte rallentamento dell'economia e le forti contraddizioni emerse sulle scelte programmatiche sia in materia economica, che di politica e di sviluppo industriale.

Oggi assistiamo a quella che impropriamente viene detta "inflazione". Perché impropriamente? Perchè l'inflazione non è l'aumento dei prezzi, oltremodo di solo alcuni beni, ma è un malessere, come un "virus" che si immette nell'economia, ed uno dei suoi sintomi, ma non l'unico, è l'aumento dei prezzi di beni e servizi.

In questo momento più che ad una inflazione, che genera l'aumento dei prezzi dell'energia, si registra una situazione di forte speculazione su questi beni. E non solo, perché a causa della pandemia l'economia dei trasporti ha subito degli interminabili stop nella produzione e nella distribuzione di lavorati tecnologici, come i microchip, che vengono prodotti in larga misura nei paesi orientali, avendo deciso in modo miopistico, di concentrare queste produzioni con relativi investimenti in zone contraddistinte dal basso costo della mano d'opera e della tassazione molto conveniente. Per non parlare di sfruttamento del lavoro, dove i salari sono da fame e spesso si utilizzano bambini. Pensate se un giovane italiano avesse guardato lontano, ed invece di pensare ai costi di produzione e delle tasse in meno da pagare, avesse costruito un processo di investimento in Italia, con personale qualificato ed immissione veloce nei mercati europei grazie alla vicinanza geografica. Ed invece niente, come le mascherine, che oggi produciamo anche con marchi e loghi degni di un defilé di moda, ma che nessuno produceva in Italia, come se fosse una vergogna produrle.

E pensiamo all'energia! Negli anni settanta abbiamo assistito a due shock petroliferi, simili a quelli odierni, che invece di insegnarci qualcosa, hanno prodotto guasti e negatività economiche che paghiamo ancora oggi. Abbiamo assistito allora al razionamento dei beni petroliferi, analogamente ad oggi, ma la risposta fu di totale inadeguatezza politica alle esigenze che si venivano a creare. Il primo provvedimento fu razionare la benzina, vietando ai mezzi non autorizzati la circolazione la domenica. Ma non servì a molto, poiché i mezzi circolavano ugualmente in grande quantità, perché non si capiva bene chi doveva stare a casa e chi poteva uscire, per fare un esempio le società sportive, di beneficienza, di polizia, sanitarie, ecc. Inoltre si tendeva a immagazzinare grandi scorte di carburante, così il risultato non cambiava. Altra misura, la paghiamo ancora oggi, l'alzamento dei tassi di interesse, a causa dell'inflazione nascente, agendo sull'emissione di obbligazioni del debito pubblico, a tassi sempre crescenti, che avrebbero dovuto fare diminuire la circolazione del denaro, secondo una teria del Fischer (la teoria quantitativa), che misura l'inflazione sulla velocità di circolazione del denaro. Una teoria oggi molto discussa, perché serviva a conteggiare la situazione, ma non a risolverla. Il continuo aumento dei tassi di interesse, da un lato strozzavano l'economia, dall'altra consentivano guadagni facili ai possessori di BOT, BTP e CCT, titoli del debito pubblico, che negli anni ottanta hanno raggiunto rendimenti vicini al 22 per cento. Così si aumentava la capacità di spesa di molti cittadini, soprattutto chi poteva disporre di forte liquidità. I prezzi continuarono a salire, gli stipendi e pensioni, nonostante la scala mobile, perdevano la sostenibilità e riducevano la capacità di spesa. Il debito pubblico, pochi anni prima inesistente, aumentava in modo considerevole, alimentando anche la corruzione e la facilità di spesa senza controllo dei nostri politici. Ci volle Carlo Azeglio Ciampi, che dopo Tangentopoli e una nuova stagione politica, fu nominato ministro dell'economia nel primo Governo Prodi. Finalmente agì sulla leva fiscale, aumentando la pressione fiscale e diminuendo la percezione di capacità di spesa nei cittadini italiani, raffreddando la corsa agli acquisti. La domanda di molti beni scese, l'offerta si adeguò, e i prezzi non scesero, ma almeno rallentarono considerevolmente.

Ed anche oggi come allora, si tratta di un fenomeno speculativo, da considerare bene, sia per la sua portata che per l'arco temporale di azione. E mentre gli Stati Uniti e l'Inghilterra hanno già aumentato i tassi interni, la BCE sembra più orientata ad una attesa vigile sugli avvenimenti, considerando un aumento dei tassi solo in un ambito molto leggero, per non deprimere la capacità di recupero dell'economia dell'Euro Zona. Questo perchè se si aumentano troppo i tassi, le aziende pagano di più il costo del denaro, mentre se il fenomeno speculativo, ovvero l'innalzamento dei prezzi del gas e del petrolio, sarà passeggero, si tornerà presto alla normalizzazione dei mercati e dello sviluppo delle economie. L'importante è che alla riduzione dei prezzi, corrisponda una logica riduzione dei costi e dei relativi prezzi correlati alla produzione. Si pensa già che con la primavera, oltre ad un calo fisiologico dei beni da riscaldamento, si dovrebbe anche registrare un aumento dell'offerta di beni fossili e soprattutto il superamento dello stallo distributivo di quei beni che non riescono a partire dai porti del lontano Oriente, rialimentando le nostre aziende produttive.

La mia critica, sull'argomento, nasce da una visione incapace e ideologica, di politici, giornalisti ed imprenditori del problema legato all'approvvigionamento di questi prodotti a domanda rigida. Sono definiti i prodotti a domanda rigida, quei beni tipo petrolio e gas, che seppure patissero grandi variazioni di prezzo, manterrebbero sempre intatta la consistenza della domanda, a causa della loro necessità, soprattutto in fasi stagionali come i mesi freddi.

Negli anni settanta il movimento dei verdi aveva richiamato la necessità di non inquinare il pianeta, e non ultimo la necessità di non dipendere da paesi e organizzazioni che potevano ricattarci in ogni modo, taglieggiandoci economicamente e politicamente. Si veda ad esempio i paesi arabi, che così ottenevano sempre più un riconoscimento politico difficilmente riscontrabile in assenza della loro forza economica. La risposta ai Verdi fu drasticamente di chiusura e di odio, perché manifestavano davanti ad aziende inquinanti, reclamando la chiusura di quelle fabbriche. In tale modo i lavoratori reagivano rivendicando il diritto alla conservazione del loro posto di lavoro. La politica, prese di mira i verdi, isolandoli e ricevendo il consenso dei lavoratori. I quali tirarono un sospiro di sollievo. Il lavoro era salvo! Davvero? Molte di quelle aziende chiusero lo stesso, a causa dell'inquinamento di ampie zone con numerose morti di abitanti che alla fine si costituirono in causa contro queste aziende, e dove fallì la politica, arrivò la magistratura.

Ma anche i verdi devono recitare il mea culpa. Perché la lotta all'inquinamento ed al pericolo nucleare era sacrosanta, ma mancava di una proposta alternativa, che poteva essere la conversione in economie orientate allo sviluppo del verde, sia come ambiente turistico e agricolo, sia come lo studio e l'applicazione di forme di energia alternativa. Nel tempo si arrivò alle pale eoliche, lo sviluppo di centrali idroelettriche, l'energia solare. Ma per molto tempo i nostri Politici e anche molti imprenditori furono ciechi e sordi a questo stimolo. Si pensi a quello che si diceva sulle pale eoliche: deturpano il paesaggio, e molti uccelli muoiono scontrandosi con le pale che girano. I paesaggi con pale eoliche non mi sembra che creino sgomento, anzi mi sembra anche un risvolto positivo verso la natura, e dove ci sono pale eoliche c'é molto controllo del territorio e minori possibilità di incendi. Sugli uccelli, mi sembra che i volatili, abituati ad evoluzioni spettacolari e spesso alle prese con rapaci di ogni genere, per picchiare contro una pala eolica, devono avere un attacco di alzheimer, o essere prossimi alla morte a causa di ferite o malattie.

Per non parlare delle centrali nucleari. Tutti vogliono che non si installino nel loro territorio, intanto a Montpellier ce n'è una che dista pochi chilometri dall'Italia, e che alla vista è veramente opprimente. Poi dicono che sono sicure, ma Cernobil e Fukushima ci hanno consegnato storie diverse. Bisogna anche tenere conto che per costruire una centrale ci vogliono almeno una decina di anni, con costi altissimi, legati alla materia prima, l'uranio, scarsissimo in natura e ai materiali che occorrono per la gestione e la sicurezza dell'impianto, per non parlare dello smaltimento delle scorie radioattive. Ma anche dal versante nucleare, ci possono essere buone notizie. Si tratta del nucleare pulito, dove invece di provocare la fissione della molecola nucleare, si avvia invece il procedimento della fusione. Non è ancora una tecnologia ben svluppata, ma gli studi ed i progetti sono in avanzata fase di studio e recentemente si rileva una scoperta molto interessante. Si spera che presto la nostra scienza oltre a darci vaccini, ci consegni una tecnologia molto evoluta nel percorso dell'energia. Nel frattempo siamo costretti a subire le intemperanze di Putin, che ci ha ridotto il flusso del gas, e che vuole sistemare la vicenda Ucraina.

Potrebbe essere la fine per Putin, alle prese con una opposizione interna sempre più forte. La sua intenzione è quella di risolvere il problema delle minoranze linguistiche in Ucraina, dove la comunità russa si scontra con il popolo ucraino. La sua mossa vuole fare colpo sull'opinione pubblica interna, ed ergersi a protettore della Santa Russia e dei suoi cittadini. I ricatti sono rivolti all'occidente, in modo da spegnere ogni possibilità di ingerenza internazionale, ma il tiro alla fune potrebbe diventare estenuante soprattutto per Putin stesso. L'accerchiamento internazionale più che intimorirlo militarmente, lo pone in una situazione di osservato speciale sugli avvenimenti, ed ogni violenza esagerata, come un attacco, lo espongono all'opinione pubblica mondiale.

Non penso che Stati Uniti ed Europa interverranno militarmente, perché è un'opzione totalmente da evitare, intanto la partita a scacchi ha inizio. Chi vincerà?

Nel frattempo perdiamo noi, normali cittadini che paghiamo le bollette tre volte rispetto alle ultime, comprese le aziende che già devono sostenere la concorrenza dei prezzi esteri, e che dovranno ridurre notevolmente i guadagni sulle loro vendite.

Siamo rimasti indietro, e paghiamo per colpe nostre, per esserci affidati ad una politica inconcludente ed ideologica, attaccata più a stereotipi conservativi che allo sviluppo dell'innovazione e la ricerca di sfruttamento del nostro patrimonio energetico, che giace nel nostro sottosuolo ma, come succede nell'Adriatico, ci viene sottratto da qualche stato confinante.

Speriamo che i nostri politici, spinti da imprenditori saggi e da un'opinione pubblica finalmente informata, possano dare una svolta al nostro impasse produttivo e finalmente si possa inaugurare una nuova stagione di transizione ecologica e di incremento dell'occupazione in una situazione di maggiore sicurezza e forza necessarie allo sviluppo del nostro benessere nazionale.

Speriamo in bene.