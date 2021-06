EURO 2020 (nel 2021)

Black Lives Matter e' un'iniziativa che promuovo a pieno contro l'odio razziale che accompagna "PURTROPPO" anche il nostro tempo.

Mi piacerebbe pero' vedere tutti questi calciatori e sportivi in generale inginocchiati per le milioni di vittime che il COVID ha provocato nell'ultimo anno e mezzo.

Mi piacerebbe vederli inginocchiati per tutti i bambini e le persone che soffrono negli ospedali.

Mi piacerebbe vederli inginocchiati ( e con la carta di credito in mano) per i milioni di poveri magari generati da incomprensibili guerre che non arrivano alla fine del mese , anzi alla fine della giornata.

Al di là di ogni COLORE, RELIGIONE, ETNIA e Stato Sociale.

Nota: Insieme agli sportivi che si inginocchiano vorrei vedere anche tutti i procuratori e i proprietari multimilionari dei vari CLUB europei che sbandierano l'appartenenza e l'importanza ai colori della maglia e poi trasformano quello che "ERA" il gioco più bello del mondo in un Business per soli ELETTI (leggasi SUPER LEGA).

Elio 82