IL TIFO DEI DITTATORI

Benito Mussolini aveva la tessera della SS Lazio. E’ un fatto storico, non uno stigma da attribuire ai tifosi laziali di oggi, anche se,per la verità, la connotazione politica della curva biancoceleste ci sembra inequivocabile. A scartabellare bene, tra vecchi giornali e qualche documento, si scopre che le cose non sono sempre come appaiono. Insomma, per andare al nocciolo,Mussolini volle che nella città eterna ci fosse una seconda squadra con il nome appropriato: Roma. Fu fondata nel 1927. La Lazio molti anni prima. Tra le altre cose, sempre frugando tra le carte, abbiamo letto da qualche parte che il cuore del Duce in realtà batteva per i colori rossoblù del Bologna. Sarebbe stato più logico. Una cosa è certa. Il fondatore dell’impero – come pomposamente la retorica di regime lo acclamava – non annoverava il calcio tra i suoi sport preferiti: automobilismo, scherma, boxe. Discipline sportive che definiva più idonee alla maschia gioventù che il regime stava forgiando Allo stadio ci andò poco, se non in occasione di eventi ufficiali importanti e con ricaduta di immagine sul governo che presiedeva. Non andava certo in curva ad arringare i tifosi a sostegno di Lazio e Roma. Lui preferiva arringare dal balcone di Palazzo Venezia per annunciare partite che abbiamo sempre regolarmente perso. Lo scopo di questo post è raccontare per quale squadra di calcio batteva il cuore dei dittatori che hanno affollato il palcoscenico della Storia del secolo scorso. Uomini duri. Viene in mente quella canzone di Ligabue il cui refrain è

I duri hanno due cuori col cuore buono amano un po’ di più I duri hanno due cuori col cuore guasto odiano sempre un po’ di più.

EUGENETICA E SPORT

Il fascismo aveva dello sport una visione demiurgica. La missione era creare lo sport italico e portarlo ai vertici mondiali e, nel contempo, diffondere la pratica sportiva in tutti gli strati sociali. Il coinvolgimento dello sport, nelle politiche razziste del regime, fu totale. Supportato anche dalle teorie eugenetiche, allora molto di moda, e la bolsa retorica diffusa dalla stampa. Nel 1938, i vertici dello sport italiano, si adeguarono alle direttive dei provvedimenti, razziali. Federazioni e società sportive vennero epurate, gli sportivi ebrei furono vittime della persecuzione antisemita. “Migliorare la razza. Eugenetica e sport.”Le manifestazioni sportive che meglio veicolavano il concept del regime erano quelle internazionali. I successi, in queste competizioni, erano la dimostrazione tangibile delle capacità del fascismo di creare una razza sportiva al servizio del prestigio e della grandezza della nazione.

Accennavamo prima alla retorica di una stampa corriva e obbediente. Riportiamo, come esempio, quanto scritto da Bruno Roghi, uno dei giornalisti sportivi italiani più importanti e autorevoli dopo le vittorie della nazionale italiana ai mondiali di calcio del 1934 e del 1938. Sono le rare, rarissime partite nelle quali si assiste alla metamorfosi dei giocatori, non più piccoli ometti colorati che fanno il loro mestiere, con la palla fra i piedi, ma piccoli militi valorosi che combattono per un’idea che è più grande di loro, ma che essi servono per il divino inconscio che è il genio dei soldati all’assalto. Sono le partite, in altre parole, dove non una squadra di undici uomini, ma una razza si manifesta colle sue attitudini e i suoi istinti, le sue collere e le sue estasi, il suo carattere e le sue pose. La partita che gli italiani hanno vinto allo stadio appartiene a questa categoria di partite. La conquista è alta, nobilissimo è lo sforzo fisico e spirituale che essa è costata.”

GLI ANNI TRENTA

Sono stati anni decisivi che hanno visto la trasformazione del calcio in politica. Fu anche un decennio vergognoso per via degli eventi orribili che lo caratterizzarono. In primis, l’ascesa di Adolf Hitler e il consenso crescente al regime fascista e infine l’orrore delle leggi razziali. Però è anche il decennio d’oro del calcio mondiale. Nel 1934 e nel 1938 gli azzurri guidati da Vittorio Pozzo si aggiudicarono ben due coppe Rimet, come si chiamava allora. Ci toccò organizzare il primo. Mussolini, che della comunicazione aveva fatto la sua arma strategica, assegnò al torneo il compito di dimostrare al mondo le capacità del regime fascista in fatto, non solo di organizzazione, ma di perfomance sportiva. Sui muri di ogni contrada italiana grandi manifesti annunciarono il mondiale italico. Nacque anche una nuova sigaretta “ Campionato del Mondo” che secondo lo slogan “conquistava i tifosi” che respiravano “ a piene boccate, l’azzurro fumo delle sigarette”. Come il regime conciliasse questo poco salutista invito ai principi di una sana, maschia gioventù sportiva, francamente non si è mai capito. Ma, per il duce, i fatti che contavano erano i numeri. Ovvero 275 testate giornalistiche provenienti da 29 nazioni. Furono aggiunti pali telegrafici e impianti telefonici per favorire il lavoro della stampa. Nicolò Carosio, dai microfoni dell’Eiar, annunciò al Paese la vittoria, nella finalissima contro la Cecoslovacchia, dopo i tempi supplementari. 2 a 1 per gli azzurri. Marcatori Orsi e Schiavio. In tribuna, Mussolini, era raggiante e volle premiare i calciatori con un assegno di 20 mila lire ciascuno. Una bella somma a quei tempi. Nel 1938, Vittorio Pozzo e i suoi azzurri bissarono il successo in Francia. Un’altra competizione connotata politicamente. L’Italia, nei quarti superò, a Marsiglia, i transalpini. Uno stadio gremito fino all’inverosimile, tutti antifascisti,che fischiarono sonoramente l’ingresso in campo della nazionale azzurra che per protesta indossò la maglia nera e si esibì provocatoriamente nel saluto romano. Ma, ad onor del vero, non accadde più. A Marsiglia, dove piegammo i blues per 3 a 1, fu la prima e ultima volta.

SCHALKE 04 PER IL FUHRER

Qualche tempo fa il quotidiano inglese The Sun ha pubblicato un esauriente e documentato articolo su Hitler dove, fra tante altre cose, non tutte piacevoli, ha rivelato che il temibile Fuhrer tifava per lo Schalke 04. Squadra di Gelsenkirchen città che fa parte del land della Renania Settentrionale. Vestfalia. La compagine, va aggiunto, proprio in quegli anni ,raggiungeva il top in fatto di successi. Tanto che fu definita la squadra di calcio più vincente della Germania. Il dittatore tedesco, sul calcio, manifestava le stesse iniziali perplessità di Mussolini. Ma, durante le Olimpiadi di Berlino del 1936, intuì che era uno sport popolarissimo e che cominciava ad avere un larghissimo seguito presso la popolazione tedesca. Due aspetti che non sfuggirono al più grande demagogo del secolo – come lo definì lo storico K.D. Bracker. Si avvalse anche, su questo versante delle abilità di Joseph Goebbels, ministro della propaganda, colto, intelligente, fanatico e malefico. Formarono così una coppia mefistofelica con grandi capacità di mistificazione. Naturalmente, puntarono subito sullo sport come cassa di risonanza dei provvedimenti normativi e legislativi del regime nazista. Inevitabile, dunque, che campionati nazionali e squadre di calcio diventassero parte preminente della propaganda ufficiale. La diabolica coppia non perse tempo. Passato, poco meno di un anno e mezzo dalla nomina di Hitler a cancelliere del Reich, fu creata la Deutsche Reichsbund für Leibesübungen (la “Lega del Reich per l’esercizio fisico”, NdR), ente ufficiale preposto alla organizzazione e supervisione di tutto ciò che riguardava lo sport nel Terzo Reich. A dirigerla,ovviamente, fu chiamato un personaggio che di sport capiva poco o nulla, ma era zelante e puntiglioso nell’applicare le direttive che venivano dalla Cancelleria. Tra i primi provvedimenti intrapresi, l’abolizione dell’autonomia delle varie associazioni sportive, in primis quella della federazione calcio. Il campionato tedesco fu rinominato Gauliga. Molti club furono classificati come Judenklubs ( club ebrei). Tra questi il Bayern Monaco per via del suo presidente Kurt Landauer che fu rinchiuso a Dachau. Ma, grazie al suo passato di soldato durante il primo conflitto mondiale, fu rilasciato dopo 33 giorni di prigionia. Mentre tutti i suoi fratelli, tranne uno, furono assassinati dai nazisti, lui riuscì a emigrare in Svizzera. Nel frattempo, oltre a portare a compimento queste follie, i signori della guerra lavoravano per mettere a punto la macchina delle Olimpiadi di Berlino del 1936. Evento a cui Hitler teneva in particolar modo perché voleva fosse finalizzato alla celebrazione della razza tedesca.

GERMANIA-NORVEGIA A BERLINO’36

Intuito che il calcio era uno straordinario veicolo di propaganda, il caporale austriaco, cominciò a seguirlo con compulsiva tenacia. Decise di occuparsi, in prima persona, delle vicende della nazionale tedesca di calcio. I Giochi Olimpici di Berlino avevano in programma un incontro importante:Germania –Norvegia. Valevole per i quarti di finale dei Giochi. Si presentò, dunque, in pompa magna, in tribuna e cominciò a concionare, lui che fino all’altro ieri di calcio non capiva nulla, su tattiche e strategie. Si avventurò anche nella previsione che la Germania avrebbe fatto della Norvegia un sol boccone. Dopo il secondo goal dei norvegesi lasciò furente e precipitosamente la tribuna d’onore. Il Cancelliere del Reich fu enormemente deluso dalla nazionale tedesca. Cambiò cavallo repentinamente. Puntò sulla forza dell’Austria che il regime considerava una regione della Germania, non uno stato. Allora escogitò un piano diabolico. L’Austria doveva arrivare in finale. La FIFA, che come sappiamo non è mai stata insensibile ai desiderata dei potenti di turno, sospese Austria-Perù sul 4 a 2 per i sudamericani per una pacifica invasione di campo da parte di un gruppetto di tifosi. Ora, che nello stadio,- vetrina del Terzo Reich, sorvegliatissimo da polizia, Gestapo e Dio solo sa cos’altro,un gruppetto di persone potesse arrivare fin sul terreno di gioco indisturbato è una storia che non ha mai convinto nessuno. I sudamericani incavolatissimi per una decisione che non esitarono a definire sopruso, non parteciparono alla ripetizione dell’incontro. L’Austria andò in finale dove incontrò l’Italia di Pozzo e perse per 2 a 1. Doppia bile per il cancelliere che non solo vide fallire il suo piano, ma dovette ingurgitare la sconfitta ad opera della nazionale del suo amico e collega Mussolini. Quasi una nemesi storica.

LA DINAMO DI STALIN

Iosif Vissarionovič Džugašvili,meglio noto come Stalin, divenne il padre – anzi piccolo padre, come affettuosamente venne poi chiamato – dell’immensa Russia il 3 aprile del 1922. Al Cremlino ci rimase fino al 5 marzo 1953 giorno in cui morì. In quegli anni nacquero diverse società calcistiche che rappresentavano le varie autorità statali dello sconfinato paese. Qualche esempio per orientarci meglio. CSKA era la squadra dell’Armata Rossa; Lokomotiv era sponsorizzata dal Ministero dei Trasporti sovietico: Torpedo rappresentava la principale casa costruttrice di auto del paese. Ma, la più antica era la Dinamo Mosca. Fondata nel 1887 dopo la Rivoluzione d’Ottobre del 1917 diventò la squadra della polizia segreta nazionale, la temutissima Ceka. Il cuore durissimo di Josif Stalin batteva appassionatamente per squadra moscovita. Altro convinto sostenitore era Vladimir Il’ič Ul’janov Lenin, il padre della Rivoluzione. Stalin iniziò a seguire la Dinamo per sua spontanea volontà e non certo per accrescere la sua fama, anche se la sua passione per la squadra moscovita fu fortemente influenzata da Lavrentij Pavlovič Berija, il capo della polizia segreta sovietica e grande amico di Stalin. Il tifo di Berija per la Dinamo era da ultra, non certo da moderato simpatizzante. Ma, nella sua vita, non ci fu nulla di moderato. Nel 1920, i bolscevichi s’insediarono, stabilmente alla guida della Russia. Furono da subito consapevoli del potenziale dello sport e della popolarità del calcio tra la classe operaia. Però, a loro, il modello capitalista, basato sulla concorrenza internazionale, non piaceva. Con Stalin al potere pertanto si varò una riforma profonda del mondo dello sport. Il calcio divenne il veicolo dello Stato, destinato a controllare e regolare il tempo libero dei lavoratori e dei soldati. Il calcio, tuttavia, non era interamente controllato dallo stalinismo; Al contrario, forse rappresentava l’unico spazio in Unione Sovietica in cui ci si poteva opporre allo stalinismo. Per chi sosteneva club non allineati con gli organi centrali del partito, il calcio era un piccolo modo per dire no alla cultura dello stalinismo. Dopo la rivoluzione molte società sportive furono rilevate da membri proletari o furono fondate organizzazioni completamente nuove.

650 STADI IN DIECI ANNI

Nel decennio successivo furono costruiti complessivamente 650 stadi Gli anni '30 furono un'epoca di gigantesche costruzioni di stadi, sotto forma di vasti anfiteatri. Lo stadio Kirov di Leningrado è stato costruito per avere una capacità di 150.000 posti, lo stadio Bagirov di Baku è stato progettato per oltre 80.000. Furono fatti dei progetti per costruire uno stadio che potesse contenere fino a 250.000 spettatori a Mosca.Situato non lontano dalla stazione della metropolitana Partizanskaya, vicino al Parco Izmailovsky, la costruzione dello stadio iniziò prima della seconda guerra mondiale ma non fu mai terminata. Oggi lo stadio è completato a metà proprio dietro le gigantesche torri del complesso alberghiero Izmailov. Comprende un museo del bunker di Stalin, che si trova proprio sotto lo stadio ed espone anche un aereo dell'Armata Rossa e due cannoni di artiglieria. Stalin usò il calcio per promuovere l’Unione Sovietica solo quando sapeva che la sua squadra avrebbe ottenuto la vittoria. Non voleva affrontare lo stesso imbarazzo che Hitler provò dopo la vittoria di Jesse Owen alle Olimpiadi del 1936. Stalin aveva bisogno della certezza che la sua squadra sarebbe stata la migliore. Ebbe questa possibilità quando la squadra inglese dell'Arsenal affrontò la Dinamo di Mosca. Il 5 ottobre 1952, le due squadre si affrontarono a Mosca, e Stalin utilizzò la partita come un'opportunità per sottolineare l'amicizia tra le due nazioni. Erano presenti i più importanti dignitari inglesi in Russia e lo stadio era pieno zeppo. . Non solo la partita stimolò buoni rapporti con la Gran Bretagna per un certo periodo, ma anche la Dinamo di Mosca dominò l'Arsenal vincendo 5 a 0. Successivamente, nel 1955, l’Unione Sovietica utilizzò il calcio per avviare un dialogo tra la Germania dell’Est e quella dell’Ovest. Si utilizzò il gioco per promuovere la nascita di una Germania unita sotto il dominio comunista

LA PARTITA SULLA PIAZZA ROSSA

Ricca l’aneddotica Stalin-calcio. Si racconta, ad esempio, che durante l’intervallo della partita olimpica del 1952, quando la squadra sovietica stava perdendo contro la Jugoslavia, Stalin stesso chiamò gridando che non avrebbe accettato che “i nazisti della cricca di Tito” vincessero contro i sovietici (i due Paesi socialisti avevano rotto nel 1948 e avevano rapporti molto tesi n.d.r). La paura indotta portò quantomeno a un pareggio. Negli anni ’30 fu istituita la Giornata dello Sport, ricorrenza di grande valenza politica e propagandistica. Nel 1936, per onorare l’evento, la Piazza Rossa fu trasformata in un campo di calcio. Un immenso tappeto di feltro verde fu srotolato sul selciato dell’iconica piazza. Alla presenza di Stalin i titolari dello Spartak avrebbero affrontato le riserve. In realtà, la squadra avversaria dello Spartak avrebbe dovuto essere la Dinamo di Mosca,. Ma, la compagine della polizia segreta aveva dato forfait all’ultimo momento per paura di quel che sarebbe potuto accadere se la palla avesse colpito i muri del Cremlino o, peggio ancora, lo stesso Stalin.Più che una partita di calcio si allestì una specie di spettacolo di giocolieri da Circo. Goal a raffica e da ogni posizione, dal calcio d’angolo, da centrocampo e segnati di testa, in rovesciata , al volo e così via. Grande l’entusiasmo del Piccolo Padre che aveva previsto di assistere per una mezz’ora e invece ci rimase per quasi un’ora.

( SEGUE)