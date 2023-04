Pioli con 4231 e Lecce in 433. Thiaw e Tomori centrali con Kalulu e Theo esterni. Al centro Krunic e Tonali con Diaz avanzato al centro. A destra Messias. Leao a sinistra e Rebic punta centrale. Il Lecce risponde con la coppia Baschirotto Umtiti con Gendrey e Gallo terzini molto mobili e sempre pronti in ripartenza. A centrocampo Hjulmand affiancato da Blin a destra e Oudin a sinistra. Davanti il lungagnone Ceesay affiancato a destra da Di Francesco e Banda a sinistra. Partita in lettura di attacco per Milan ma il Lecce è molto ben disposto con chiusure multiple sugli esterni. Chiude stupendamente l'eccellente Baschirotto su Theo. Rigore giustamente negato dopo essere stato concesso dall'arbitro.Baroni difende in modo eccellente chiamando tutta la squadra in copertura. Lecce in ripartenze ben organizzate con uno scatenato Banda che a sinistra è incontenibile per Kalulu in vani duelli a tutta velocità. L'eccellente Hjulmand raddoppia su tutte le incursioni centrali dove trovano un Rebic che purtroppo per lui non ne prende una. Su un veloce contropiede da destra dell'ottimo Gendrey il suo cross malignazzo è mancato da tutti ma non da Banda. Spunta improvviso da sinistra lo zambiano che va a colpo sicuro forse non sa nemmeno lui come fa a non segnare, perché la stampa sonoramente sul palo di testa in conclusione sicura, riempiendo di brividi lo stadio milanista che l'aveva vista già dentro.Il Milan, scosso dal pericolo scampato alza un poco il ritmo ma passa solo su corner. Tonali scodella in area per uno stacco imperioso di Leao che infila nell'angolo opposto. Schema ben eseguito che sorprende l'ottima difesa salentina con ben 3 uomini sul secondo palo. Il Lecce chiude il primo tempo in buona reazione attaccando e creando pericoli in area Milan. Poco ritmo e velocità di passaggio nel gioco del Milan, con un Lecce che chiude bene ed esce sempre pericolosamente. Nella ripresa il Lecce porta avanti il baricentro con buoni palleggi. Pioli da' spazio a Kjaer in recupero totale fisico e tecnico al posto di Thiaw. Buona la sua prova anche per la inconsistenza di Cheesey su cui fa anche buona guardia un sicuro e spiccio Tomori. Entrano anche Bennacer per uno stanco Tonali e Saelemaekers per Messias. Anche Baroni sostituisce Ceesay con Persson e Strefezza per Di Francesco. Strefezza ha ottima tecnica e velocità e alza subito la qualità del gioco leccese. Ed è lui ad andare subito dopo in bella conclusione sventata da Maignan. Ma è al 75 'che Leao estrae dal suo talentuoso cilindro una giocata magica. Palla ricevuta in appoggio e ingaggio in velocità in un duello con l'eccellente Baschirotto. Incontenibile il portoghese al quale il leccese concede forse troppo spazio. La conclusione è un poco fortunata, perché passa tra le gambe del forte difensore salentino, ma il gesto tecnico con doppio passo e conclusione chirurgica, premia qualcosa di speciale. Al 73' era già iniziato lo show del portoghese. Ripartenza Milan e Leao si invola, arriva in aerea, non vede Saele sbarcato e tenta un pallonetto di genio che solo i campioni sanno fare. Il pallone esce. Pioli si arrabbia ma fa male. Subito dopo era stato Banda in azione ubriacante a impegnare Maignan. Interessante davvero questo ragazzo. Leao incassa disinvolto il rimprovero di Pioli e poco dopo fa quello che non avrebbe mai fatto fino a poco tempo fa. Fa il campione. Ritorna lo Jedi. Penso che nella vita ci sia un qualcosa che fa scattare in un certo momento un atteggiamento diverso, più consapevole e maturo. Una postura diversa, un porsi nel gioco con garra, come dicono gli uruguagi. Incassi un rimprovero dal papà Pioli e poi ti faccio vedere che non ho più bisogno del papà. Credo che oggi sia successo questo. Bastava osservare la faccia stupita di Giroud grande campione, che diceva una sola cosa"wow benvenuto nel club" Tra lui e Vinicius la si gioca alla pari secondo me. Mi cospargo il capo di cenere per aver dubitato, caro Rafa. Oggi parafrasando Manzoni al contrario credo davvero che "questo matrimonio s'ha da fare oggi e presto" Game over. Gli ultimi cambi dicono poco. Nel Lecce sorprendente Banda, ala di talento. Bene il danese Hjulman, giocatore di notevole livello e sempre positivo Baschirotto uno dei migliori centrali del nostro campionato. Bene Strefezza che ha dato una scossa al gioco del Lecce. Giocatore maturo e di buona classe. Da noi oltre allo Jedi, sempre attento Krunic. Discreto Diaz e bene l'inserimento di Saele, giocatore in costante crescita. Ricordiamoci che ha 23anni. Tonali stanco con alcune sbavature. Francamente insufficiente Rebic penso davvero più in crisi mentale che fisica. Metterlo al centro è uno sbaglio, perché lo si deprime ancora di più. Appoggi quasi tutti sbagliati. Qualcosa di meglio una volta a sinistra dove ha le sue giocate naturali. Insisto: Pioli può mettere chiunque a fare il centravanti se non ha più Ibra. Origi oggi ne ha mancata un'altra, non grave come quella di Bologna, ma francamente non capisco che cosa ci veda in lui. Chiunque. La lotta per il quarto posto è quindi tutta aperta. Prossimo incontro è la Roma. I languidi venticelli romani tradiscono parecchio di questi tempi e tagliano le gambe. Lazio docet. Partita molto importante per noi.