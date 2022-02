Quella sera, ci fu una deportazione.

Ammassati su camion ed altri mezzi, alcuni a piedi, centinaia di italiani venivano portati alle fosse carsiche, dove radunati e legati a coppie, uniti da un fil di ferro nelle braccia. La fila si stagliava lunga, due a due, ed ogni passo i rumori si sentivano più vicini, non si capiva bene cosa fossero quei rumori sordi, ma a mano mano che ci si avvicinava, si incominciava a capire che erano colpi di mitra. Seguivano un ritmo, come un concerto a tempo, ma il terrore saliva nelle tempie e nelle sensazioni dei tanti Italiani che vedevano sempre più la loro fine. Qualcuno tentava di scappare, ma non c'era nulla da fare. Ti riprendevano e ti picchiavano, oppure ti sparavano sul posto, ed allora la paura saliva, la gente rimaneva paralizzata. Il triste corteo continuava, ed i colpi si avvicinavano. Quando toccò a lui, guardò negli occhi il suo compagno di sventura, ma non fece in tempo a dire nulla, perché l'ufficiale jugoslavo sparò all'altro e furono gettati in una fossa profonda. Scivolarono dentro quel buco orrendo, e sembava non ci fosse scampo, ormai era finita. Ma la discesa terminò, sui corpi di altri sventurati, morti e puzzolenti, ma gli avevano fatto da cuscinetto. Il suo compagno non respirava, gli occhi sbarrati erano l'immagine che vedeva anche nel buio del luogo umido e tetro. Ma lui era vivo, non sapeva come, ma era vivo. Continuava a sentire i rumori esterni, come un continuo rituale, macabro e crudele. Le lacrime scorrevano dalle sue guance, forse per la paura, il dolore e lo scampato pericolo. Almeno fino a quel momento. "Chissà perchè Dio aveva scelto l'altro, e aveva salvato me", pensava senza farsi una ragione, come se salvarsi fosse una colpa. Ma non era ancora salvo. Era solo sopravvissuto, ma era ancora lì dentro, in quella macabra fossa, con tanti cadaveri attorno, anzi no, qualcuno non era ancora morto, ma urlava straziato dalle ferite mortali, e lui non poteva fare nulla.

Poi si ricordò perché era salvo. Quando partì il colpo di mitra, non fu colpito perché si era gettato giù cadendo rovinosamente e rimanendo miracolosamente illeso. Non stava bene, la mascella era rotta, a causa delle botte prese in caserma, e i piedi nudi, gli facevano male, erano piagati, a causa delle marce forzate. Aspettò diverse ore, e quando non sentì più movimenti in superficie, tentò di risalire, alla fine uscì, ritornando a respirare l'aria pulita. Nel frattempo si era già liberato del filo di ferro.

Graziano Udovisi era l'unico che si era salvato da quella carneficina, e portò la su testimonianza tutte le volte che poteva. Sulla sua storia personale si scrisse anche un libro, e pensate che il Graziano era nato nel 1925 e morì nel 2010. Riuscì a vivere 85 anni. Ma la sua memoria andava alle migliaia dei suoi compatrioti morti in quella vicenda assurda, dove nessuno sembrava capire cosa fosse realmente successo, e perché tanta crudeltà nell'accanirsi contro uomini, donne e persino bambini.

La vicenda delle Foibe, rimane ancora oggi una questione tutta da analizzare. In quel territorio, oggi buona parte della Slovenia, si erano succedute storie di continue difficoltà di coesistenza tra gli italiani e gli jugoslavi. Le questioni erano già nate nel medioevo, ma il culmine si ebbe con la conquista dell'Istria da parte dell'Italia, ad opera della prima guerra mondiale. Non c'era facilità di dialogo, e in molte occasioni, gli italiani non si comportarono bene portando l'etnia jugoslava in situazione di disuguaglianza e pretendendo la propria parte di benessere senza curarsi del malessere che albergava nei loro cuori. Secondo alcuni storici, gli Italiani controllavano le città, mentre gli Sloveni occupavano le campagne. Nel tempo, ci fu uno sbilanciamento demografico, che piano piano si sovvertì dalla maggioranza degli Italiani, al sorpasso degli Sloveni.

La seconda guerra mondiale fu l'occasione giusta per regolare i conti. L'Italia aveva perso, e con essa perse anche, secondo gli accordi di Parigi del 1947, l'Istria, Fiume e Pola. Il comandante Josip Broz, detto Tito, approfittò della debolezza dell'Italia e con le sue armate comuniste uccise migliaia di Italiani, cominciando dai fascisti, che si erano stanziati verso la fine della guerra e che si erano macchiati anche loro di crimini orrendi. Poi cominciò una feroce pulizia etnica, ammazzando o costringendo tutti gli Italiani a scappare in Italia. In quel periodo, dal 1943 al 1947, l'Italia non aveva neanche un esercito, ormai in rotta. Il paese era in mano alle truppe alleate, e nessuno di loro pensava minimamente ad intervenire contro Tito, poiché il pericolo di una nuova escalation militare era assolutamente da evitare. Così almeno 250.000 profughi "Giuliani" si riversarono in Italia, senza i loro averi, senza più una casa, ma almeno con la pelle intatta. Ed inizialmente l'italia ostacolò pure quell'esodo, ma alla fine dovettero accettare tutti profughi, che per anni soffrirono per l'incertezza sul loro futuro.

In quel periodo, sembrò che nessuno si fosse accorto di quello che era successo, ma in realtà le cose si sapevano, eccome. Ma tutti tacevano. Tacevano i comunisti, perché Tito era comunista e per loro non sarebbe stata una buona propaganda. Tacevano gli ex fascisti, perché anche loro avevano la convenienza a non divulgare quello che era successo. Anche il partito democristiano, al governo, non fece e non disse nulla, anche se in verità De Gasperi tentò di denunciare l'accaduto, ma fu vivamente consigliato di soprassedere e starsene tranquillo.

Tito in quel momento era troppo potente, e una nuova guerra era la prima cosa da evitare. Persino l'URSS temeva Tito, e cercava di tenerlo buono, concedendogli una certa autonomia, al contrario di altri stati oppressi dall'"orso" sovietico.

La caduta del muro di Berlino ha potuto riscrivere la storia, e la vicenda delle Foibe ha finalmente ricevuto il suo riconoscimento. Ma seppure la vicenda dovesse essere concepita per quella che era, ossia una eliminazione degli Italiani da parte di un altro popolo, la si fece passare per una contrapposizione alle deportazioni naziste e dei campi di concentramento nazisti che sono stati una vergogna, denunciando le colpe del regime fascista, reo di avere assecondato le imprese di Hitler e le sue persecuzioni che hanno visto morire milioni di ebrei, ma anche di italiani, polacchi, e tutti coloro che potevano assecondare le propagande Hitleriane e la possibilità di depredarne i loro averi, portando avanti una razzìa economica fisica e mentale.

Ora la vicenda delle Foibe rappresenta un momento raccapricciante della bestialità umana, ancorché perpetrata da un regime comunista, ma ridurla alla contrapposizione delle aberrazioni naziste diventa un'offesa agli italiani che hanno subìto lutti e distruzione di beni e della possibilità di vivere una vita normale, senza problemi, invece di rincorrere la propria esistenza, legata all'aiuto dello Stato Italiano, dei parenti e dei loro immensi sacrifici.

Altra storia le deportazioni naziste, che furono sponsorizzate dal regime fascista, con moti fascisti che aiutavano i nazisti a rastrellare gli Ebrei, ghettizzandoli, ed emettendo le Leggi Razziali, tramite le quali si riduceva sempre più l'autonomìa delle famiglie ebree, togliendogli il diritto allo studio, al lavoro, alla partecipazione politica, e non ultimo, favorendo la deportazione nei campi di concentramento.

Eppure, considero la diatriba comunisti vs fascisti, un'idiozia culturale. Non si può accettare di dire che uno era meglio o meno peggio dell'altro. Sono stati, in Italia i fascisti, e nei paesi dell'est i comunisti, una vergogna comune. Con una grande differenza, che i comunisti che opprimevano le libertà, non governavano in Italia, dove hanno liberato con la lotta partigiana il nostro paese. In seguito hanno promosso insieme alla DC di De Gasperi le nuove leggi e la Costituzione che garantisce oggi la nostra democrazia. Semmai il comunismo, come il nazismo, il fascismo ed altre forme di dittatura, nel momento in cui negano la storia e la determinazione di essere liberi che ogni cittadino può e deve esibire, sono da condannare sempre e comunque, come pure la demagogia ed il travisamento dei fatti storici.

Ricordiamo sempre quello che disse un ex comunista ad un ex fascista: Siccome abbiamo vinto noi, siamo ancora qui noi insieme, ma se aveste vinto voi, io non ci sarei più! Viva la storia!