Un fulmine, pronti e via il Liverpool è avanti 1 a 0 con un gran goal di Nunez.

Passano pochi minuti e i Reds raddoppiano, un errore pacchiano di Courtois spiana la strada al raddoppio di Momo Salah, che come uno squalo che fiuta il sangue si fionda su di un pallone innoquo e forza l'errore del portiere madrileno.

Due a zero è finita.

Macchè, con il Real Madrid non è mai finita.

Vinicius viene servito nello stretto da Benzema ed infila la palla nell'angolo più lontano dove Allison portiere del Liverpool non può arrivare.

Al 27esimo circa si fa male Alaba, colui che fino a quel momento se possibile era stato l'anello debole del Real, esce lui ed entra Nacho, diligente ed ordinato, sembra capirci qualcosa di più dei raffinati scambi di posizione dell'attacco Reds.

Poco dopo un altro regalo del portiere viene scartato da Vinicius che porta la gara sul pari. 2 a 2

Con il Real Madrid non è mai finita.



Intervallo

Punizione dal limite dell'area per il Real, portano il solo Rudiger in area piccola, la situazione è a dir poco imbarazzante, un castello di maglie rosse ed una sola bianca. in quel momento ho pensato, non segneranno mai, batte Modric, sbuca indisturbato Eder Militao che da solo insacca il più agevole dei goal del sorpasso, due maglie bianche contro l'intera squadra britannica a difesa della propria porta.

Con il Real Madrid non è mai finita.



Ora sale in cattedra Karim "The Dream" Benzema... allora, non sarà Olajuwon con i suoi 213 cm, ma la classe è la stessa, lo stesso fiuto, lo stesso ardore, uno difensore eccezionale l'altro il miglior centravanti del mondo, non c'è niente da fare (una statistica ridicola, questa è la 18esima edizione consecutiva della champions in cui va in goal), questa volta si fa servire lui dentro l'area e complice una sfortunata deviazione il Real va avanti 2 a 4.

Il 2 a 5 è se possibile il goal essenza del Real Madrid, una squadra mitica con giocatori che vivono per queste notti si esaltano il Martedì o il Mercoledì sera, Modric corre come solo un campione di 38 anni sa fare, serve Vinicius che a suo volta serve Benzema, si beve tutta la difesa Reds e scarica una cannonata in porta.

Con il Real Madrid non è mai finita.



Gioco. Partita. Quarti di finale?

C'è invece un'intera montagna da scalare per la squadra di Jurgen Klopp, questo Real è sembrato troppo forte per loro, forse per tutti.

Non esistono squadre che da un momento all'altro "spingono un bottone" e sono allacciati per vincere, il Liverpool quest'anno sta affrontando molti problemi, attualmente è ottavo in premier e il solo Salah si mantiene su livelli elevati, forse un ciclo si è chiuso sulla Mersey.



C'è sempre un ritorno da giocare, ma se queste sono le premesse sto con il Real, la Champions ed il suo giardino; magari non vincerà di nuovo, ma di sicuro è la squadra più divertente e antologica.