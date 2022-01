Io vorrei esprimere il mio pensiero sulla proprietà Elliot perché ormai si legge di tutto nei commenti e a sto punto dico anche io la mia.

Continuo a leggere commenti di gente che pensa che al fondo Elliott non interessi niente del Milan e tante altre "cose". Ragionandoci, credete davvero che Elliott perderebbe il suo tempo con il Milan se non gli interessasse? Io credo che se non avessero interessi a quest'ora il Milan sarebbe già in mano a qualcun altro e non venitemi a dire che non c'è nessuno che lo acquisterebbe...

Detto questo, credo possiamo accordare tutti sul fatto che l'interesse di Elliott sia quello di rivendere il Milan cercando ovviamente di guadagnarci il più possibile (ripeto, se volessero svenderlo lo avrebbero già fatto).

Ora, come fanno ad aumentare il valore del Milan? Beh per esempio rifacendo lo stadio ma soprattutto aumentando il prestigio del Milan sia in Italia che in Europa (se il Milan retrocede in serie B non so in quanti lo vogliano comprare alle cifre che vuole Elliott) e per fare questo bisogna rinforzare la squadra ma ovviamente senza spendere cifre fuori dal mondo (per esempio, una squadra come il PSG la vendi ad un prezzo altissimo ma il problema è che ci hai buttato dentro talmente tanti soldi che il guadagno è minimo).

Da quello che percepisco io questo mi sembra il piano di Elliott però magari mi sbaglio... E mi sembra anche che il suo piano stia funzionando visto che l'anno scorso siamo arrivati secondi e quest'anno siamo ancora in corsa scudetto.

Il primo che mi dice che il Milan è lì per caso non ha seguito molto il Milan perché credo possiamo tutti accordarci sul fatto che il Milan in questi due anni non è stato proprio fortunatissimo tra vari infortuni e decisioni arbitrali dubbie (senza le quali può darsi che saremmo ancora in Champions) e se con la sfortuna siamo terzi in campionato pensate a dove saremmo, non dico con la fortuna o gli arbitri dalla nostra, ma anche solo senza avere i giocatori che si spaccano ogni due partite...

E non capisco cosa vogliate in più onestamente... Ovvio anche io voglio che vinciamo lo scudetto ma bisogna ricordarsi che il Milan nel 2020 ha chiuso il campionato in sesto posto e nel 2021 in secondo posto, mi sembra già un'impresa, non è che voglio togliere l'ambizione ma nel 2021 la Lazio è arrivata sesta, con tutto il rispetto dovuto qualcuno si aspetta che la Lazio vinca lo scudetto quest'anno o anche solo nei prossimi due/tre anni? Qualcuno si aspetta che la Lazio inizi a comprare tutti i giocatori che circolano senza badare a spese? Qualcuno si aspettava che Vlahovic finisse alla Lazio?

Potreste dirmi che la Lazio non è il Milan ma nemmeno il Milan è stato IL MILAN negli ultimi anni, non è tutto così semplice, il livello del Milan si è alzato in maniera così improvvisa che ora sembra quasi che se quest'anno vince il campionato ha fatto quello che doveva quando invece se dovesse succedere una cosa del genere avrebbe fatto un miracolo, da sesta a prima in due stagioni.

Non dico che se non lo vinciamo dobbiamo essere tutti felici e contenti, non è così, ma dico che se si pensa un attimo col cervello alle cose si capisce che se anche non lo vinciamo non è che è stata una stagione fallimentare o che Elliott stia affossando il Milan.

In conclusione vorrei solo ricordare alla gente quanti soldi abbia fatto Elliott, credo che abbia già ampiamente dimostrato di essere più che in grado di gestire gli affari, e dato che considera il Milan un affare io onestamente mi sento abbastanza tranquillo.