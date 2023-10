La Dea Eupalla di breriana memoria nei lidi domestici sorride a un Milan in testa alla classifica. Benignamente, perché Pioli in questo inizio di campionato trova diverse situazioni a favore ma il campo in fondo è sempre quello che racconta le sue verità. Se si è in testa è perché si è stati in qualche modo migliori e e gli errori di chi questo gioco lo regola in campo e fuori fanno parte del gioco.

Il Milan non trova solo una vittoria molto sofferta, ma fondamentalmente trova il suo nuovo Re Leone, posto regale lasciato vacante dall'uscita di Ibra.

Un immenso Giroud salva una vittoria prima, seppur solo di presenza nel suo ruolo naturale di attaccante, e poi nel ruolo di portiere, che il generoso Genoa e poco più avrebbe sicuramente meritato di impattare sul campo, con una uscita di fantozziana fattura ad occhi chiusi, ma poi con balzo felino da vero portiere, agguantando il pallone e salvando una brutta prestazione del Milan.

Però della inevitabile serie di come si gioca dopo che la mente viene svuotata dalla prestazione di Coppa questa volta volta poco seguita dalla suddetta Dea, in quanto il Milan almeno due punti in più nel suo complicato girone li avrebbe sicuramente meritati. Una vittoria rocambolesca ottenuta con un gol palesemente irregolare di Pulisic. La palla sbatte prima sulla spalla e poi scivola sul braccio dell'americano fermando la sua traiettoria che finisce sul piede sinistro, davvero di notevole livello del giocatore, che con movimento quasi da fermo insacca. Questo è un errore marchiano del VAR che non giustifica il commento complottistico, di pure matrice italica, del Presidente Zangrillo e dimostra come il tifo sia capace di ottundere la mente dei migliori. Gli errori fanno parte del gioco e rimango sempre più convinto che l'obiettività sia una virtù irragiungibile dall'uomo, e espandere gli errori, anche con un uso distorto della tecnologia che è obiettiva di per sé, non faccia altro che aumentarne la numerosità e che quindi, senza definizioni precise “a monte” ritengo che alla fine sarebbe forse meglio limitarli al solo arbitro magari, come da illo tempore si dovrebbe fare, dando più poteri al quarto controllore e ai guardialinee.

Ora, come in altri casi, occorre comunque che gli organi che attengono ai regolamenti si mettano un tantino d'accordo su come si intenda sul tocco di braccio dopo che la palla ha toccato per prima una parte del corpo e che poi finisce visibilmente sul braccio. Il fatto della “prova certa” è il classico cavillo giuridico in cui siamo indiscussi maestri mondiali e per il quale dovremmo ricevere la protezione dell'UNESCO. Ci viene da una cultura del diritto e delle capacità di interpretarlo oppure di aggirarlo vecchia di almeno 2000 anni. Costituisce sicuramente Patrimonio dell'Umanità in una delle sue molteplici espressioni. Dispiace che un illustre personaggio come il Dottor Zangrillo si allinei al tifo che, come suggerisce l'etimo, è significato di febbre e penso che il medico Zangrillo di febbri dovrebbe intendersi.

Direi che ha ragione unicamente sulla terrificante uscita di Maignan che, nella foga dell'uscita, con tutta probabilità, mette il ginocchio come movimento naturale, e che non si accorge nemmeno, vista la sua espressione, di aver fatto qualcosa di molto pericoloso. Non oso immaginare, considerando l'elevata energia e relativa quantità di moto dell'impatto, quali avrebbero potuto essere le conseguenze se il ginocchio, invece di colpire la spalla avesse preso in pieno lo sterno del povero Ekuban. Mi sono tornate alla memorie le terribili immagini del povero Mora dove i muscoli della sua gamba non furono in grado di assorbire l'energia d'urto nello scontro con Palazzi.



Tornando alla partita, Pioli rivoluziona il suo attacco con i nuovi acquisti, ben consapevole del logorio mentale che costituisce l'inevitabile strascico di una partita di Champions. E le prime fasi devono aver sicuramente entusiasmato i fans del New Deal, ormai io mi sono da tempo schierato all'opposizione, nei leggeri movimenti di un incontenibile Chukwueze che Vasquez, pur ottimo terzino, non riesce a contenere. Il nigeriano si beve subito il messicano mostrando le sue rinomate qualità di dribbling, del resto profumatamente compensate, e porge un morbido tocco solo leggermente lungo, che però il non velocissimo Okafor, almeno dello stesso pagato molto meno, non riesce a chiudere in rete. Una delle poche chiare occasioni da gol del Milan, almeno gestita dai nuovi acquisti. Vasquez ne prende però le distanze e del nigeriano non ricordo più alcuna traccia consistente. Idem per l'altro esterno Okafor.

Al centro Pioli schiera un altro acquisto della tonitruante campagna milanista e devo dire che Jovic, a parte un primo tempo anonimo, mi ha sicuramente convinto molto di più dei due esterni del primo tempo che insieme totalizzano circa 50 milioni. Jovic nel secondo tempo, quando Pioli schiera un arrembante 424 si muove da centravanti vero e dimostra proprietà di tocco e posizione sicuramente da rivedere.

Già il vento della protesta scorre negli spalti genoani su un contatto in area milanista e anche qui occorre come sopra che i regolamenti facciano un poco di chiarezza perché cercare di definire chi cerca e chi no il contatto appartiene alla serie dei cavilli per i quali siamo famosi. Marchegiani nei suoi commenti sintetizza il succo della partita con una considerazione corretta dicendo che si sarebbe aspettato più agonismo del Genoa e più tecnica nel Milan e invece stava vedendo il contrario.

In effetti la vera qualità aggiuntiva portata dalla campagna acquisti è una indubbia capacità di contrastare agonisticamente l'avversario. A parte una velleitaria sventagliata di Theo su pregevole manovra di Reijnders che si mangia l'ennesima conclusione seppur viziata da un fuorigioco, occorre aspettare che Pioli inserisca Pulisic Giroud e Leao, mantenendo Jovic in attacco con un inusitato 424, perché il Milan si renda pericoloso con Leao. Il nostro Re Leone fa poco come attaccante, ma evidentemente basta la sua presenza per mandare in apprensione qualunque difesa. Il secondo tempo vede un Milan decisamente più concreto. Gilardino sfodera un catanaccione d'antan che regge benissimo anche in palleggio la superiorità tecnica del Milan con una squadra piena di difensori, e con giovani interessanti come il danese Frendrup e De Winter. Ha pure giocatori di buona gamba e tecnica come Vasquez, Gudmundsson e il ritrovato Malinovsky. L'ucraino fa addirittura da quinto difensivo di centrocampo, spesso partendo dalla difesa in una posizione inusuale per lui.

Il Genoa non ha praticamente attacco e difende comunque con molta efficacia. Quello che in sostanza resta della partita sono, a parte la conclusione di Leao respinta dal portiere dopo ben mezzora dalla sventagliata di Theo, i concitatissimi e direi epici minuti finali dopo l'espulsione di Maignan. Il vecchio Grifone tanto caro a Gianni Brera che mascherava bene il suo essere interista con la passione per questa squadra gloriosa, prende anche una traversa e trova il nostro Re Leone a sbarrale la strada per un pareggio che probabilmente da un punto di vista “morale” sarebbe stato sicuramente più giusto. Della faraonica e celebratissima campagna acquisti si salvano per ora con note ampiamente positive Pulisic che, penso in tutta onestà, sia statto preso più come riserva che come titolare, Reijnders giocatore di ottima tecnica e ottimo interprete di raccordo e qualità in mezzo al campo e Musah, anche lui forse preso più come seconda linea, che aggiunge una fisicità prorompente pure accompagnata da discreta tecnica., essenziale in questo tipo di partita. Purtroppo Luftus, giocatore di ottima qualità, sta confermando una carriera che avrebbe potuto essere ben più consistente, se non fosse stata costellata da tanti infortuni, per ora rimane una potenzialità anche se più realizzata di Okafor e Chukwueze che finora rimangono un poco misteriosi riguardo alle loro qualità.

Pioli deve comunque ricorrere alla vecchia guardia per risolvere una partita complicata dalla buona prestazione genoana. Trova un sostituto di Calabria in grande spolvero che è Florenzi e probabilmente ha avuto delle indicazioni di tutto rispetto da Jovic.

Per il resto poco o niente di una partita di quelle che magari una volta si pareggiavano ma che ora si vincono e quindi godiamoci questo primo posto!