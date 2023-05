Leggo, con rammarico da sportivo, commenti di disprezzo sulla vittoria del Napoli.

Sminuire una vittoria è un classico dell'antisportività. Il senso di appartenenza e di fazione domina sempre sul sereno riconoscimento del valore altrui. Disprezzare un campionato che produce squadre nelle prime posizioni in Europa, significa solo essere accecati dalla passione sportiva che in una partita, consciamente o inconsciamente, ti fa seguire solo le tue amate magliette. Anzi, provi sconforto, rabbia quando le magliette avversarie hanno la meglio.

Il gol avversario è sempre una violazione di qualcosa di sacro che è intimamente nascosto nel profondo della nostra passione. Anche i professionisti della stampa ne sono affetti. Il calcio è l'unico sport che esalta un fenomeno di imprinting unico, che sfugge a qualunque tipo di formazione e di acculturizzazione.

Tifi una squadra non perché lo fa tuo padre o tuo fratello, ma solo quando la vedi la prima volta. Il calcio è innamoramento che rimane e come ogni forma di innamoramento vive solo sul proprio io. Non diventa mai amore che significa in qualunque tipo di relazione uscire da sé stessi e considerare l'altro e il diverso da noi in una forma più equilibrata. E quindi nell'ambito del calcio significa vedere con lo stesso occhio le magliette sul campo.



Si parla del fatto che il Napoli non scriva la storia del calcio. E invece è proprio il contrario.

Il Napoli la scrive come a suo tempo lo fece la Roma, il Cagliari e la Fiorentina la Lazio, uniche squadre del centro-sud capaci di interrompere una egemonia assoluta del calcio del Nord. E lo dico da nordista. Quando esiste uno strapotere, c'è qualcosa che non va. È quando si vince troppo che invece è forse il caso di chiedersi perché gli altri sono così deboli. Il calcio è bello perché la gente va allo stadio anche sapendo che non vincerà mai. E nella rottura dei superpoteri di una parte includo il miracolo di Verona, Sampdoria e Bologna.Se c'è una cosa che mi piace nella vittoria del Napoli, come del Milan dello scorso anno, da tutti celebrato, è che nessuno l'aveva pronosticata. Si pensava che le uscite di Insigne e Koulibaly sarebbero state esiziali.

E invece ecco il contrario, non solo una indiscutibile vittoria sul campo, ma una vittoria di intelligenza, di organizzazione che viene dal Sud perché il Sud è Sud e noi grandi squadre del Nord ci sformiamo un poco se il Sud ci bagna il naso con i nostri stessi mezzi. È la vittoria di un allenatore che ha assemblato una squadra e ha prodotto un bel gioco. Nessuna squadra non solo in Italia può sostenere un campionato nazionale con impegni internazionali. Il Napoli si è ben battuto anche in campo internazionale dove esiste una cultura e una sorta di misterioso DNA che ti fa primeggiare anche quando sei scarso. Basta vedere il Real Madrid. Prima o poi vincente o perdente in Europa con lui devi fare i conti, sempre. In uno sport dove esiste un dominio incontrastato di pochi, la storia di quello sport si sostiene proprio sulle vittorie di quelli che prima o poi questo dominio lo spezzano.



E allora ritornare a vincere avrà un sapore più intenso. Come per noi milanisti lo scorso anno con una squadra mai pronosticata. Se vincono anche gli altri fa soprattutto bene a noi che abbiamo vinto tanto e forse troppo.

Ripetersi è difficile e lo abbiamo visto bene noi del Milan quest'anno.

Già si creano le nuvole sul Napoli di domani. Ci piace perché così roviniamo la festa di oggi. Per chi vince poco il carpe diem è importante soprattutto nel calcio, fenomeno non solo di sport.