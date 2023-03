Se c'è un lato negativo, puramente consequenziale, nell'immensa stagione di cui il Napoli di Spalletti è protagonista, è che i top club europei hanno da tempo messo gli occhi sui giocatori più decisivi e rappresentativi di questa squadra.

Forti di ingenti risorse finanziarie, purtroppo estranee ai club italiani, è molto probabile che tanti dei gioielli, che hanno reso possibile questa storica stagione, il prossimo anno giocheranno altrove. La differenza tra un Napoli che resterà a questi livelli nonostante le partenze che vi saranno, e un Napoli che tornerà la squadra discreta che è stata fino allo scorso anno, la farà il mercato.

Ovviamente, a meno di intenzioni diverse da parte sua, Spalletti verrà confermato alla guida tecnica. Un allenatore che personalmente non ho dubbi nel ritenere tra i migliori al mondo. E non lo penso da oggi vedendo il lavoro che ha fatto a Napoli, lo penso fin da quando sbarcò a Roma la prima volta. Ho visto pochi altri allenatori saper incidere sulle proprie squadre come sa fare lui. Ha sempre raggiunto i risultati che gli erano richiesti. Ha sempre valorizzato i propri giocatori, talvolta inventandoli. Ha sempre conferito alle proprie squadre uno stile di gioco di altissimo livello, volto al controllo della manovra e a premiare la qualità dei singoli. Non mi sono mai capacitato del perché un allenatore così forte non abbia mai ricevuto l'opportunità di allenatore un top club; e per top club non intendo Napoli, Roma o l'Inter del 2017.

Passiamo alle pesanti, ma remunerative, cessioni che dovrà affrontare il Napoli:

Victor Osimhen per 120 milioni. Chelsea, Manchester United o PSG in caso di partenza di Mbappé.

Kvicha Kvaratskhelia per 120 milioni. Il PSG sostituirà il deludente Neymar con lui.

Kim Min-jae per 80 milioni. Se pensate che in Premier si faranno scappare un difensore così completo, siete degli ingenui. Chi non prenderà Gvardiol, prenderà lui.

Mario Rui per 5 milioni. L'unico che andrei a cedere di mia iniziativa, si può trovare molto di meglio.

In totale il Napoli accumulerà dalle cessioni la cifra astronomica di 325 milioni di euro.

Tale cifra dovrà essere reinvestita con giudizio sul mercato, al fine di costruire una rosa in grado di restare ai livelli raggiunti dal Napoli in questa stagione.

Andranno acquistati:

Jonathan David per 60 milioni. Osimhen verrà sostituito da uno dei più grandi giovani talenti che il calcio internazionale ha messo in mostra nelle ultime stagioni. Centravanti tecnico, veloce, implacabile davanti alla porta. Ha tutto per affermarsi come uno dei migliori attaccanti al mondo.

Rafael Leao per 50 milioni. Negli ultimi mesi il suo rendimento ha seguito il calo generale del Milan, ma non fatevi influenzare, questo giocatore è stato per un anno e mezzo sotto solo a Vinicius a livello mondiale nel suo ruolo. E' uno di quei giocatori che ti fanno vincere i campionati. Andrà a scadenza con il Milan tra un anno, pertanto sarà possibile acquistarlo ad un prezzo di saldo.

Sergej Milinkovic-Savic per 60 milioni. Uno dei centrocampisti più completi che io abbia mai visto, non mi capacito come possa stare ancora alla Lazio. Anche lui scade tra un anno.

Jurrien Timber per 50 milioni. Van Gaal ai mondiali l'ha preferito a de Ligt. Ho detto tutto.

Pau Torres per 30 milioni. Difensore più fisico del collega che lo precede, andrebbe a comporre una coppia difensiva complementare di altissimo livello.

Tanguy Ndombele per 20 milioni. Ha dimostrato di meritare il riscatto.

Alejandro Grimaldo a parametro 0. Uno dei pilastri del grande Benfica di quest'anno.

Pierluigi Gollini a parametro 0. Ottimo secondo portiere.

In totale la campagna acquisti del Napoli costerà 270 milioni. A fronte dell'incasso sopra riportato, entrerebbe nelle casse del Napoli un attivo di 55 milioni, testimoniando la perfetta sostenibilità del progetto.

L'ipotetica squadra titolare che vedremo in campo sarà un 4231 con:

POR Alex Meret (Pierluigi Gollini)

TD Giovanni Di Lorenzo (Alessandro Zanoli)

DC Jurrien Timber (Amir Rrahmani)

DC Pau Torres (Leo Ostigard)

TS Alejandro Grimaldo (Mathias Oliveira)

MED Sergej Milinkovic-Savic (André Anguissa)

MED Stanislav Lobotka (Tanguy Ndombele)

AD Hirving Lozano (Matteo Politano)

TRQ Piotr Zielinski (Giacomo Raspadori)

AS Rafael Leao (Elijf Elmas)

PUN Jonathan David (Giovanni Simeone)

All. Luciano Spalletti

Ripetere la stagione straordinaria di cui il Napoli si è reso protagonista quest'anno sarà molto complicato, ma con questi giocatori, non sarà certo utopia.