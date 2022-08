Dopo le sconfitte di Inter con la Lazio ed il pareggio della Roma a Torino contro la Juve, c'è una sola squadra che teoricamente può restare in vetta da sola a punteggio pieno : Il Napoli di Spalletti. Stasera a Firenze si gioca molto, anche se siamo solo alla terza di campionato, ma si gioca molto in credibilità, convinzione, dare spazio all'ottimismo dei tifosi e restare solo in cima ad un campionato pazzo, imprevedibile. Quella azzurra è la squadra che ha convinto di più con nove gol fatti in due partite, sei punti, tanto spettacolo ed il pubblico di nuovo entusiasta dopo la paura di essere anonimi a causa delle partenze importanti di cui sappiamo. La Fiorentina ha pure giocato giovedì sera in Conference League, soffrendo molto in Olanda con il Twente, e salva solo grazie a vari interventi del portiere Terracciano che è il secondo portiere sulla carta dei viola. Infatti, in campionato, ha sempre giocato il nuovo acquisto Gollini, di cui ci si ricorda per quella mezza papera in cui ha preso goal da calcio d'angolo diretto dalla Cremonese. La Fiorentina in Olanda non ha convinto, anche se ha avuto pure le sue palle goal in contropiede. Ma se il Napoli è quello visto con due squadre piccole però, sarà dura fare punti.



Firenze è un campo infuocato, lo é sempre stato per il Napoli che con Sarri ci ha perso uno scudetto ed in quel caso si scateno' proprio Simeone, quel Cholito, neo acquisto del Napoli, oggi probabilmente in campo. Firenze é stato sempre un campo difficile per il Napoli anche per motivi ambientali. Spesso questa partita ha alimentato polemiche per presunti insulti razzisti lamentati dai napoletani. Stasera sarà una partita molto aperta, dove il pareggio può star bene ai Viola, ma non al Napoli di sicuro per mentalità. Il pronostico é difficile, ma stamattina ho visto tanti napoletani scommettere sul Napoli vincente sicuro. Di sicuro in questo campionato non c'è nulla. Napoli, che come ho già scritto nei precedenti articoli, per me è più forte dello scorso anno, vera mina vagante del campionato, e se dovesse vincere pure a Firenze, avrebbe il Lecce in casa con la possibilità di fare poker. Occhio alla Fiorentina, perché non parte già battuta. L'anno scorso ha battuto il Napoli in campionato e coppa Italia, ed ha gente che in attacco, in contropiede fa paura. Prevedo una bella partita, senza troppi tatticismi, con un Napoli che proverà dall'inizio a vincere e la Fiorentina proverà a ribattere colpo su colpo in contropiede. Sarà una partita da non perdere, dove chi vince sognera' un campionato da protagonista assoluto.