Il calcio è sempre stato un terreno fertile per il dibattito e la discussione, e la situazione attuale della Lazio non fa eccezione. Dopo una stagione passata all'insegna dello spettacolo e dei risultati promettenti, la squadra biancoceleste sembra essersi persa per strada, e la domanda che molti si pongono è: "Sarri è da esonerare?"

Smarrita la Lazio che ha regalato ai tifosi una stagione memorabile, con un gioco spettacolare e un posto in Europa ben meritato. Ma in questa stagione Maurizio Sarri sembra che il vento sia cambiato in maniera drastica. La recente sconfitta contro il Bologna è stata la quinta in undici partite di campionato, portando la Lazio fuori dalla zona europea.

La cosa più preoccupante per i tifosi è la sparizione totale del "Sarrismo" che aveva fatto sognare i tifosi alla vigilia della stagione. La squadra segna poco, sembra attaccare in maniera disordinata e si scioglie alle prime difficoltà. La domanda che sorge spontanea è se il mercato estivo non abbia soddisfatto il mister Sarri o se esista una frattura tra lo spogliatoio e il tecnico.

Sarri stesso ha smentito categoricamente quest'ultima ipotesi nel post-gara al Dall'Ara, affermando: "Non ci credo che la squadra mi remi contro". Tuttavia, le prestazioni recenti della Lazio lasciano molti interrogativi aperti.

Il derby contro la Roma è all'orizzonte, e sarà un banco di prova cruciale per Maurizio Sarri. Sarà un'occasione per dimostrare se può ancora riuscire a risollevare le sorti di una squadra che sembra essersi smarrita. Se il derby dovesse rivelarsi una ghigliottina sulla testa di Sarri, la pressione per un possibile esonero potrebbe crescere ulteriormente.

In ogni caso, la situazione attuale della Lazio è un mistero che solo il tempo e i risultati futuri potranno svelare. Gli appassionati tifosi biancocelesti sperano che la squadra possa ritrovare la strada dello spettacolo e dei successi che li aveva entusiasmati l'anno precedente.