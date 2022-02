Inter-Roma e Milan-Lazio, quarti di finale di Coppa Italia, richiedono una visione, diciamo così, contestuale, non solo perché hanno fatto seguito a un derby combattuto alla morte, ma anche perché le milanesi, avendo vinto, si affronteranno in semifinale.

Nel primo quarto d'ora di Inter-Roma, sembrava che i nerazzurri volessero frantumare il mondo intero. Sono partiti anche più forte del solito e il povero Smalling non ci ha capito nulla. Il difensore giallorosso è rimasto a guardare il traversone, comunque molto teso, del quale ha approfittato Dzeko marcando un bel gol. Poco dopo è arrivata una traversa con Rui Patricio battuto, seguita da un colpo di testa centrale dello stesso Dzeko, che era in ottima posizione per segnare. Ripresi in primo piano (basta rivedere le immagini), Barella e Darmian mostravano l'aspetto degli ossessi, gli occhi quasi fuori dalle orbite e il respiro a bocca aperta Era evidente lo stato di alterazione emotiva con cui affrontavano il match.

La furia nerazzurra, tuttavia, si placava dopo circa un quarto d'ora, perché Zaniolo si costruiva una bella palla gol, approfittando di uno di quei momenti in cui qualsiasi essere umano, giocatori dell'Inter compresi, deve rifiatare. I nerazzurri non lo ammetteranno mai, ma non sono divinità del Valhalla, bensì esseri umani, seppure eccellenti giocatori con un ottimo allenatore. Zaniolo, comunque, non concretizzava, però l'Inter si fermava all'improvviso. Era passato solo un quarto d'ora di gioco, troppo poco per una squadra abituata a dominare i derby per 70 minuti (90, secondo Cassano), mentre il vantaggio di misura non dava particolari sicurezze al nerazzurri. Era evidente, quindi, che l'Inter aveva subito il colpo d'incontro e temeva di riceverne altri.

L'Inter, comunque, dimostrava di essere molto sul pezzo nel controllare senza soffrire più di tanto. Raddoppiava, anzi, con un tiro da lontano spettacolare di Alexis Sanchez. Peraltro, il gol era stato preceduto da un contrasto a centrocampo, sulla fascia, con un braccio nerazzurro che spingeva indietro una maglia giallorossa per tenerla a distanza. Parlando di calcio professionistico e non di un match di pulcini, il contrasto ci stava e Di Bello faceva bene a non intervenire.

La vittoria nerazzurra è stata cantata da bardi, aedi e menestrelli assortiti come una terribile prova di forza. In effetti, è stata una vittoria franca, ma forse non era il caso di suonare la Marcia dell'Aida di Verdi o il Te Deum di Charpentier. Vittoria netta, ma all'Olimpico in campionato la differenza era stata più evidente, seppure considerando le numerose assenze giallorosse.

A differenza dell'Inter opposta alla Roma, il Milan contro la Lazio è andato in crescendo costante col passare dei minuti, anche perché la Lazio, dal canto suo, ha dato l'impressione di giocare più con furia, alla cieca, che di affidarsi a un minimo di raziocinio pedatorio, colpendo a ragion veduta.

Sarri aveva chiesto alla linea di difesa di giocare molto alta. Tuttavia, a differenza dell'ex-laziale Sergio Conceição in Champions col Porto, non schierava due linee orizzonttali a formare un blocco profondo una ventina metri. Centrocampo e attacco, in realtà, si allungavano in un pressing alto, basato su francobollature individuali. A ogni milanista, corrispondeva un laziale che gli si parava davanti. Il Milan, dal canto suo, avendo un Diaz in crescita, schierava lo spagnolo tascabile come regista avanzato, libero da compiti di marcatura non occasionali e con licenza di cercarsi la posizione.

Nei primi minuti, le squadre dimostravano di rispettarsi a vicenda e davano vita a una fase di studio in cui davano l'impressione di attendere un errore dell'avversario. L'inizio di Kessie era opaco, in quanto appariva a tratti spento e a tratti nervoso, ma l'ivoriano cresceva a vista d'occhio col passare dei minuti.

L'episodio che spaccava il match avveniva appena superata la metà della prima fase di gioco. Con un filtrante mancino che ha ricordato il miglior Savicevic, Romagnoli trovava Leao appostato sulla sinistra e sul filo del fuorigioco. Il portoghese ha la capacità di non rallentare neanche con la palla al piede, per cui si involava con la leggerezza di Mohammed Alì nei primi anni di carriera, volando come una farfalla e pungendo come un ape. L'ex-rossonero Reina vedeva la palla infilarsi in diagonale sul secondo palo.



Qui ci fermiamo per un inciso. La difesa altissima presuppone il fuorigioco, ma occorre che tutti e quattro i difensori scattino all'unisono. Nell'occasione del gol rossonero, invece, il vertice destro della difesa laziale restava bloccato indietro, come un piede finito in una tagliola, vanificando il passo in avanti dei compagni.

La prima mossa vincente di Pioli è stata di non arretrare in difesa, ma di attestarsi a centrocampo, che è una cosa diversa, con Diaz a galleggiare in mezzo al reparto centrale dei laziali. E mentre lo schieramento iniziale degli aquilotti andava in decomposizione, perdendo sempre più i connotati originali, Diaz imbastiva due ripartenze brevi. Con esse, mandava sulla fascia prima Leao e poi Hernandez, che sfruttava un movimento con cui Leao traeva in inganno la linea dei difensori all'altezza del vertice sinistro dell'area di rigore. In entrambi i casi era Giroud, autentico uomo da area di rigore, che deviava in porta. Il francese non sarà Van Basten, ma è stato ridicolo definirlo un flop.

Nella ripresa, man mano che il tempo trascorreva, Pioli metteva progressivamente in atto la seconda mossa vincente: decideva di pressare altissimo impiegando un numero sempre maggiore dei suoi. E per quanto in questi frangenti si creasse una terra di nessuno fra i difensori del Milan rimasti dietro e i compagni in pressing, l'audacia della mossa impediva ai laziali di approfittarne. Tanto per fare un esempio, intorno al 60° i milanisti in pressing erano 7, mentre una decina di minuti dopo erano 8-9.

A meno di un quarto d'ora dalla fine, un Kessie ormai salito in cattedra, poneva il sigillo sul match con un rasoterra che coglieva impreparato, forse coperto, il malcapitato Reina.

La Lazio? Nel primo tempo si faceva vedere con Immobile, che si prensentava solo davanti a Maignan. Il portiere rossonero era intelligentissimo e pronto di riflessi, perché si accorgeva di essere in ritardo e cambiava direzione all'ultimo istante, tuffandosi in direzione diversa da quella in cui andava il centravanti avversario. Immobile era già pronto alla caduta, certo di tirarsi dietro rigore ed espulsione dell'estremo difensore. Si tuffava a vuoto, in realtà, e l'arbitro Sozza, che in precedenza aveva forse risparmiato un giallo a Kessie, qui forse ne risparmiava uno a Immobile, che poi sarebbe uscito per infortunio. Nel finale, sul 3-0, la Lazio metteva sul piatto una spizzata di testa di Milinkovic-Savic, il migliore dei suoi insieme a Luis Alberto, non intercettata da Patric.

A risultato acquisito, è stato bravo Pioli a far subentrare Bennacer a Tonali, giustamente ammonito per aver interrotto una ripartenza laziale. Un po' di minuti di campo possono aver fatto solo bene a Rebic e Tomori, giusto per consentire loro di rifarsi la gamba.

Come sottolineato per la vittoria dell'Inter sulla Roma, anche nel caso del successo rossonero, non è il caso di suonare la marcia di Radetzky. Si gioca in due e la Lazio ha subito la bravura del Milan, ma è apparsa incapace di reggere lo scontro contro avversari ben organizzati, risultando capace solo di mulinare le braccia come gli ubriachi. Diciamo che un eccellente Milan ha messo in evidenza i limiti della squadra di Sarri. I meriti rossoneri hanno contribuito a produrre il risultato, in concorso per il 50%, con i limiti laziali.

Se non altro, il Milan conferma di essere sempre sul pezzo quando si tratta di giocarsi un confronto diretto. Lo score di 18 punti su 9 partite in campionato lo conferma e la vittoria di ieri ne è la controprova, anche se la Coppa Italia è un'altra competizione e le partite seguono spesso logiche diverse.

Bisogna aggiungere che, se l'Inter contro la Roma aveva mostrato di essere entrata in campo con una furia rabbiosa, il Milan ha iniziato guardingo, ma col passare dei minuti è sembrato divertirsi sempre di più e cercare il classico sfizio, quella voglia matta di doppio derby a cui non si vuole rinunciare.

Superate a pieni voti le prove del derby e del quarto di coppa, tuttavia, ora i rossoneri devono dimostrare di saper uccidere gli avversari al di sotto del settimo posto.

E' questa la sfida e non è tanto facile da vincere.