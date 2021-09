Prezzi dello stadio alle stelle, non è forse sbagliato? Questa squadra nella sessione di mercato non ha comprato alcuna Stella o alcun giocatore da 90.

Eppure la società aveva i soldi da investire sul mercato, ad esempio il mancato rinnovo di Donnarumma e Chalanoglu hanno portato nelle casse del Milan un risparmio di 30 milioni di euro.

La stessa qualificazione in Champions ha portato nelle casse del Milan 50 milioni di euro, sicuramente sono stati presi dei giocatori di ottimo livello, Ma nessuno di essi è un fuoriclasse.

I prezzi per la Champions League del Milan sono prezzi da squadra come Paris Saint-Germain, Real Madrid, ovvero Club che mostrano in campo le migliori stelle.

Ad oggi il Milan non vale la candela, non si può pagare 300 euro per vedere il Milan, al massimo una squadra cosi vale dai 50 a 150 euro (tribuna d'onore).

Il Milan deve capire che non è più il club campione d'Europa, campione del mondo di 10 anni fa.

Prezzi shock senza stelle, l'unica è Ibrahimovic, allora perché non prendevate Milinkovic-Savic,?

Ad esempio il Milan avesse comprato milinkovic-savic dalla Lazio, Isco del Real Madrid, allora forse i tifosi non avrebbero alzato la voce, ma pagare 300 euro per vedere giocare con tutto rispetto i vari, Ballo-Toure, Romagnoli, e Krunic...

Non ne vale la pena.