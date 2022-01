Il mercato di gennaio è ormai in chiusura. D'accordo, a volte ci sono i colpi dell'ultimo minuto, ma direi che, a poche ore dalla fine, si può azzardare un bilancio.

A mio avviso, il Milan è stato bravo a non sbarellare sulla spinta degli umori della tifoseria, a sua volta nel panico a causa delle fanfare di trionfo suonate in onore di altre squadre. Da sempre il tifo vive di confronti e il mondo rossonero sta soffrendo quello con l'Inter e la Juventus, solo in parte con ragione, perché Inter e Juventus sono casi diversi fra loro.

La Juventus è un discorso a parte, perché risulta che la proprietà abbia pesantemente ricapitalizzato la società. In sostanza, la famiglia Agnelli ha riversato centinaia di milioni di euro nelle casse vuote di una società indebitata, prendendo atto che la propria creatura era in braghe di tela. In questa maniera ha rimesso in sesto la baracca di tasca propria. La cosa non deve stupire, trattandosi di una società per azioni che, tuttavia, è ancora di fatto un gioiello di famiglia.

Disponendo delle risorse, la Signora si è impegnata a versare cifre altissime, anche se diluite in più anni, alla Fiorentina, a Vlahovic e ai procuratori. Il mercato è completato da un pezzo pregiato come Zacharia e da Gatti del Frosinone. Non solo, ma sembra la Juventus stia sfruttando i propri stretti legami con il suo ex Paratici, al momento uomo mercato del ricco Tottenham. La missione è piazzare gli esuberi dall'ingaggio pesante, portando a casa dei soldi.

La Juventus si giocherà al meglio la qualificazione alla prossima Champions e la stessa vittoria in Coppa dei Campioni, autentica ossessione della famiglia Agnelli. Lo scudetto? I punti di distacco dall'Inter potrebbero essere anche 14, se i milanesi battessero il Bologna, per cui, in questo momento, la Juventus non può essere ritenuta in corsa per il titolo. Dalla loro, però, i bianconeri hanno un confronto diretto da giocare che, se vinto, darebbe loro anche la superiorità nei confronti diretti. E poi un Bologna in cerca di punti potrebbe bloccare sul pareggio i nerazzurri. Aggiorniamoci, quindi, quando qualche altro nodo sarà stato sciolto.

Alla luce di quanto sopra, i diavoli hanno ragione di trovare decisamente sfavorevole il confronto con le zebre. I bianconeri sono 7 punti dietro, ma si sono rinforzati molto.

Il discorso è diverso per quel che riguarda l'Inter. La proprietà nerazzurra continua a finanziare con altre esposizioni debitorie ogni tranche di debiti che sta per andare in scadenza. Ciò comporta che sempre più interessi si sommino al capitale, facendo crescere di continuo l'esposizione, anche perché questo produce il progressivo declassamento del debitore presso le agenzie di rating. E se la società si vanta di aver aumentato gli introiti per i successi e le conseguenti maggiori sponsorizzazioni, tutto ciò ha solo ridotto l'aumento del debito, non certo il debito in sé, che va incrementandosi.

In estate Marotta è stato bravissimo a vendere Lukaku e Hakimi a 100 per sostituirli a 50, raggranellando altri soldi, ma questo è l'esatto contrario di avere speso (spendere è una parola che affascina il tifoso). E il rendimento dei nuovi, nel complesso, non può certo superare il rendimento altissimo di Hakimi e Lukaku nello scorso campionato. Non si può certo dire, pertanto, che la (non da me) beneamata venga da un mercato di rafforzamento. Perché il Milan dovrebbe sentirsi da meno dei cugini?

Passando al mercato di riparazione attuale, metterei da parte Caicedo. Ha 33 anni e viene da 9 presenze e 1 gol nel Genoa. E' ovvio che, conoscendo il giocatore, Inzaghi conti di utilizzarlo bene, ma è il classico acquisto che, se fatto dal Milan, avrebbe scatenato le ironie dei tifosi sul solito vecchio rottame in arrivo. E' un giocatore che tornerà utile all'Inter, ma Rebic, attuale riserva nel Milan, se lo mangia a colazione.

C'è Gosens poi. E' un ottimo giocatore che, pur essendo difensore, ha il gol facile. Viene da ottimi campionati. Diamo per scontato che renda nella stessa maniera anche in un modulo diverso da quello atalantino, anche se spesso il rendimento dei giocatori cala, quando lasciano l'Atalanta. Tuttavia, è un lungodegente della Dea che, almeno leggo, dovrebbe essere disponibile fra un mese. Lasciamogli il tempo di arrivare al top della forma e gli restano i 2 mesi finali. Sono quelli decisivi sì, ma nel corso dei quali, comunque, ci sarebbe stato Perisic, infortuni permettendo.

Perisic è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato con l'Inter, quindi stiamo parlando di un Gosens come acquisto proiettato, per l'80%, nella prossima stagione. Benissimo, lungimirante, ma un simile affare fa il paio con Adli in rossonero, acquistato l'estate scorsa per soli 10 milioni, con la clausola di rimanere in Francia un altro anno in prestito. Sostituirà Kessie, che non rinnoverà. Ora, Gosens a 27 milioni è un colpo e quello di Adli a 10 non lo è? Per 2 mesi in più in cui il tedesco nerazzurro sarà disponibile? Forse sì o forse no.

Scamacca Frattesi e Bremer sono trattative nerazzurre per l'estate, ma allora anche il Milan sta trattando Botman, Sanchez e David del Lille. Magari l'Inter farà il pieno e il Milan farà il vuoto, ma lasciate che prima accada no?

Diciamolo, non avendo le centinaia di milioni con cui la Juventus è stata ricapitalizzata né le probabili sinergie dei bianconeri col Tottenham per fare cassa, il Milan ha deciso di lavorare con ciò che ha, senza lasciarsi condizionare dalle turbolenze del tifo. Comprare per comprare avrebbe significato sottrarre risorse alla prossima campagna acquisti, rischiando di portare comunque a casa gente che non vale più di quelli che ci sono o che, magari per età e infortuni, troverebbe la gente prevenuta. Il ricordo di Mandzukic è fresco.

I rossoneri hanno ceduto Kerkez, dopo averlo aggregato per qualche giorno alla prima squadra. Per essere bravo, lo era, almeno per quel che ha fatto vedere nella formazione di Primavera 1. Credo che non gli abbiano dato molta fiducia, perché l'esperienza di Diaz sta dimostrando che, almeno in parte, nel calcio attuale non c'è vita facile per i piccoletti, anche se dotati. Diaz era partito bene, ma dopo lo stop per il Covid, non è più riuscito a riprendere il top della forma e uno come lui deve essere sempre al 100%. Kerkez, inoltre, era chiuso da Hernandez e ha fruttato una plusvalenza vicina ai 2 milioni e con quei soldi il Milan ha pagato parte del costo di Lazetic.

Il serbo è un profilo interessante, anche se non sono tantissimi quelli che spaccano il risultato a 18 anni. Alla fin fine va a sostituire Pellegri, le cui condizioni fisiche non avevano convinto la società. L'affare ci sta tutto.

Arriva Heffernan dalla verde Irlanda, da Cork per la precisione. Considerato l'Infortunio di Kjaer, non mi stupirei se affiancasse Stanga e Nava sulla panchina della prima squadra. In fondo, per quanto il calcio irlandese di club sia molto modesto, il ragazzo si sta già confrontando con il calcio degli adulti e dovrebbe essere abituato a confronti fisicamente impegnativi come quelli che vanno di moda nell'isola di San Patrizio. Lo segnalo... per simpatia, senza conoscerlo.

Il problema ora diventa il seguente: il Milan, così com'è, può vincere lo scudetto? La risposta è che la questione è mal posta, in quanto i rossoneri hanno sì un potenziale distacco di 7 punti dall'Inter, ma ne piangono legittimamente 4 spariti in maniera discutibile, quelli con Napoli e Spezia. Considerando ciò, la posizione attuale in classifica non può essere considerata una bocciatura. Manca ancora, del resto, gran parte del girone di ritorno e i rossoneri non dovranno affrontare la Juventus di Vlahovic, sorte che, invece, toccherà all'Inter.

La vera domanda è: il Milan, così com'è, potrebbe dirsi certo, se non lamentasse l'attuale distacco dall'Inter, di battere i rivali e vincere il campionato? La risposta no, non lo è, perché l'Inter, pur non invincibile, è comunque forte, come lo sono il Napoli e l'Atalanta e, se l'Inter scivolasse col Bologna, rientrerebbe in gioco la Juventus rinforzata.

Allora ci dobbiamo porre l'ulteriore quesito: un Milan rinforzato a gennaio avrebbe potuto dirsi certo di vincere il titolo? Forse sì, ma rafforzandosi di quanto e a quali costi? Ci sarebbe voluto un acquisto alla Vlahovic, ma si è detto sopra che la Juventus è un discorso a parte. I rossoneri non sono un gioiello di famiglia come la Juventus, da ricapitalizzare per poi reinvestire.

L'errore è stato commesso un anno e mezzo fa, quando ci si è lasciati convincere che scegliere Rangnick equivaleva a ridimensionare le ambizioni. Non era Rangnick che voleva il progetto low-cost come non lo vuole Maldini e, meno che mai, lo vuole Pioli. Bisognerebbe essere autolesionisti per volerlo. Le strategie dipendono dalla proprietà, mentre i dirigenti possono solo proporre e, in caso contrario, rassegnare le dimissioni.

Ora non si può cascare dal pero e tuonare contro la società che non investe. La società investe e investirà, ma con i tempi e le modalità che converranno al titolare, per usare l'espressione colloquiale con la quale si indica l'imprenditore nelle piccole aziende.

La strategia è stata decisa da tempo, chiunque sia il responsabile dell'area tecnica, il quale può solo prendere atto e regolarsi di conseguenza. Sbarellare ora, uscire di strada facendosi prendere dal panico per ogni acquisto che fanno gli altri, sarebbe stato inutile e dannoso.

Elliott è un fondo speculativo, i successi interessano, ma solo se aumentano il valore del brand e portano soldi. Non è proprio vero che le vittorie non interessano.

Al momento, e questo lo trovo opportuno, il Milan si nasconde. L'anno scorso, dopo Lazio-Milan 3-0, venne messa in giro la voce che l'obiettivo non era mai stato la Champions, mentre era proprio quello. Eccome se lo era! Ora la versione ufficiale è che l'obiettivo non era lo scudetto, mentre lo è fin dall'inizio del campionato. Eccome se lo è!

Il problema è che, se l'arbitraggio di Milan-Napoli era stato discutibile, quello di Milan-Spezia è stato un segnale troppo sinistro per essere ignorato. E Maldini non può non essersi accorto che l'Inter ha giocato e giocherà spesso un giorno prima dei rossoneri sulla stesso campo, trovandolo in condizioni migliori. Saranno coincidenze, ma si ripetono troppo spesso e alla lunga (ma neanche tanto alla lunga) incideranno.

Il Diavolo si nasconde, perché sa di essere poco amato, anche dal punto di vista mediatico. Ma allo Scudetto ci punta e, senza sbarellare, ci proverà.

Lo farà col parco giocatori attuale, che non è da buttare via.