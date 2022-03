Nonostante la nostra squadra non sia seconda a nessuno come spirito di sacrificio e dedizione, quest'anno alcune lacune qualitative sono venute a galla.

Piu' che un difensore centrale (ruolo comunque che necessita ritocchi) a mio avviso la mini-rivoluzione deve essere effettuata sulla trequarti. Diaz ha alternato ottime prestazioni, a prestazioni non sufficienti, cosi come Saelemakers e Messias.

Considerando la rosa attuale e un ricavo commerciale di circa 60 mln, credo si possa migliorare questa rosa in maniera massiccia e definitiva:

Dalle cessioni di Tatarusanu (0); Romagnoli (0); Gabbia (7mln); Ballo-Toure' (4mln); Krunic (5 mln); Bakayoko (0); Kessie' (0); Rebic (15 mln); Saelemakers (12 mln); Castillejo (6mln); otterremmo circa 49mln. Ottenendo cosi un tesoretto di piu' di 100mln.

Così la rosa per la prossima stagione sarebbe formata da:

Portieri: Maignan; Jungdal (0); Mirante.

Difensori Centrali: Tomori; Kalulu; Kjaer; Botman (30mln); Viti (7mln)

Terzini Destri: Calabria; Florenzi

Terzini Sinistri: Theo; Quagliata (3mln)

Mediani: Tonali; Bennacer; Pobega (0); Renato Sanches (28mln); Adli (8mln)

Trequartisti: Puig (12mln); Diaz

Ali a destra: Madueke (28mln); Messias

Ali a sinistra: Leao; Chaka Traore' (0)

Punte: Ibrahimovic, Giroud, Belotti (0)

Con una spesa totale di 116mln avremmo una squadra competitiva in tutti i ruoli e tanta qualita' difensiva e offensiva.