PORTIERE:

Reparto ben coperto dal buon acquisto di Magnain, che è da considerarsi un bel colpo di mercato, perché a tali cifre è difficile assicurarsi il futuro portiere della Nazionale Francese, nonché costantemente il miglior portiere, escluso Keylor Navas, della Ligue One. Ora, chiaramente, manca il secondo portiere.

TERZINI DESTRI:

Sulla destra possiamo ritenerci bene attrezzati e contare su Calabria (fiducioso che quest’anno rinnova) e un ormai buon sostituto Kalulu. Dando per scontato che lo United non cederà Dalot ha una cifra accettabile e quindi non sarà più rossonero.

DIFENSORI CENTRALI

La coppia centrale Kjaer-Tomori non si tocca, ciò che però potrebbe andare modificato è il loro turn-over: Gabbia ha dimostrato di poter essere una buona alternativa, il dubbio mi viene su Romagnoli. Quest’ultimo a parer mio potrebbe essere sacrificato (potrebbe andare via a 15 milioni), dapprima per il suo ingaggio troppo alto, per quelle che sono le sue prestazioni e titolarità (3,5 milioni) e secondariamente il fattore Raiola, una spina che per troppi anni è stata nel fianco del Milan. Oltre a ciò, sarebbe la campagna acquisti ideale per far cassa con il suo cartellino, vista la sua discendente appetibilità. Nell’eventualità ci sarebbe bisogno di un valido difensore che si alterna con la coppia centrale. Se è vero che Ramadani è approdato a casa Milan sul piatto mi piacerebbe vedere Maksimovic , un parametro 0 di qualità che andrebbe a coprire le file difensive.

TERZINI SINISTRI

Rimane Theo, che per qualità è indiscutibile, ma come ha giustamente espresso la Società, ha bisogno di un degno sostituto. Vista la garantita prestanza fisica di Theo non punterei a spendere troppi soldi in questo ruolo. Tra gli svincolati a giugno ci sarebbe un certo Danny Rose , dimenticato tra i numerosi terzini a disposizione del Tottenham. Chiaramente tale acquisto si ripercuoterebbe sull’ingaggio, che si aggirerebbe probabilmente sui 3-3,5 milioni.

CENTROCAMPI CENTRALI

Sulla zona centrale del campo Kessie e Bennacer sono irremovibili. Purtroppo, attualmente, i centrocampisti che possono diventare il loro Turn-Over scarseggiano. In primis la Coppa d’Africa li terrà occupati entrambi tutto Gennaio. Secondariamente è sempre un reparto che richiede flessibilità e quindi deve avere valide alternative a supporto. Krunic ha dimostrato una certa discontinuità e se lo dovessero vendere per fare cassa non storcerei sicuramente il naso. Un dubbio rivolto anche al riscatto di Tonali, reduce da una stagione dove francamente non ha assolutamente raggiunto quelle che erano le aspettative iniziali. Se non dovesse rimanere, il Milan necessiterebbe di altri due centrocampisti centrali. Uno di questi dovrebbe essere Pobega , meriterebbe il suo spazio dopo la buona stagione con lo Spezia.

Rimarrebbe un altro centrocampista necessario per completare la mediana, salvo per l’appunto, che si chiuda per Tonali. Questa volta, vista la Champions League e l’assenza della coppia centrale a Gennaio, punterei su un profilo di esperienza e di caratteristiche complete. Nel mercato delle occasioni, il nome di grandissima qualità è una vecchia conoscenza della Serie A: Lucas Torreira (25 anni). Non rientra più nei piani dell’Arsenal, lo dimostra il fatto che l’ha ceduto in prestito all’Atletico Madrid lo scorso anno. Sicuramente non nel momento più lucente della sua carriera, ma sappiamo tutti ciò che è in grado di fare. Su di lui Lazio e Fiorentina, vogliono esercitare il prestito con diritto di riscatto. Percepisce attualmente un ingaggio di 3 milioni e il cartellino potrebbe valere meno di 20 milioni. A parer mio un affare.

ESTERNI DESTRI

Il reparto più delicato da rafforzare di più in questa campagna acquisti per il Milan sono i 3 a sostegno della punta. Partendo dalla destra abbiamo Saelemakers, che è sicuramente una buon esterno sinistro, ma tanto da essere un indiscusso titolare di una squadra che punta in alto? Penso di no, ho l’impressione che potremmo se non migliorare, rafforzare questo ruolo. Mi è sempre piaciuto, un giocatore dalle spiccate qualità tecniche, molto bravo nel 1vs1, capace di segnare e fornire assist, l’esterno destro che mi piacerebbe avere insieme ad Alexis si chiama Promes dello Spartak Mosca. Il costo del cartellino si aggirerebbe ai 10 milioni. Il nome invece che non mi darebbe alcun dispiacere vedere partire per accrescere ancor più il tesoretto di mercato è Samu Castillejo, di interesse per diverse squadre spagnole. 8 milioni è il prezzo fissato.

TREQUARTISTA

La trequarti è il ruolo attuale su cui i riflettori puntati. Hakan Chalanoglu, che nelle ultime ore sembrerebbe voler ridiscutere il contratto, dopo che la sua decisione di lasciare il Milan per prospettive migliori lo sta preoccupando parecchio. Ebbene, si, ma a delle condizioni contrattuali che rispecchiano le sue performance in campo, dai 2,5 milioni sin qui percepiti, penso che il Milan non debba accettare di elevarsi sopra i 4 milioni netti a stagione. Altrimenti l’alternativa c’è e sarebbe il grande colpo di questo mercato. Ladys and Gentlemans... Rodrigo De Paul ! De Paul è da anni uno dei trequartisti più forti della Serie A, dalla mediana in su è sua la regia intera dell’Udinese, visione di gioco, tecnica, classe sopraffina, senso del gol. 35-40 milioni sono a parer mio giusti per possedere il suo cartellino.

Detto ciò, nella speranza che si possa ancora contare sulla possibilità di riaverlo in prestito, Brahim Diaz rimarrebbe un’ottima seconda alternativa.

ESTERNI SINISTRI

La fascia sinistra è rappresentata da Rebic, che in alternativa a Leao è da considerarsi già competitiva così.

Un dispiacere che non vorrei avere è quello di vedere Hauge in un’altra squadra se non in prestito.

ATTACCANTI

Ibrahimovic ha chiaramente bisogno di un degno sostituto, seppur resti grande, ha dimostrato in più occasioni quest’anno che non può reggere un’intera stagione da titolare. Giroud è stato il nome accostato a questo ruolo, il che non mi dispiacerebbe, perché sarebbe la tipologia ideale di giocatore, capace di giocare come unica punta spalle alla porta. Una seconda opzione l’avrei, non è mai stata trattata ora è non se ne parla molto, ma il prezzo basso del cartellino in rapporto alla qualità lo trasformerebbe sicuramente in un buon acquisto, sto parlando del rientro in Italia di Milik .

Il Milan della stagione che vorrei, considerando chiaramente le risorse è quindi caratterizzato dal seguente mercato:

USCENTI:

-Donnarumma

-Caldara

-Romagnoli

-Conti

-Laxalt

-Tonali

-Chalanoglu

-Castillejo

~35-40 milioni

ACQUISTI:

-Maignain

-Tomori

-Maksimovic

-Danny Rose

-Torreira

-Pobega

-Promes

-De Paul

-Giroud

~95-100 milioni

Maignain

Calabria (Kalulu)

Kjaer (Maksimovic)

Tomori (Gabbia)

Theo (Rose)

Kessie (Pobega)

Bennacer (Torreira)

Rebic (Leao)

De Paul (Diaz)

Promes (Saelemakers)

Ibrahimovic (Giroud)