Vorrei un Milan cosi.

Ecco a mio modo di vedere come avere un Milan davvero competitivo e soprattutto con bilancio in ordine.

Ecco 5 mosse per il Milan che farebbero tremare l'intera Serie A:

Capitolo cessioni:

Castillejo 12 milioni

Romagnoli 25 milioni

Leao 25 milioni

Theo Hernandez 45 milioni.

Un totale di 112 milioni.

Come spenderli?

Due colpi prioritari: De Paul del Udinese 40 milioni

E Belotti con 30 milioni.

Priorità nuovo allenatore: Massimiliano Allegri

2° mossa: le cessioni fondamentali dei giocatori menzionati prima.

3° mossa: innesti di lusso De Paul e Belotti.

4° mossa: confermare Mandzukic con Ibrahimovic con Rebic, e Belotti (nuovo attaccante).

5° mossa: cambio modulo 3-5-2. Con 2 innesti Bakayoko e Conferma di Meite.

Mirante, Gabbia, Kjaer, Calabria,

Kessie-Bennancer-Bakayoko.

Ibrahimovic-Belotti.

Panchina: Tatarusanu, Hauge, Rebic, Laxalt, Meite, Krunic, Conti, Caldara, Tonali.

Capitolo a parte Donnarumma e Chalanoglu: se rinnovano sarebbe perfetto, ma in questo caso dovrebbe essere ceduto Hauge, per far posto al indispensabile De Paul.

Con Allegri Mandzukic e Ibrahimovic darebbero il triplo, soprattutto Bakayoko e pure Meite, con un centrocampo dei "Mediani" con riserve come Krunic, La fantasia verrebbe affidata a Bennacer, con la possibilità di usare come riserva Tonali, con una batteria di centrocampo con grandi potenzialità: titolari Bakayoko, Kessie, Bennacer, Panchina: Meite, Krunic, Tonali.

L'attacco sarebbe ideale con 2 punte:

Belotti - Ibrahimovic

Rebic-De Paul

La cessione di Theo servirà solo per mantenere al Milan Tomori, Chalanoglu e forse Donnarumma.

Un Milan ampiamente sostenibile con cessioni alla mano abbastanza importanti, ma è necessario, per me Theo non è così fondamentale, stesso discorso per Leao o Hauge, Romagnoli.