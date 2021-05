E' passata una stagione calcistica, si pensa già alla prossima. Si riapre il Calciomercato. Attendiamo la conferma del Milan ai piani alti della serie A e finalmente il ritorno in Champion. Ci aspettiamo la conferma e l'ulteriore crescita degli ultimi 15 mesi che in me e in tanti tifosi ha rivitalizzato la voglia dell'attesa della partita del Milan, sia essa col Rio Ave o con l'Atalanta per lo spareggio Champion.

In Italia siamo tutti dirigenti e allenatori, voglio provare anch'io a dire la mia su come vorrei il Milan 2021/22 e alla fine del calciomercato vedremo cosa è accaduto!

Premetto che dal punto di vista della gestione economica del club sono per la sostenibilità del progetto e quindi in perfetta linea con la politica societaria di contenimento dei costi. Non si vince di soli campioni, ma soprattutto di unione di squadra e gli ultimi 15 mesi lo hanno ampiamente dimostrato. Giusto pertanto fissare un tetto di spesa per gli stipendi e dentro al Milan chi crede nel progetto. Chi vuol guadagnare molto di più (non è che 4 milioni siano proprio noccioline) ha la porta di Milanello ben aperta.

La situazione portiere è stata brillantemente gestita dalla Società. Via CHI pur essendo un ottimo portiere ha dato maggiore importanza al Dio Denaro e sopratutto ha ragionato con la mente del procuratore piuttosto che con la sua. Benvenuto Maignan. Jungdal e Plizzari a completare la rosa dei portieri, fuori Tatarasanu.



Da destra a sinistra appare chiaro che Calabria Kjear Tomori Hernandez siano una linea difensiva che è apparsa ben amalgamata e completa per lottare per qualsiasi obiettivo. Le riserve sempre da dx a sinistra per me potrebbero essere Kalulu Caldara Erlic Dalot ed aggiungere un quinto polivalente da prendere tra i parametri zero (Hesay - D'Ambrosio- Pezzella). Gabbia lo cederei a malincuore se serve ad arrivare a Berardi e Romagnoli sarebbe da confermare solo nel caso accettasse un rinnovo quinquennale alle cifre attuali, diversamente cessione congrua o tribuna per 1 anno.

La coppia di centrocampisti centrali è tra le migliori in Europa ed è confermatissima: Kessie e Bennacer. A completare il reparto conferma di Tonali e rientro alla base di Pobega. Chiaramente non può bastare. Meitè da rispedire a Torino, Krunic da provare a vendere. Con incasso di Krunic andrei a prendere Svanberg dal Bologna. A completare il reparto farei un tentativo per Renato Sanchez della società "amica" Lille con formula di prestino oneroso biennale con obbligo di riscatto. In alternativa inserimento di qualche prestito "fantasioso" di Maldini & Moncada.

La linea dei trequartisti vede gli inamovibili Saelemakers a destra, Rebic e Leao a sinistra. Il resto è un rebus. Andrei di certo a cedere Castillejo, con i suoi soldi più cartellino di Gabbia e qualche altro euro andrei ad accontenatere Pioli portando a San Siro Berardi. Per il duo dietro la punta (titolare e riserva) confermerei Diaz con la formula del prestito ed diritto di riscatto. Non dovrebbero esserci dubbi soprattutto se a Madrid arriva Conte allenatore che vuole giocatori di altro tipo. A Calhanoglu riserverei stesso trattamento di Donnarumma, ha già tirato troppo per le lunge il rinnovo. Andare a prendere De Paul con soldi + il cartellino di Hauge e magari Brescianini se serve ad abbassare il cash.

Per il centravanti ovvio e scontato confermare Ibra, non solo per meriti di campo ma soprattutto per meriti di motivatore del gruppo. Se farà anche solo 20 partite sarà determinante. Via Mandzukic e dentro Giroud mi trova perfettamente d'accordo. Completerei il reparto andando a prendere Depay a parametro. Come alternative mi starebbero benissimo anche uno tra Raspadori e Scamacca.

Ricapitolando:

Portieri: Maignan, Plizzari, Jungdal

Difensori: Calabria, Kjear, TOMORI, Hernandez, Kalulu, Caldara, ERLIC, DALOT, Hesay (D'Ambrosio o Pezzella)

Centrocampisti: Kessie, Bennacer, TONALI, Pobega, SANCHEZ (giovane in prestito), SVANVERG

Trequartisti: Saelemakers, BERARDI, DIAZ, DE PAUL, Rebic, Lleao

Attaccanti: Ibra, GIROUD, DEPAY (Raspadori o Scamacca)