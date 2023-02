Superata la boa del girone di andata del campionato ed avendo già iniziato il girone di ritorno è possibile iniziare a intravedere i primi verdetti.

Quest'anno, almeno per lo scudetto, è sinceramente più facile visto l'enorme divario di punti fra il Napoli e gli inseguitori. Allo stesso tempo è iniziato il processo del mercato estivo da parte dei tifosi e della stampa, in particolar modo per le squadre che sembrano aver sbagliato qualcosa.

Ma i giornalisti cosa pensavano ad agosto, erano della stessa idea? Guardiamo un po' quali erano stati i voti dati alle principali squadre.

Ho considerato Sky sport, Eurosport, la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport e Tuttosport.



Iniziamo dalla Juventus, messa sotto accusa per gli acquisti di Pogba sempre infortunato, Di Maria molto altalenante e di Paredes deludente fino ad oggi. Ebbene, i voti per il mercato estivo erano stati dal 7 fino addirittura 8,5 del Corriere dello Sport, al 22 di luglio, poi trasformato in 7 dopo le prime partite di campionato.

Passiamo all'Inter anche lei messa sotto accusa per gli acquisti di Lukaku troppe volte infortunato, Asslani ancora troppo acerbo e Bellanova non pervenuto. Anche l'Inter ha avuto ottimi voti, tutti 7 con addirittura 8 di Skysport.

Il Napoli ha avuto voti tra il 7,5 e l'8, a parte skysport che gli aveva dato 5,5.

Il Milan dove in questo periodo Maldini e Massara sono messi alla gogna per il mercato estivo per molti completamente sbagliato: ebbene tutte le testate giornalistiche gli avevano attribuito un bel 7,5!

Infine le romane: la Roma con voti dal 7,5 al 9 del 22 luglio del Corriere dello Sport e la Lazio dal 6,5 al 7,5 con Tuttosport che gli da l'unica insufficienza fra le squadre top con 5,5.

Questo articolo l'ho fatto proprio per dimostrare che non solo i tifosi ma anche gli addetti ai lavori sbagliano e di grosso, ma poi sembrano che se lo dimentichino e che non abbiano mai scritto certe cose...

Insomma, una ulteriore dimostrazione di come è sempre facile parlare con il senno del poi!