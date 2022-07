Nelle ultime settimane si leggono molti voli di fantasia riguardo il mercato del Milan, con nomi accostati con insistenza e veramente poche analisi.

Vorrei portare all'attenzione uno spunto di riflessione che finora sembra passato assolutamente sottotraccia.

Ogni squadra di Serie A, quando iscrive la squadra al campionato, deve presentare una lista di giocatori: 4 giocatori cresciuti in Italia, 4 giocatori cresciuti nel suo vivaio, 17 giocatori (MASSIMO) non iscritti a nessuna di queste due categorie (a parte gli under 22 che possono non essere inseriti).

In questo momento, il Milan è in questa condizione (sottolineati i giocatori in uscita):

Giocatori cresciuti in Italia, 4: Mirante, Florenzi, Tonali, Caldara

Giocatori cresciuti nel vivaio, 5: Calabria, Pobega, Gabbia, Daniel Maldini , Plizzari

Under 22: Kalulu, Adli

Altri giocatori, 19: Maignan, Tatarusanu, Theo Hernandez, Ballo-Tourè, Tomori, Kjaer, Bennacer, Krunic, Messias, Saelemaekers, Diaz, Leao, Rebic, Giroud, Origi, Ibrahimovic, Duarte , Bakayoko , Castillejo

Supponendo la migliore situazione possibile dal punto di vista numerico, cioè con le uscite dei giocatori evidenziati, il Milan avrebbe in rosa: 3 giocatori cresciuti in Italia, 3 cresciuti nel vivaio e 15 "esterni".

Cosa vuol dire questo?

Vuol dire che il Milan sarà obbligato a promuovere almeno un giocatore dalla primavera e ad acquistare un giocatore cresciuto in Italia, e dovrà stare molto attento agli ingressi.



Nomi accostati al Milan ultimamente:

Under 22: De Ketelaere (non porta problemi dal punto di vista liste, anzi sarebbe under 22 anche l'anno prossimo)

Cresciuti in Italia: Dybala, Acerbi

Altro: Ziyech, Renato Sanchez o Douglas Luiz, Diallo

Il Milan, senza considerare altre uscite oltre a quelle già ipotizzate, potrebbe permettersi di acquistare MASSIMO 2 giocatori nell'ultimo elenco (per arrivare a 17) e sarebbe obbligato ad acquistare o un altro giocatore cresciuto in Italia o altri under 22 (promuovendo un secondo giocatore dalla primavera per riempire il buco).

Esempio di scenario non fattibile per le liste: a Milano arrivano Diallo, Sanchez, Ziyech e Dybala. Il Milan avrebbe un giocatore di troppo in lista (18).

Consideriamo uno scenario invece fattibile per le liste (fantamercato): a Milano arrivano Acerbi, Renato Sanchez, Ziyech, De Ketelaere e viene promosso un giocatore dalla primavera. Ci sarebbe comunque un problema tecnico, Pioli ha dichiarato pubblicamente di volere massimo 25 giocatori in rosa.

La rosa sarebbe:

Portieri, 3: Maignan, Tatarusanu, Mirante

Difensori, 8: Theo Hernandez, Florenzi, Calabria, Kalulu, Tomori, Kjaer, Gabbia, Acerbi

Mediani, 5: Tonali, Bennacer, Pobega, Krunic, Sanchez

Trequartisti, 8: Leao, Rebic, Messias, Saelemaekers, Diaz, Adli, De Ketelaere, Ziyech

Attaccanti, 3: Giroud, Origi, Ibrahimovic

Totale: 27 giocatori senza contare l'eventuale giovane promosso, con evidente sovraffollamento sulla trequarti.

Tutto è possibile, e mi auguro di vedere una squadra più che competitiva (Maldini e Massara sapranno sicuramente cosa fare), ma non è il caso di ridimensionare un po' le aspettative riguardo gli arrivi?