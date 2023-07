E tutti appress’a mia, viva Santa Rusulia!

Oggi è il 15 Luglio, a Palermo festeggiamo Santa Rosalia, che per noi tutti è la Santuzza.

Stamattina le strade di città erano deserte, ma l’eco silenziosa del Festino di ieri notte rimbombava in ogni via.

Alla Santuzza in processione abbiamo chiesto, più o meno, le solite cose: salute, prosperità, qualche grazia particolare e, sì, pure il Palermo in serie A.

Certo è che il Palermo del gruppo City sta facendo un mercato estivo di tutto riguardo: Lucioni (d, Frosinone), Vasic (c, Padova), Mancuso (a, Como), Insigne (a, Frosinone). Chissà che quest’anno Santa Rosalia non butti un occhio benevolo sui rosanero ….

Scusate la digressione campanilista, ma distrarci un po’ dal mercato dei “grandi” male non fa. Specialmente dalle telenovele che ci portiamo dietro da settimane, che sembrano infinite e “tragediate” più d’una soap opera venezuelana.

Si, cominciamo a stufarci.

Siamo stufi di Lukaku e del tira e molla stucchevole tra due squadre, un calciatore (che è forte, ma non è Messi) e la terza incomoda, la vecchia signora che vuol fare cornuti gl’interisti. Siamo stufi di Onana, che sappiamo essere del Manchester, ma ancora non si chiude, come se volessero farci agognare un lieto fine che per noi, calcionauti nerazzurri e non, lieto, non lo è affatto. Siamo stufi di Morata, il cui nome campeggia ogni giorno su ogni mezzo d’informazione sportiva, come uno spettro di cui s’invoca una venuta che non viene mai. Siamo stufi di Vlahovic, se resta, se va, se piange, se ride. Siamo stufi di Reijnders e quando sentiamo parlare di Az preferiamo pensare al dentifricio, almeno ci rinfreschiamo la bocca. Siamo stufi degli arabi, che vengono a fare la spesa da noi, uscendone sempre a testa alta e pacchi in mano, tipo Pretty Woman sulla Rodeo Drive (altro che pacchi! Qua stanno prendendo il meglio). E Siamo stufi di Kane e Mbappe: decidetevi, porca miseria!

Siamo stufi!

“Voglio idee per sopravvivere” a questa noia mortale di storie sempre uguali.

Un’idea stuzzicante è quella dello juventino Arthur alla Fiorentina (da cui è ormai fuori Amrabat).

Una buona idea l’ha avuta il Bologna, che ha raggiunto l'intesa per il rinnovo del contratto di Lewis Ferguson, centrocampista scozzese classe '99 prelevato la scorsa estate dall'Aberdeen. E che vede concretizzarsi l’affare Bernardeschi (sperando che non diventi l’ennesima telenovela).

L’Udinese perde Becao (in partenza per il Fenerbahce) e prende il nazionale Under 20 francese, Etienne Camara: per lui un quinquennale col club friulano (proviene dall’Huddersfield, in Inghilterra, dove giocava dal 2020). Solitamente, da quelle parti le idee sono sempre buone.

Con l’idea di trovare finalmente un vice Immobile, Taty Castellanos, attaccante argentino classe ‘98 di proprietà del New York City (nell’ultima stagione in Liga, col Girona), è arrivato ieri a Villa San Sebastiano con i suoi agenti per incontrare il presidente della Lazio Lotito. Trattativa definita nella notte: si va alle firme, il costo è di 20 milioni. In chiusura pure il ritorno in biancoceleste di Luca Pellegrini, dalla Juventus, in prestito con obbligo di riscatto.

E come non fare riferimento all’Empoli e al suo proverbiale “coraggio delle idee”? Vicinissimo Filippo Ranocchia, il centrocampista di proprietà della Juve, tornato dal Monza: affare da circa 7 milioni tra prestito, riscatto e contro-riscatto.

Monza che sembrerebbe illuminata da una lampadina di colore, che si chiama Duvan Zapata. Ottima idea, l’accendiamo?

E chissà se sia stata una buona idea quella del Frosinone, di prendere il difensore Ilario Monterisi dal Lecce.

Comunque, è questo il calciomercato che ci piace, quello delle idee che si concretizzano e plasmano le squadre, in melius o in pejus (sarà il campo a dirlo).

A proposito di idee, siamo sicuri che Rice all'Arsenal per 120 milioni sia una di quelle buone? Mah!

Ma per fortuna, qualcosa sembra muoversi sotto la sabbia. È delle prime ore del pomeriggio la notizia che Reijnders rinuncia a 3 milioni e il Milan chiude, visite mediche fissate.

Fissa in alto, poi, l’asticella Aouar; fresco di prima amichevole e gol: "Voglio diventare un grande qui a Roma, come Totti", dice. Mooooolto in alto!

Vola in alto la Vondrousova, nuova regina di Wimbledon. Aspettando la finale di domani.

E riprendiamo a navigare, in questo mare mosso di questo sabato movimentato.

Mare che ci regala un tramonto meraviglioso, una brezza leggiadra e un’altra ufficialità: Alessio Cragno è un nuovo portiere del Sassuolo.

Chiudete la porta, è sera ormai.

A domani ….

La nostra nave si chiama Speranza, non ci sono comandanti né mozzi, solo un grande equipaggio di tifosi, avvezzi al mare mosso dei giorni di calciomercato...