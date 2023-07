Diario di bordo 14 Luglio 2023

E’ stata magica la notte di Malta, l’Italia under 19 ieri sera ha battuto la Spagna. Ed è finale! Contro il baby Portogallo, ci giochiamo la finale.

Ecco il nostro risveglio, in questo venerdì 14 Luglio.

Adesso me li immagino, gli operatori di mercato, lì a prendere appunti, a far trillare i cellulari, ad affaccendarsi per prendere il gioiellino di turno e portarselo a casa, col petto in fuori e la bocca piena di futuro. Ma quale futuro! Loro sono il presente, perciò, per favore, comprateli, fate loro i contratti che volete, accaparrateveli, metteteli pure sotto i riflettori delle foto di rito, ma, per favore, fateli giocare. Buttateli in campo, non buttate quel futuro. È il nostro, di futuro. E il futuro non si aspetta, si prepara. Un acquisto futuribile, che ci piace da impazzire, è quello di Bernardeschi da parte del Bologna. E che bella squadra che si sta formando sotto le torri di Bulaggna!

È invece il passato, ormai, Leo Bonucci. Mettendoci a navigare, come ogni giorno, abbiamo subito notato, e lo annotiamo, come oggi i giornali e il web siano pieni della sua gloria passata e del suo trapasso bianconero. Ma la lista degli epurati in casa Juve è lunga come un lenzuolo bianco steso su corpi esanimi (oggi mi sento un po’ così, macabro): McKennie, Arthur, Zakaria, Pellegrini, Pjaca. E abbiamo pure notato come debbano immantinente pensare al futuro prossimo i due napoletani, Piotr Zielinski e Hirving Lozano: “Rinnovo o muerte!”, sembra tuonare ADL. (sempre calcisticamente parlando, s’intende… anzi, napoletanamente parlando).

E in questo ondeggiare tra il futuro e il passato, fa surf col destino German Denis. Il bomber argentino, tornato in campo dopo aver dato l'addio al calcio, ha giocato i preliminari di Conference League con la formazione di San Marino, La Fiorita. Squadra avversaria: lo Zimbru Chișinău. Risultato: 1-1. E vai, Tanque! È successo ieri, lo annotiamo oggi; evidentemente anche noi ci lasciamo ammaliare da questo dolce ondeggiare nel tempo. Presente! Risponde così, ma non all’Inter e non in Italia, Pereyra: ha scelto il Besiktas, manca solo l’annuncio. Al calcio Italiano lui mancherà di sicuro, specie se gioca, da Dio, come ha giocato lo scorso anno a Udine. Ma l’anno scorso è ormai scorso. È tempo di pensare al futuro immediato, che ha una data: 19 agosto. E agosto è “domani”.

Oggi invece c’è un eroe. Sì, un eroe! È Ciro Immobile, che dice no agli arabi e resta alla Lazio, alleluia, alleluia! Sospeso tra un presente e futuro è il centrocampista croato Brozovic, il quale, suo malgrado, oggi si ritrova in un limbo da cui solo l'Al Nassr può tirarlo fuori. L’operazione con l'Inter non è in bilico, quindi nessun ritorno al passato; lo è invece il suo tesseramento. Il transfer con l'iscrizione alla federcalcio araba non è mai arrivato da parte della Fifa, in seguito alla sanzione emessa per i mancati pagamenti di alcuni bonus al Leicester per l'affare Musa. Le Muse del calcio in estate ispirano operazioni fantasiose, a suon di prestiti (gratuiti od onerosi), riscatti, scambi, “recompre” e parametri zero; a parametro zero arriva a Lecce, dalla Fiorentina, Lorenzo Venuti; ancora in prestito, dall’Atalanta, rimane Pierluigi Gollini al Napoli; uno scambio, ormai in dirittura d’arrivo, è quello tra Barreca e Augello sull’asse Cagliari-Sampdoria. Ma le muse cantano anche storie infinite, come quella di Arturo Vidal che, svincolato dal Flamengo, trova una nuova squadra in Brasile, l'Athletico Paranaense. O come quella del possibile arrivo nella mia Sicilia di Gervinho: pare lo stia trattando il Trapani, per ripartire alla grande dalla serie D. O come quella di Nani: Il portoghese vola in Turchia dopo l'esperienza in Australia, è un nuovo acquito dell'Adana Demirspor. Da Nani ai giganti è un attimo: è tutto pronto per la semifinale di Wimbledon. E chi se la perde!

A dopo… Dopo ci godiamo una buona notizia di buona giustizia Niente domiciliari: Wolfgang Rieke, il camionista tedesco accusato di avere travolto e ucciso l'ex campione di ciclismo, Davide Rebellin, il 30 novembre scorso a Montebello Vicentino, finirà nel carcere San Pio X di Vicenza. Una notizia che non c’entra nulla col calciomercato, ma che voglio ugualmente annotare sul diario di bordo, perché se quell’investimento aveva ucciso Davide, la fuga del camionista e l’idea che potesse farla franca lo avrebbero ucciso due volte. Ah, non ho più scritto di Sinner: che volete farci, le cattive annotazioni proprio non mi vanno giù. Tanto, lo sappiamo come è andata, no? Sia chiaro, perdere con uno dei più forti tennisti di tutti i tempi (alla nona finale a Wimbledon) non sminuisce il talento del nostro gigante. Bravo, comunque. Comunque, alla fine, la Roma l'ha ufficializzato: Kristensen è giallorosso. E rosso è il sole che il mare inghiotte davanti ai miei occhi, "che mai s'avvezzeranno a cotanto spettacolo". Adesso scusate. Spengo i motori, getto l'ancora e vado a godermi il Festino, pronto ad urlare, tra una sucata di babbaluci e una birra bella fredda, "Viva Palermo e viva Santa Rosalia".

A domani ...

La nostra nave si chiama Speranza, non ci sono comandanti né mozzi, solo un grande equipaggio di tifosi, avvezzi al mare mosso dei giorni di calciomercato...