Diario di bordo 6 Luglio 2023

Oggi il risveglio è stato dolce come l’acqua d’un fiume, merito di una notte a sonno pieno, con gli occhi che si son chiusi conservando, come in uno scrigno, le immagini del nostro Sinner vittorioso a Wimbledon; mentre il buon Sarri diceva no all’Arabia (almeno lui), Di Maria tornava al Benfica e Luis Alberto rinovava con la Lazio.

Occhi che si sono aperti a una nuova giornata di calciomercato, eppure ancora pieni (e chissà per quanto tempo lo resteranno) di Bruno Conti che esce dalla chiesa con la bara di Vincenzo D’Amico sulla spalla, mentre un applauso commosso e fragoroso salutava per l’ultima volta il campione bianco-celeste: l’immagine più bella che il calcio potesse donarci; è successo ieri, lo scrivo oggi, lo ricorderemo per sempre.

È una mattina d’estate che ci porta in dono un sole splendido e qualcos’altro.

Ci regala l’arrivo di Luka Romero a Milano. Diciottenne, argentino (in realtà è nato in Messico, a Victoria de Durango), l’anno scorso alla Lazio, arriva al Milan da svincolato.

Ci regala il nuovo DS del Milan, Antonio D'Ottavio.

Ci regala Lorenzo Lucca all’Udinese. L'attaccante (classe 2000), ex Palermo, reduce da un prestito all'Ajax, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Pisa.

Ci regala Michel Adopo (anche lui classe 2000), ex Torino, all’Atalanta.

E regala ai parigini uno dei difensori più forti in circolazione, che noi conosciamo molto bene. Al di là delle Alpi, il PSG presenta infatti Milan Skriniar: e a noi calcionauti non resta che augurargli buona fortuna.

Insomma, una mattina generosa, ma il mare resta abbastanza calmo, le vele solo appena scomposte da qualche timido refolo d’aria.

Ci distraiamo un po’ con Wimbledon, dove gioca e vince Musetti e poi, pioggia permettendo, andrà di scena il derby italiano Berrettini-Sonego, interrotto ieri sul 2-1 per il romano.

E ci distraiamo pure, a proposito di Roma, con la presentazione della muova maglia, che è in perfetto stile anni ‘90.

Ci distraiamo, sì. Ma il pensiero resta sempre lì, fisso sull’orizzonte della nuova serie A. Perciò, riprendiamo a navigare, la rete prima o poi dona sempre qualcosa.

E oggi sembra proprio giornata di doni.

È pomeriggio, Berrettini batte Sonego, il testamento di Berlusconi è dominio pubblico, il primo trofeo Silvio Berlusconi è dominio di Monza e Milan (what else), Al-Khelaifi è nei guai ma il PSG continua a comprare calciatori (tocca ad Asensio) e le agenzie battono bandiera rossa e bianca: Gagliardini al Monza, è fatta!

Però, non c’è niente da fare, l’argomento del giorno è il testamento del Berlusca. Che lascia a tutti noi calcionauti proprio il Monza in serie A. E ora Galliani cerca un socio forte. Intanto, socio o no, la squadra brianzola sta operando bene, tra rinnovi, giovanissimi innesti e calciatori d’esperienza.

Esperienza di cui non vuol fare a meno l’Inter, ed ecco che Stefan de Vrij rinnova. C’è Roberto Pastorello, che è procuratore pure di Pereyra. Stuzzicante opzione, motivo di discussioni infinite tra i calcionauti interisti.

La sera si avvicina, Pereyra non si sa. Il mare rumoreggia un po’, custodisce segreti che hanno da venire in superficie.

Forse stanotte, forse domani o forse mai.

Mai dire mai!

Adesso sono quasi le 20, la nostra Italiuccia under 19 le ste prendendo di santa ragione dal Portogallo. Meglio chiudere per oggi.

A domani …



Annotazioni riassuntive

Romero - Milan Adopo - Atalanta Lucca - Udinese Gagliardini - Monza

La nostra nave si chiama Speranza, non ci sono comandanti né mozzi, solo un grande equipaggio di tifosi, avvezzi al mare mosso dei giorni di calciomercato...