Diario di bordo

5 Luglio 2023

Questa mattina ci siamo svegliati con la notizia che Carletto Ancelotti sarà il ct del Brasile dal 2024. Noi calcionauti siamo ormai abituati a tutto, ci abitueremo anche all’idea dell’allenatore dal sopracciglio inarcante alla guida dei figli della ginga.

E ginga sarà quella di Roberto Firmino, che firma con l'Al-Ahli, tanto per cambiare.

Mentre metabolizziamo e diamo una sbirciata agli accadimenti piovosi di Wimbledon, aspettiamo il primo colpo di giornata.

E aspettiamo il sorteggio dell’asimmetrico calendario di Serie A, che comincerà il 19 Agosto, quando il campo metterà una museruola a tutto questo cancan e parlerà soltanto lui.

Insomma, questo 5 Luglio già dalle sue prime luci si preannunciava vorticoso, come le acque del fiume Magazzolo, nella mia Sicilia bedda.

In Sicilia questi son tempi in cui si fa colazione con brioche e granita (io alla mandorla, grazie). Una dolcissima musa, che scioglie i ragionamenti sull’Inter, ora che la pratica Frattesi è ai dettagli (parola mattutina del suo procuratore). Ebbene, stranamente siamo quasi tutti concordi sul fatto che ad oggi non c’è squadra che si sia rinforzata di più tra quelle che concorreranno allo scudetto, con un Napoli che ha praticamente perso il suo pilastro difensivo (Kim), una Lazio che al momento sembra abbastanza immobile (con la i minuscola), una Juve in cantiere col nuovo ingegnere Giuntoli e un Milan che ha tutta l’aria d'una rifondazione, e societaria e tecnico-tattica.

Per fortuna, però, i giorni del calciomercato sono ancora tanti e sono lunghi e preannunciano mareggiate a forti venti.

È ancora mattina, soffia il vento della serie A. Giusto il tempo di annotare nel nostro diario di bordo il “ritorno” di Izzo a Monza (contratto triennale) ed ecco il calendario. Asimmetrico, sì: un altro inutile schiaffo alle tradizioni calcistiche del nostro Paese. Vabbè, transeat … Asimmetrie a parte, è lì che la nostra nave di nome Speranza è per ora attraccata: al porto della Serie A e della prima giornata (inutile annotare le altre, tanto chi se le ricorda?).

Ed eccola qui, la prima giornata:

BOLOGNA - MILAN

EMPOLI - HELLAS VERONA

FROSINONE - NAPOLI

GENOA - FIORENTINA

LECCE - LAZIO

ROMA - SALERNITANA

SASSUOLO - ATALANTA

TORINO - CAGLIARI

UDINESE - JUVENTUS

INTER - MONZA

Lo so, ci disserteremo sopra per ore, faremo pronostici, faremo i tifosi. La verità è che non vediamo l’ora che tutto ricominci.

Certo, se tutto ricominciasse senza le solite scemenze alla Zalewski sarebbe meglio, ma anche a questo ormai ci abbiam fatto il callo. Il fatto è, caro giovinetto mezzo polacco e mezzo italiano, che il Vesuvio non erutterà, Napoli non sarà distrutta e che rimaranno i tuoi, di erutti, perché quel coro è cacofonico quanto un sonoro reflusso gastro-esofageo emesso davanti a cento invitati alla tua tavola o, se preferisci (visto che è questo il livello di discussione che hai mostrato di gradire), è come un peto emesso in chiesa nel bel mezzo dell’omelia. Insomma, è una cosa schifosa e tu, e i tuoi amichetti di bisbocce, avete perso un’occasione per stare zitti.

Il silenzio è d’oro, specie durante il riposino pomeridiano che noi, calcionauti, ci concediamo prima di un pomeriggio che promette d’essere abbastanza movimentato.

Un pomeriggio che comincia tinteggiandosi di nerazzurro, sponda bergamasca. L'Atalanta chiude per il terzino sinistro olandese, classe 2000, Mitchel Bakker del Bayer Leverkusen: costo dell'operazione 10 milioni. Bakker firmerà un quadriennale e sbarcherà domani per le visite, così come il bosniaco Sead Kolasinac, in arrivo dopo l'esperienza al Marsiglia, in Ligue 1 (si aspettano solo le firme).

Caldissima, poi, la rotta Ciociaria- Emilia. Il Frosinone chiude infatti col Sassuolo tre operazioni in entrata, a fronte della cessione del gioiellino rumeno (con cittadinanza italiana) Daniel Boloca, che prenderà a centrocampo il posto di Frattesi, il quale nelle stesse ore firma con l'Inter.

Il portiere Stefano Turati, già in prestito l’anno scorso, torna in Ciociaria a titolo temporaneo, mentre sono acquisti definitivi il terzino sinistro Riccardo Marchizza e il centrocampista marocchino (con cittadinanza olandese) Abdoulrahmane Harroui. Nelle casse del club laziale entreranno anche 6 milioni. Oggi anche la firma della punta tedesca Cuni prelevato dal Bayern Monaco (già annotato ieri).

Il mare agitato di questo 5 Luglio ci riporta all’Inter, che si rinnova e che rinnova (e che rinnovi!): Bastoni fino al 2028, Calhanoglu fino al 2027.

Ma i cugini non stanno a guardare, pronti 2 colpi, già abbondantemente annunciati: Luka Romero e l’olandese Reijnders. Due nomi che promettono di essere annotati nel nostro diario di bordo probabilmente già domani.

Ma qui è ancora oggi è oggi è uno di quei giorni di calciomercato in cui il mare è davvero mosso.

E si muove il Genoa, quando il portiere Nicola Leali firma il suo nuovo contratto, legandosi ai liguri per i prossimi tre anni (provenienza: Ascoli). E firma anche colui che presumibilmente sarà il terzo portiere: Daniele Sommariva, proveniente dal Pescara.

Ma la riva è lontana, sul far della sera. Rimaniamo in mare aperto, aperti ad ogni notizia, anche la più bislacca. Come quella dell’interruzione della partita tra Dimitrov e Shimabukuru sul prato di Wimbledon, per l’invasione di un attivista dell’ambiente che lancia coriandoli in campo. Che volete, Wimbledon è Wimbledon e merita queste sbirciatine intermittenti dei calcionauti; che gridano: “Grande Cocciaretto! Forza Sinner!”.

È sera, ormai. Le acque si calmano, i procuratori invece no.

E Kim se ne va, un altro campione se ne va. Forse è meglio che andiamo anche noi.

A domani …



Annotazioni riassuntive

Bakker - Atalanta Kolasinac - Atalanta Turati - Frosinone Marchizza - Frosinone Harroui - Frosinone Boloca - Sassuolo Frattesi - Inter Leali - Genoaa Sommariva - Genoa

La nostra nave si chiama Speranza, non ci sono comandanti né mozzi, solo un grande equipaggio di tifosi, avvezzi al mare mosso dei giorni di calciomercato...