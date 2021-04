Ci risiamo...

Quando sei un'azienda dentro un'altra azienda, e non un dipendente... quando giochi più per te stesso, che per la squadra....Quando vieni acquistato per dominare in Europa (perché in Italia dominavi già), e nell'Europa che conta vieni eliminato per 2 volte agli ottavi di finale da squadre che complessivamente guadagnano quello che tu guadagni da solo in un anno, tra stipendio, sponsor, bonus, immagine, ecc. ecc., ecco quando ti ritrovi a fare i conti con l'età che avanza, con i piedi che non fanno quello che vorrebbe fare la testa.

Quando succede tutto questo dovresti resettare un attimo il tutto, e cercare di capire come uscirne magari insieme alla tua squadra. Ma quando è più importante la tua prestazione personale e non del club... Quando è più importante un tuo gol che la vittoria generale della tua squadra, allora tutto diventa dannatemente più complicato... Diventi appunto l'azienda dentro un'altra azienda... Non sei più un calciatore, un compagno, uno stimolo per i più giovani. Ma diventi quello antipatico, diventi quello menefreghista, diventi quello coatto, insomma diventi il marchese del grillo del calcio.

E allora succede che il marchese del grillo (Cr7) lancia la maglia... La maglia di chi lo paga, la maglia per il quale tifosi si farebbero anni di galera.

La cosa bella in tutto cio'? E' che i propri tifosi (non tutti per fortuna) lo giustificheranno anche...

Perché lui è Cr7, quindi lui puo', succede che Pirlo (il maestro) si affretta a dichiarare che non sara' multato.

Siamo arrivati a questo punto.

Quando un solo elemento mette tutti sotto scacco, non c'è più un regolamento, uno spogliatoio... Perché come diceva il marchese del grillo (io so io, e voi non siete un c...).

Er sor Marche s'e' svejato...

Forse a tratti er sor marchese... Ha pure stancato.....

Vendere Dybala (che giustamente pretende un l'auto ritocco dell'ingaggio, visto i 35 milioni netti per il marchese ) per tenere er sor marchese a 70 milioni lordi... Per gettare la maglia... È robba da folli...

È robba da folli, la mancanza di rispetto, è robba da folli sentire i tifosi che lo giustificano, è robba da folli che il proprio allenatore dichiara che non sarà multato... È robba da folli tutto ciò...

E robba del sor marchese Cr7... E nulla più.

Ah dimenticavo, unica nota positiva?

La gioia del raccattapalle che ha raccolto la maglia del marchese da terra... Perché a questo mondo c'è ancora chi sogna di di vestirla (e non gettarla!!!) quella maglia.