Monza-Lazio è stata una partita interessante, giocata in una calda e festosa atmosfera. Non un grande ritmo, dato il caldo tagliagambe di questa primavera quasi estiva, ma la singolarità è che si sono trovati di fronte due allenatori, uno di vecchia data, grande maestro di calcio, Sarri il Comandante, e un apprendista mica male: il giovane Palladino.

Interpreti diversi in tattica. Sarri maestro indiscusso del 433 e Paladino con un 3421 di sicuro interesse tattico.

La Lazio ha sciorinato il suo calcio elegante, fatto di palleggio raffinato, nonostante che il Comandante faccia fatica a gestire i due galletti nel pollaio e con difficoltà, grazie solo al suo grande carisma. Savic, dal tocco principesco, e Alberto di passo elegante capace di accelerazioni improvvise e geniali, pretendono, e giustamente, il ruolo di primadonna sulla scena.

Credo che il Comandante, in stile ancelottiano, abbia alzato più volte il sopracciglio sulle belle manovre dell'apprendista. Più volte credo lo abbiano infastidito assai in particolare sull'imperioso stacco di testa di Petagna che il suo gatto Provedel ha sventato con straordinario colpo di reni. La velocità dell'esecuzione di Petagna movimento perfetto di torsione trova in volo Provedel a sventare sulla traversa in davvero pochi velocissimi attimi. Due gesti tecnici di altissimo livello, in particolare del portiere italiano che appartiene come altri, alla interessantissima nouvelle vague in questo ruolo storico del calcio italico, e che possono benissimo figurare in Nazionale senza tanti ricorsi al miliardario d'oltralpe. Palladino rende il roccioso Izzo in difesa, ma soprattutto l'intelligente ed elegante Pessina che con il raffinato Sensi, il migliore dei suoi e il tosto pressoché esordiente in A Machin, avrebbero dato forse qualche grattacapo in più al grande trio laziale, sostenuto da settepolmoni Cataldi un Lodetti del mio Milan preferito, ancor più dotato di senso euclideo.

Entrambi gli allenatori, pur con moduli diversi, curano in modo particolare la difesa e il Maestro penso che in questa attenzione si sia molto compiaciuto nel giovane apprendista. Con il benevolo sguardo del vecchio pittore che vede nel giovane apprendista sicure doti. Del resto il grande Condor ha più volte con molto compiacimento tessuto le lodi di Palladino, ricordando forse il momento dell'esordio milanista dello sconosciuto di Fusignano. Pulizia di passaggi, triangoli precisi nel Monza che si infrangono però sulla difesa laziale. Tutto troppo per i brianzoli che cadono in piedi, con piglio longobardo, solo per uno svarione in difesa e per una prodezza balistica del magico Savic. Ciò fa dire al Cavaliere sempre fino intenditore di aver visto il migliore Monza della Stagione. Pedro, giocatore sopraffino non perdona lo svarione e Savic abbatte lo spirito dei biancorossi che stanno disputando davvero un egregio campionato.



Penso che l'Apprendista abbia imparato molto dal passaggio del Maestro come gli antichi affrescatori locali facevano al passaggio dei grandi che famiglie facoltose potevano permettersi per le loro dimore. Ed il Maestro avrà sicuramente riconosciuto in Palladino un tessitore di grana molto fine con possibilità di sviluppi interessanti.