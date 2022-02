Grazie alle mie nipoti, ho visto recentemente un film della Walt Disney Pictures che mi ha fatto pensare.

Il Grande Gigante Gentile è un omone alto più di sette metri molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che, come San Guinario, si nutre di esseri umani, preferibilmente bambini.

Una notte il GGG, che è vegetariano e si ciba soltanto di Cetrionzoli palesemente marci, rapisce Sophie e la porta nella sua caverna. Inizialmente la piccola cerca di fuggire spaventata dal misterioso gigante, ma ben presto si rende conto che il colosso in realtà è dolce, di animo buono e può insegnarle cose meravigliose tra cui il vero senso della vita. Il GGG porta infatti Sophie nel Paese dei Sogni, affinchè possa catturarli, imbottigliarli per "darli in pasto" ai bambini. L'affetto e la complicità tra i due cresce talmente rapidamente che quando gli altri giganti sono pronti all'ennesima caccia, "annusando il piccolo essere urbano", i due decidono di mettere in campo l'artiglieria pesante grazie anche e soprattutto alla benevolenza della Regina d'Inghilterra che intuisce il pericolo e decide di aiutare non solo Sophie ma anche gli altri bambini desiderosi di sognare il proprio futuro.

Spielberg riesce, anche in questa occasione, a fare centro! Impernia tutta la pellicola sulla diversità facendola risultare invece di un handicap il pernio centrale di una forza che solo i bambini possono ancora regalare a noi adulti. Sophie è diversa in quanto orfana, sognatrice ad occhi spalancati (soffre di insonnia) e desiderosa anche di andare oltre all'incertezza del buio della notte. Il GGG è un dissimile nel suo modo di pensare, agire e confrontarsi non solo con i propri titani ma anche con gli esseri umani. La bellezza del mondo, in ogni sua forma, sta nella diversità; aprirsi e avere il coraggio di dire che io sono io e basta è la vera e unica vittoria che ognuno di noi può esprimere sempre senza aver la paura di incontrare giganti in altezza e nani nello stato d'animo.

Viviamo in un calcio che nel corso degli anni ha perso figure di riferimento che erano da traino alle nuove generazioni.

La morte del presidente Zamparini, mi ha riportato ai meravigliosi anni '80 quando uomini di società e campo erano un collante con la città di appartenenza. Mi vengono in mente Rozzi, Anconetani, Dino Viola, Sibilia e allenatori come Mazzone, Bagnoli, Bersellini e Liedholm. Personaggi che non esistono più.

L'apertura delle frontiere di quel periodo ha dato una svolta al calcio permettendo, tra l'altro, una maggiore competitività che ci ha portato a vincere il mondiale del 1982 con un gruppo, che ben conosciamo, straordinario. Ha però, nello stesso tempo, fatto perdere quella genuinità che ha permesso nel tempo di trasformare le società di calcio in holding restando, per cui, meno a contatto con il territorio.

I bambini, con l'ingresso nelle società rionali nei Pulcini, avevano il sogno. Il sogno di vedere da vicino il loro campione, di chiedere un autografo, di emulare le gesta e, di diventare un giorno prossimo, il raccattapalle nello stadio della domenica.

Adesso le scene sono di altro contesto. Mi è capitato di assistere a una partita di ragazzi e lo scenario si è completamente capovolto. C'è un'idea di calcio ben precisa ma contemporaneamente poco incline alla fantasia e alla crescita dell'individuo anche solo per il divertimento.

I terzini di una volta adesso si chiamano binari, manco ci trovassimo a Santa Maria Novella. Lo stopper è il centrale, spazzare in tribuna è divenuto "pulire la palla" e, ahimè, il trequartista che faceva sognare, un lusso che adesso, nel calcio tutto muscoli, poche squadre possono permettersi.

Quando si sente dire "ai miei tempi" penso sia uno degli errori più evidenti che una persona possa trasmettere alle giovani generazioni. Nel contempo, però, bisognerebbe che le nuove leve avessero anche l'umiltà di poter incamminarsi verso gli obiettivi, non attraversando la strada più lunga e impervia, ma attraverso la conoscenza e la voglia che solo il diporto può fare da traino per il raggiungimento di essa.

Agroppi, che insieme a Nassi fece una Fiorentina giovane e divertente, diceva che "non si può menare il can per l'aia" perché con i giovani bisogna avere contatto e spiegare subito "come funziona il campo" affinché l'entusiasmo possa essere sempre sopra le righe e "togliere il fango dagli scarpini una ludica necessità".

Alla società risulterà più facile crescere bambini forti che curare uomini spezzati.