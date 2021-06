In questa estate torrida (si prospetta) il tifoso milanista spera che questo calore venga un po' assorbito per scaldare i cuori dei tifosi che per anni hanno visto questa emozionante fase dell'anno, piena di notizie false e di acquisti inutili che ben poco hanno riscaldato i nostri cuori.

Dire, che mentre i big si guardano ancora intorno per aspettare che un pezzo del domino cada, per far partire la girandola del mercato, e il Milan ha già messo a segno due ottimi colpi in entrata, potremmo dire che è un ottimo inizio specie se si tratta di colpi di cui uno già testato e sicuro mentre il secondo ha delle ottime prospettive e garanzie! Maignant ha il compito più arduo certo, perchè rimpiazzare Donnarumma, pare non sia facile dal punto di vista calcistico, ma sicuramente sarà più facile rimpiazzarlo nel cuore dei tifosi, e direi che è un buon punto di partenza, mentre per Tomori si tratta di un ottimo acquisto da parte di Maldini, perchè fa un investimento importante a livello economico, ma con la consapevolezza che Tomori non sarà una scommessa ma una certezza.

Chiusi i primi due colpi in entrata, adesso la calma piatta data anche dall'europeo potrebbe rallentare e in qualche modo preoccupare i tifosi, ma penso che a Maldini e Massara dia anche il tempo di guardarsi bene intorno, senza dover per forza prendere qualche mezzo giocatore o scommessa che ora come ora il Milan non dovrebbe permettersi. Dico questo perchè il Milan il tempo di fare questo mercato l'ha già avuto, a volte con qualche colpo sbagliato ( Leao, Castillejo ) a volte, e per fortuna molte, con qualche colpo da maestro uno su tutti il nostro buon Theo, o il nostro "presidente" e spero futuro capitano Kessiè, Bennacer, Kjaer eccetera eccetera...

Bene, ora che il nostro Milan una base solida ce l'ha direi di arrivare a cosa ci aspettiamo da Maldini e Massara: come detto, penso di poter essere sicuro di dire che abbiamo un ottima base, che ci può permettere di fare pochi ma significativi innesti. Il Milan sa che per ben figurare nella massima competizione europea, deve avere più di un leader come Ibrahimovic che non ha la possibilità di giocare tutte le partite, ma penso debba pensare ad un giocatore di livello per così dire "TOP" per ruolo. Le casse del Milan non sono certo quelle del Paris Saint Germain o del Manchester City, questo lo sappiamo, però penso che un TOP per ruolo sia un buon inizio per creare una squadra competitiva sin da subito per la champions, che possa ben figurare senza dover fare il ruolo della cenerentola che sicuramente il Milan non è abituato a fare.

Avendo messo già le mani su un ottimo portiere, ed essendoci assicurati Tomori, al Milan manca quell'esperienza europea che scarseggia dietro, dove possiamo contare su due ottimi centrali ma che a livello europeo potrebbero avere tentennamenti o peggio, se uno dei due si dovesse infortunare, sarebbe una catastrofe tecnica per Pioli, quindi chiudiamo i ragionamenti tecnici e passiamo ai sogni: Sergio Ramos sarebbe l'ideale per il Milan, porterebbe quell'esperienza europea e darebbe quella sicurezza ad un reparto che ancora, a volte, sebbene sia ben collaudato, da cenni di tentennamenti che bene non fanno. Chi meglio di Ramos potrebbe ricoprire quel ruolo? Penso nessuno, così come le possibilità di vederlo con la maglia del Milan, perchè anche se ho fatto questo nome sono ben consapevole del fatto che le possibilità che ciò avvenga sono pari all'1% , però come si suol dire sognare non costa nulla.

Senza dilungarmi troppo passerei al centrocampo che avrebbe sicuramente bisogno di più di un innesto se pensiamo agli infortuni e alla coppa d'africa che ci priverà del nostro centrocampo titolare per un bel po', quindi mi soffermo solo sul TOP che mi piacerebbe vedere con la maglia del Milan e qui penso che ci sarebbero pochi dubbi se cerchiamo esperienza e affidabilità se non pensare al buon Modric, che porterebbe quella qualità che nella nostra mediana per il momento scarseggia.

In attacco tornando un pochino con i piedi per terra ovvio che pensare ad un TOP sarebbe troppo esagerato assieme agli altri due e si rischierebbe di pestare i piedi a chi piano piano ci ha tirati fuori dalla melma ovvero il buon Ibra, quindi direi che Giroud accompagnato da un altro buon attaccante, e io mi accontenterei di Milik, sarebbero la ciliegina sulla torta che ci permetterebbe di anche solo andare allo stadio, sapendo che non sarà per vincere la coppa dalle grandi orecchie, ma sarebbe sicuramente uno spettacolo, vedere questa squadra dare filo da torcere o lottare come abbiamo fatto per l'ultimo anno e mezzo, ogni partita e rendere questi tifosi, e società fieri dei nostri colori e di chi li rappresenta.

Da qui a dire che sia la formazione ideale sicuramente ne passa di acqua sotto i ponti dato anche dal fatto che qualche cessione sicuramente andrà fatta e la mia idea è solo per alzare l'asticella in tutti i reparti, siamo consapevoli che sarebbe molto migliorabile, ma chiuderei con la formazione 4-3-1-2 titolare che secondo me sarebbe il bel coronamento di un viaggio che porterà a tornare fiduciosi allo stadio:

MAIGNANT-CALABRIA-RAMOS (KJAER)- TOMORI- HERNANDEZ- MODRIC - KESSIE - BENNACER-REBIC- GIROUD- IBRA (MILIK)

Ho tolto volutamente i due esterni d'attacco perchè per avere due esterni che non sanno crossare, preferisco allora affidarmi alle scorribande di Theo e di Calabria che almeno se sbagliano il cross qualche giustificazione in più posso dargliela.

Signori, sono ben consapevole del fatto che i nomi fatti abbiano una carta d'identità un po' sgualcita e che stonano con quel che abbiamo fatto finora, ma come detto e ripetuto, i nomi importanti fatti sono solo indicazioni che penso ci possano portare sulla strada giusta, e che da un po' di tempo mancano al tifoso rossonero per continuare a vedere i miglioramenti che stiamo facendo negli ultimi 18 mesi.

Nel frattempo andiamo a rinfrescarci al mare e speriamo che uno di questi giorni qualche nome altisonante sia accostato e comprato dal Milan; detto questo, sempre e solo FORZA MILAN.