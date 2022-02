Ieri il Milan ha vinto il derby meneghino per 1-2. La Beneamata (non certo da me) è prima passata in vantaggio con Perisic, ma poi ha subito il micidiale 1-2 di Olivier Giroud.

L'esito ricorda un non lontano derby in cui il Milan di Pioli conduceva con 2 gol di scarto, ma nel secondo tempo fu rimontato e superato dall'Inter di Conte, anche se quel Milan centrò un palo clamoroso nel finale con Ibra, mentre l'Inter di ieri è stata capace solo di una reazione sterile, poco lucida e condotta sul filo dei nervi.

Scordatevi il giochetto solito che si fa in queste situazioni, quello del "Chi ha meritato?". Ci si confronta sulle percentuali di possesso palla, del numero di tiri in porta, delle palle-gol, di quale portiere è stato il migliore (prova evidente che la squadra di quel portiere non avrebbe meritato...), ecc. . Balle spaziali, galattiche! Come faceva notare il compianto Franco Rossi, il calcio non è sport di prestazione come i tuffi e la ginnastica artistica, dove si vince sulla base dei voti di una giuria. Il calcio è sport di risultato, in cui conta il numero delle reti. In tal senso, il Milan ne ha fatte 2 e l'Inter 1, quindi i 3 punti vanno al Milan e chi l'ha per male, grattisi il fondoschiena (come ha scritto Pietro l'Aretino usando, a dire il vero, un'espressione più colorita di fondoschiena).

In alcune partite ci sono errori arbitrali macroscopici, per giunta nei momenti decisivi del match, ma non è stato il caso della partita di ieri.

Gli interisti hanno protestato per un fallo a centrocampo di Giroud in occasione del primo gol, che francamente hanno visto solo loro e hanno invocato senza neanche tanta convinzione. E' stato un normale contrasto spalla contro spalla in cui si è vista una maglia nerazzurra che si tuffava felice nelle verdi acque del mare di San Siro, per giunta dopo aver perso la palla. Allo scadere del recupero (prolungato di 1 minuto), Guida ha tollerato degli interventi fallosi che, se fischiati, non avrebbero costretto Hernandez al fallo da espulsione (salterà almeno la prossima partita) e lo stesso Milan a subire l'ultimo assalto dell'Inter con 2 uomini in meno. Handanovic, infatti, si è poi proiettato in attacco. Guida, tuttavia, come Di Bello in Milan-Juventus, ha tollerato quasi sempre gli interventi di quei tipo, per cui il suo metro è stato abbastanza equo, anche se un po' meno di quanto lo era stato quello usato da Bi Bello. Il Milan, dal canto suo, ha chiesto un rigore per un mani su tiro di Leao, ma il braccio incriminato era aderente al corpo. In generale, sono state brave entrambe le squadre a tenere le braccia al loro posto in area. Come da tradizione, Barella e Hernandez hanno giocato spesso a fare il morto per caricare cartellini sulla groppa degli avversari. E' probabile che ci stesse un giallo a Giroud per un gomito largo su Barella, ma l'interista ha recitato l'ennesima sceneggiata per far arrivare il rosso. Alla fine Guida non ha estratto niente, ma un giallo ci sarebbe stato.

Il match ha confermato i punti di forza e i limiti mostrati fin qui da entrambe le squadre, quelli che ne fanno due compagini valide, ma non stratosferiche.

L'Inter è una squadra che pratica un calcio molto dispendioso. Quando conquista la palla a centrocampo, riparte con accelerazioni da finale olimpica di minimo 3, ma anche 4 uomini. In tal senso, può essere indicativa l'azione del 37° p.t. che ha preceduto il gol nerazzurro. Il vertice basso, Barella, aveva davanti a se Dumfries in posizione di centravanti, Dzeko a destra e Lautaro, che svariava su entrambe le fasce, in quel momento era a sinistra. In difesa, poi, l'Inter raddoppia e triplica di continuo soffocando le manovre avversarie. Questo tipo di gioco può essere praticato per 90' da cyborg, uomini sintetici, non da uomini fatti di carne e ossa, seppure gagliardi e ben preparati. All'andata contro la Lazio, i nerazzurri erano stati sconfitti in rimonta, ma anche contro il Napoli a San Siro avevano subito nel quarto d'ora finale e avevano rischiato di prendere il gol del pareggio per una clamorosa traversa ravvicinata di Martens. Nel derby di andata, inoltre, pur mostrandosi più incisivi per 70 minuti, avevano dovuto subire il Milan nella parte finale, rischiando il tracollo per un palo clamoroso di Saelemaekers e un gol fatto sbagliato da Kessie. Il progressivo calo dell'Inter è stato evidente anche nella ripresa del match di ieri. Il crollo finale è stato favorito anche dai cambi di Inzaghi, cosa che verrà affrontata più avanti.

Il Milan è apparso fin dall'inizio molto timido, troppo forse, con una motivazione valida però. Il Milan ha il suo limite nell'essere una squadra lunga che non riesce a compattarsi neanche se lo vuole. Al 4° minuto, un fermo immagine avrebbe mostrato due linee parallele, una più avanzata e l'altra più arretrata in difesa, separate da 10 metri di terra di nessuno. La protezione degli esterni difensivi è insufficiente e ieri quella di Calabria è stata addirittura inesistente, anche per i mancati rientri di Saelemaekers, disastroso. Il terzino rossonero ha stretto i denti arrancando sulle frequenti sovrapposizioni che vedevano in un ottimo Perisic il protagonista principale. L'atteggiamento guardingo del Milan ha isolato gli attaccanti, ma in effetti ha permesso al Diavolo di contenere le incursioni nerazzurre, perché il gol dell'Inter è venuto su calcio d'angolo e non su azione manovrata.

Come contraltare alla sua eccessiva lunghezza, tuttavia, il Milan ha un punto di forza da non trascurare, nel senso che il suo assetto è consolidato ed è un punto di riferimento sicuro per il Diavolo. Questo fa sì che, se non viene ucciso nel suo momento peggiore, continuando a giocare nello stesso modo, il Milan riesce spesso a salvare la ghirba o a punire gli avversari nel momento in cui la furia nemica si placa.

Ieri i pregi del Milan hanno avuto la meglio sui difetti dei rossoneri, i difetti hanno avuto la meglio sui pregi dei nerazzurri.

Inzaghi ha acuito il calo della sua squadra togliendo Chalanoglu. Il turco era stanco, ma aiutava Barella a cucire le azioni e aveva la tecnica per compensare il calo fisico della propria squadra. Senza di lui, la strada si è messa ancora più in salita di quanto lo fosse diventata per un gruppo di giocatori in debito di ossigeno. Se ricordate Milan-Lazio 3-2 della scorsa stagione, Inzaghi commise errori simili nella gestione delle sostituzioni.

Pioli aveva scelto una buona formazione di partenza, visto che Kessie avanzato aveva fatto faville a Empoli, campo non facile per nessuno. L'ivoriano ha tradito, unitamente al Saelemaekers che non tornava in copertura. In un certo senzo, Kessie dava quasi l'impressione di considerare il Milan la sua ex-squadra e giocarle contro con cattiveria, come accade spesso agli ex. Anche se non era così, la sua prestazione è stata bruttissima, talmente brutta da farlo pensare. Pioli è stato bravo a togliere fiducia ai sunnominati reprobi con una certa tempestività, perché Diaz è apparso più vivo e motivato di Kessie, mentre Messias, senza incidere in attacco, ha sputato l'anima in copertura. Diaz inoltre, trottolando in maniera un po' anarchica, ha svolto al funzione del pazzo nella tattica omonima, quella strategia che si usa per disorientare gli avversari fin dai lontani tempi di Sun-Tzi. Ha messo una zampa importante in occasione del primo gol. Pioli, infine, è stato molto intelligente nel finale a sostituire Bennacer, già ammonito, con Krunic.

Giroud ha vinto il duello con Dzeko. Sono giocatori quasi coetanei. Fino a ieri il francese aveva segnato la metà dei gol del bosniaco, anche se lo stesso Dzeko non aveva marcato reti a valanga. Giroud aveva, tuttavia, giocato una decina di partite in meno del collega avversario ed era stato bersagliato dal Covid, ma anche da problemi alla schiena. Far passare l'acquisto di Dzeko per un colpaccio e quello di Giroud per un flop era stata un'esagerazione mediatica, sempre cattiva coi milanisti, che ieri ha ricevuto una sonora sberla.

Il confronto fra i portieri è stato vinto da Maignan, che ieri fra i pali ha ricordato i riflessi del miglior 'Nkono e le uscite del miglior William Vecchi per il controllo dell'area di rigore. Dal canto suo, Handanovic non è parso all'altezza nel caso del raddoppio di Giroud.

Parlando di errori, il vantaggio dell'Inter è stato favorito da un'errata valutazione di Kalulu, che ha calcolato male i tempi del colpo di testa sul calcio d'angolo di Chala. Il raddoppio rossonero è stato favorito da un intervento molle di Handanovic sul tiro di Giroud.

Hernandez si è sacrificato facendosi buttare fuori per spezzare un'incursione dell'Inter al 95°: freddo e intelligente. Leao si è visto poco, ma le sue giocate sono state tutte di qualità, come la deviazione a botta sicura su assist di Hernandez nel momento migliore dell'Inter. Handanovic era fermo sulle gambe e battuto, però Skriniar ha messo la pezza. Tonali è stato notevole, anche nel tiro da lontano.

Ora l'Inter ha 1 punto in più in classifica, ma deve recuperare la partita col Bologna al Dall'Ara, quindi ha un potenziale vantaggio di 4 punti. Il Diavolo, però, ha acquisito un piccolo vantaggio essendo messo meglio nei confronti diretti, che sarebbero decisivi in caso di arrivo a pari punti. La migliore differenza reti interista non conterebbe più in quel frangente. I rossoneri, in ogni caso, si ritrovano nella situazione che precedeva il turno di Milan-Spezia, anche se con due partite in meno da giocare e avendo fruito del bonus relativo allo scontro diretto. L'Inter, però, deve ancora affrontare la Juventus rinforzatasi a gennaio, pratica che il Milan ha ormai archiviato.

Sinceramente, a me basterebbe non rivedere più gli sconci di Milan-Napoli 0-1 e Milan-Spezia 1-2.