L'ennesima serata storta della Juventus porta la pretendenti a +8 dalla signora, adesso per Allegri è durissima, domenica c'è il Milan, che se vince con la Lazio avrà pure Ibrahimovic e Giroud allo Stadium.

Il declino bianconero spiegato in 3 semplici step:

1 CR7

2 AGNELLI

3 ALLEGRI.

Cristiano Ronaldo, è stato l'unico fuoriclasse della Juventus in questi 3 anni, nonostante la Juventus abbia Dybala, Morata e Chiesa, sono sicuramente ottimi giocatori, ma non fanno mai la differenza, stesso discorso per Kean.

Agnelli e gli investimenti sbagliati negli ultimi 3 anni: CR7 a 100 milioni e stata una follia, seppur come detto prima è un campione, la Juventus avrebbe dovuto investire i 100 milioni su 2 centrocampisti di livello, come Kross, è Pogba, (per esempio), alla Juventus si sono basati tutto sul attacco:

Bernadeschi 40 milioni

Chiesa 45 milioni

Ronaldo 100 milioni

Morata 45 milioni

Kean 38 milioni

Domanda: ma a centrocampo può giocare la Juventus con il solo Bentacur? O può affidarsi a Ramsey o Rabiot? La risposta è No!

Allegri dopo 3 anni di riposo ha perso il pedigree di allenatore top, mi dispiace dirlo, ma non ne azzecca una, è un allenatore allo sbando, come quando con il Milan iniziò la lunga fila di sconfitte, che terminò con l'esonero voluto direttamente da Barbara Berlusconi, a Sassuolo.

Allo Stadium arriverà il Milan di Pioli e se vince con la Lazio sarà durissima per la Juventus.