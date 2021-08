“Oggi più che mai non basta l’intelligenza soltanto, accanto a essa bisogna essere uniti del coraggio, del coraggio di voler sapere”.

Sono le parole del prof. Diego Fusaro. E da questo concetto, vorrei prendere “ispirazione” per il mio prossimo pezzo.

Prima di tutto; mi sento, in dovere morale, di spiegare il motivo della mia presenza su questo blog. Ringrazio la Redazione di VxL per la grande possibilità. Mi rendo conto della “delicatezza” degli argomenti trattati finora. Sono stato l’unico ad aver parlato di “vaccinazione” obbligatoria (legge), prima dell’entrata in vigore del green pass, come unico “strumento” per favorire la campagna vaccinale. Altri strumenti non ce ne sono, sempre secondo il mio punto di vista. Anzi, il Green Pass rallenta “psicologicamente” le misure preventive, e quindi molto dannoso per la salute degli italiani. E infatti, i contagi stanno aumentando in Italia e nel resto di Europa. Il Governo sta mettendo a serio rischio la salute degli italiani. Ma questo è un argomento, trattato in precedenza; E mi sono già espresso in merito. Preferirei quindi glissare e andare ad esplicitare altre tematiche, altrettanto, interessanti.

Mi sento in una situazione di grande privilegio in quando scrivo in forma anonima; Alla fine del pezzo non c’è il mio nome. Va detto, per onestà intellettuale, e rimarcato qualora ce ne fosse il bisogno. Quindi non chiedo nulla e non pretendo altrettanto da chicchessia.

Al contrario dello scrivente, ci sono uomini e donne, con un nome e cognome, che lavorano per pubblicare i nostri pezzi. E a queste persone va il mio sentito ringraziamento.

Ebbene, specificare che non sono qui per fare proselitismo tra i lettori (che giustamente debbono avere le proprie idee) e tantomeno non sono qui per convincere nessuno a perorare una causa. Giusta o sbagliata che sia. E non mi interessa chi la vincerà. Penso di essere la persona più pacifica di questo mondo. Tollerante. Molto rispettosa delle idee altrui da sempre. E, tantomeno, non sono su queste pagine per gloria o narcisismo; che è un sentimento fine a se stesso.

Altresì, visto i tempi, debbo “assolutamente” precisare quanto segue: non sono un negazionista del covid-19 e tantomeno un no-vax; così come attualmente è inteso, dalla stragrande maggioranza delle persone, nel senso più dispregiativo del termine; Ebbene, subito, precisare perché non vorrei portare un’eventuale discussione, verso il basso.

Stiamo vivendo un periodo difficile, e penso che questo sia l’unico punto in comune tra tutte le parti in causa. Certo, apparentemente, non sembrerebbe per tutti. Per i politici e i “signorotti” dello spettacolo, i calciatori e gli atleti famosi, non sembrerebbe una vera situazione di emergenza. Ma non posso metterci la mano sul fuoco, in quanto le mie sono riflessioni superficiali, considerazioni dettate da quanto visto sui social media.

Detto questo, possiamo entrare nel vivo della discussione; L’unica motivazione è quella di sapere. Niente di più.

BOLLETTINO DI GUERRA

Dalle statistiche pubblicate dal EudraVigilanza – European database of suspected adverse drug reaction report – le vittime a causa del vaccino sono 20.525 in tutta l’Europa. Senza contare le migliaia di reazioni avverse dopo la somministrazione del farmaco antivirale; Fortunatamente, reazioni avverse che non hanno causato la morte del vaccinato. “Transitorie”, così ci dicono gli esperti. E noi ci fidiamo, a occhi chiusi, di quello che ci dicono; Perché dovremmo non avere fiducia in queste persone? Del resto abbiamo a che fare con dei virologi professionisti, medici ed esperti di fama mondiale; sicuramente, più competenti del sottoscritto.

Alcuni dottori sostengono che questi numeri non siano reali; in realtà ce ne sarebbero molti di più di vittime a causa del vaccino. Dovrebbero essere moltiplicati almeno per dieci. Così sostengono. Per quale motivo tra i tanti? Uno su tutti: Inefficace anamnesi del paziente. Perché, nella realtà dei fatti, i medici di base non sono messi nelle condizione “ideale” per raccogliere una serie di informazioni preziose - tutte quelle informazioni, notizie e sensazioni che possono aiutare il medico - direttamente dalla voce del paziente e/o dei suoi familiari. Le direttive delle ASL ai medici di base, non è un segreto di stato, sono principalmente quelle di vaccinare il paziente senza saper né leggere né scrivere. Trascurando, addirittura, quanto scritto sul bugiardino del farmaco. A prescindere da una corretta anamnesi del paziente. E a prescindere da un “eventuale” approfondimento sulle condizioni di salute del paziente. Una volta vaccinato il paziente vive in un bug di sistema, entrando in una sorta di bolla nella quale è difficile reperire poi informazioni utili alla causa.

L’OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE

L’obiettivo da raggiungere non è la messa in sicurezza delle fasce più deboli; Come il più classico vaccino influenzale durante il periodo invernale. Se così fosse, avrebbero subito vaccinato tutta la popolazione over 70. E non staremo qui a parlare, dopo quasi due anni e mezzo, di Pandemia e vaccinazione di massa. E non è, nemmeno, quello di ridurre la pressione sugli ospedali, andando a diminuire le terapie intensive. Il reale l’obbiettivo da raggiungere è l’immunità di gregge, andando a vaccinare più del 95% della popolazione italiana. Che è la soglia raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità. Questo ce lo spiega in maniera, diretta e indiretta, la Legge Vaccini. L’obiettivo di tale legge è quello di contrastare il calo delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate in Italia; Questo cosa significa in porche parole? Vaccinazione obbligatoria per tutta la popolazione, compresa quella da 0 a 16 anni. E fino a qui nulla di strano, se non fosse che “attualmente” non c’è una legge ad hoc per la vaccinazione obbligatoria per il Covid-19; Ma c’è il Green Pass che teoricamente dovrebbe svolgere il compitino (immunità di gregge) in modo indiretto e per questo motivo subdolo. Perché? La politica non vuole prendersi una responsabilità gravosa, avendo la politica stessa dei seri dubbi sull’efficacia della vaccinazione di massa con gli attuali vaccini in circolazione (lo capirete nel successivo paragrafo il motivo); Allo stesso tempo la Politica, pone delle regole al cittadino per l’utilizzo di beni definiti non necessari. Il Mainstream è piuttosto banale. Caro cittadino puoi andare al supermercato, in un ospedale, in farmacia o al tabacchino a comprare le sigarette senza il Green Pass. Perché noi siamo delle brave persone; Crediamo nel liberalismo e nei suoi valori fondanti. Al contrario, senza il Green Pass, non puoi andare in un ristorante, al teatro, al cinema, in palestra o allo stadio. Tutti beni “secondari” a cui puoi fare tranquillamente a meno. E per cosa? Per il bene della collettività. Questo perché, caro cittadino infedele, noi non ti priviamo dei beni necessari per la sopravvivenza. Ricordi? Siamo delle brave persone. Accettiamo anche i tuoi difetti. Non vogliamo il tuo male. Lo facciamo anche per te, per salvaguardare la tua salute fisica e mentale. E’ la situazione di emergenza che ci obbliga a prendere delle azioni preventive, anche se dure e probabilmente ingiuste, per il contenimento dei contagi. Noi non siamo i cattivi. Lo siete voi che non rispettate le regole.

ATTO DI SINDACATO ISPETTIVO N. 1-00388 (SENATO DELLA REPUBBLICA)

Con questo Atto, reperibile sul sito del Senato, Il Senato ha esercitato la propria funzione di controllo sulle attività di Governo. Guardate cosa c’è scritto. Strano, ma è tutto vero. Lo scorso 20 Maggio 2021 è stata divulgata una lettera aperta, sottoscritta da un gruppo di medici inglesi, indirizzata a Medicines & Heatchare Products Regolatory Agenzy (l’equivalente all’AIFA italiana); In particolare si legge che: “Tutti gli studi di fase 3 sui vaccini COVID.19 sono in corso e non dovrebbero concludersi fino alla fine del 2022 e l’inizio del 2023; I vaccini sono attualmente “sperimentali” con dati limitati sulla sicurezza degli adulti a breve termine e non disponibili”. L’atto continua con una serie di considerazioni molto interessanti che invito a leggere.

MOVIMENTO IPPOCRATE

In queste ultime ore, sta spopolando un video sui social media ove un gruppo di medici e addetti ai lavori - e sottolineo medici “straordinari” - ci sta mettendo la faccia. Le persone oneste si vedono soprattutto dalla faccia. E non solo quello: il titolo, il nome e il cognome. Come tutti ben saprete con determinate dichiarazioni, fuori dalle logiche del Mainstream ricorrente, questi “uomini” rischiano grosso. Il male minore è una possibile sospensione dall’ASL di competenza. Nel peggiore dei casi, addirittura, la radiazione dall’Ordine dei Medici. I sacrifici di una vita andati in fumo. E non solo, questi medici potrebbero andare incontro a fenomeni concreti di emarginazione e isolamento professionale e sociale. Così come è successo al Dr. Giuseppe De Donno, Medico chirurgo e specialista in Pneumologia e Malattie dell’apparato respiratorio. In poche parole, questi “angeli” ci invitano a riflettere sulla possibilità di non vaccinare i bambini (i nostri e i loro figli) per una serie di motivi. Badate bene! Le loro non sono motivazioni politiche. Loro non hanno nessuna tessera di partito da esibire per poter fare carriera. Loro non vivono nessun conflitto di interesse. Sono contro il vaccino per i bambini, perché andrebbe contro i loro principi medici, etici e morali. Le motivazioni? Semplice, sono da ricercare nel giuramento solenne, prestato prima di iniziare la professione medica. “Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio”.

La scienza non è un atto di fede, la scienza è soprattutto agire in coscienza e in conoscenza.

OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’

Il sito web dell’Ospedale ci riporta al discorso dell’immunità di gregge. Vi ricordate l’obiettivo subdolo del Governo, da ottenere tramite il Green Pass? “Non obbligo nessuno. Perché “io” sono una brava persona”. Mi colpiscono, subito, i presupposti scientifici utilizzati per persuadere gli adolescenti alla vaccinazione. La vaccinazione è una conquista e un miglioramento della strategia di vaccinazione contro la pandemia perché rappresenta un vantaggio sia per i giovani che per tutti. Scienza o politica? La vaccinazione negli adolescenti rappresenta un “vantaggio” per evitare “ rare ” infiammazioni multi-organo che sono forme gravi o gravissime, pericolose per la vita. E quindi è importante vaccinare i ragazzi. Per la serie, le parole pesano come le montagne. Per la serie questi ci trattano da cretini. E a questo punto mi ritorna in mente, profondo come non mai, il concetto espresso dal prof. Diego Fusaro:

“Oggi più che mai non basta l’intelligenza soltanto, accanto a essa bisogna essere uniti del coraggio, del coraggio di voler sapere!”

La mia attenzione si sofferma sul termine “raro” Raro, così come è molto basso, bassissimo (quasi nullo) il tasso di mortalità tra i giovani adolescenti a causa da infezione per Covid-19. Per dare supporto alle teorie sul rapporto beneficio-rischio - concetti, tanto, cari ai politici di sinistra, virologi, Big Farm e al nostro Presidente del Consiglio supportato dal Presidente Mattarella - l’Ospedale riporta news su recenti indagini svolte in Usa e in Israele. Forse in preda a un atto, istintivo, di coscienza a seguito del Giuramento di Ippocrate? Può darsi. E indovinate? Per non sbagliarmi riporterò testualmente quanto seguirà: Recenti indagini negli Stati Uniti – dove la vaccinazione anti Covid-19 è già molto diffusa – hanno evidenziato la possibilità di un aumento dei casi di miocardite e pericardite dopo la vaccinazione. E poi continua su questa tematica, bla, bla, bla, parlando anche della situazione gravosa in Israele, fino al colpo di genio finale: “E’ difficile però stabile un collegamento diretto e certo con la vaccinazione anti Covid!”; Altre parole su parole, vacue e contradditorie, senza nessun spiegazione scientifica. E ritorniamo alla vecchia riflessione. La scienza non è un atto di fede.

SAVE THE CHILDREN

Bisognerebbe ragionare, più spesso, con la propria testa. Non sentirsi migliori degli altri per partito preso, anche se la nostra vita “apparentemente” ci soddisfa in tutto e per tutto. Quando tutto ci sembrerà andare per il verso giusto e allora che dovremmo aprirci agli altri e soprattutto verso chi è in difficoltà. Dare importanza alla vita. Non solo alla nostra, soprattutto a quella degli altri. A questo proposito mi ha colpito la denuncia fatta da Save the Children sul proprio sito. L’associazione a difesa dei bambini, denuncia l’interruzione dei servizi sanitari a causa della pandemia di Covid-19. Interruzione che rappresenta un ulteriore minaccia per combattere la malattia più contagiosa e letale del mondo: La polmonite grave. E a questo, si, punto vale la pena ricordare i numeri di questa strage silenziosa: ogni anno questa malattia colpisce 22 milioni di bambini piccoli nei paesi a basso e medio reddito. E tra questi piccoli esseri indifesi - senza un nome e un cognome, abbandonati da quella forma di Liberalismo che oggi fa la voce grossa nel Mondo - 800.000 periscono sotto i 5 anni.

Il RUOLO DEI SOCIAL MEDIA

Il ruolo dei social media può contribuire in modo negativo, e non poco, a creare una corrente di pensiero “univoca” che mal si sposa con la realtà oggettiva della situazione in essere. Il condizionamento del pensiero esiste, eccome, e può essere attivo o passivo, cosciente e incosciente. La regola del semaforo rosso. Fateci caso. Quando una persona attraversa con il semaforo rosso, gli altri saranno autorizzati ad attraversare le strisce pedonali, inconsciamente, con la conseguente violazione della regola in essere. Oppure, la regola degli appalusi in teatro. Avete mai provato ad applaudire, per primi, durante uno spettacolo teatrale? Molto probabilmente, tutti gli altri spettatori della sala vi seguiranno a ruota. Il successo dello show sarà assicurato. Di tutti gli aspetti trattati fino a questo momento, uno è più evidente degli altri. Senz’altro, abbiamo tutto da perdere e nulla da guadagnare da questa situazione difficile. E mettendoci l’uno contro l’altro, faremmo il gioco sporco di chi vorrebbe, appunto, metterci l’uno contro l’altro. Per queste persone, senza scrupolo e un minimo di dignità, tutto ha un fine preciso: un ritorno economico da una situazione di estrema difficoltà. Non ricercate un like semplice, fine a se stesso, soltanto per riempire il vostro ego frustrato da questa situazione paradossale. Ricercate soprattutto il contradditorio, senza giudicare o offendere chi la pensa diversamente da voi, ma animati da quello spirito della conoscenza che rende l’uomo diverso dalla bestia. Sapete. Non mi sto inventando nulla di nuovo. E’ il giochetto più antico del mondo. Quello di trovare un colpevole per dargli la croce addosso, tutti i mali del mondo, allo scopo di distogliere l’attenzione dai problemi reali. E ce ne sono davvero tanti.

A proposito di propaganda attraverso i social.

In questo periodo, va di moda condividere i video di no-vax pentiti, con una maschera di ossigeno a coprire il volto, da un letto di ospedale. Di solito sono sempre stranieri. Fateci caso. Ebbene, vorrei portarvi a ragionare da un altro punto vista. Diamo per scontato che questa persona sia realmente pentito. E diamo per scontato che questa persona si trovi in una condizione di forte difficoltà fisica ed emotiva. Nessuno potrebbe obiettare qualcosa in merito. Giusto? Fino a questo punto, tutto è nella norma. Ma vi siete mai chiesti il motivo? Perché questa persona deve, per forza, andare su internet a raccontare la propria storia? Facciamo, un altro esempio. Il fumo nuoce gravemente alla salute. Ok? Ogni anno in Italia muoiono 80 mila persone per il vizio del fumo da sigaretta. Pensate che numeri spaventosi; nel mondo sono 8 milioni di persone all’anno. Numeri spaventosi che fanno tremare i polsi ai fumatori e persino agli ex. Io sono stato uno di quelli. Avete mai visto su Twitter, o su un altro social media, un video di un ex fumatore, da un letto di ospedale, che vi scongiura a non fumare, in quanto pentito, perché ha il cancro ai polmoni e gli resta poco da vivere? Personalmente mai. Però ho conosciuto persone portate via dal cancro ai polmoni a seguito del fumo di sigaretta. E vi posso assicurare che non è stato un bel vedere.

LA MIA SITUAZIONE

Per quanto mi riguarda, non vi nascondo un certo disagio emotivo e sociale. Ho paura. Sono emotivamente frastornato dalla situaizone. Mi sento discriminato. Vivo a Milano. E abbiamo già risentito, soprattutto emotivamente, a seguito delle prime restituzioni dal green pass. Non è stato facile per la mia compagna, abbandonare la palestra. E non è stato facile per me, guardare quella tristezza/delusione nei suoi occhi profondi. Eppure, abbiamo svolto sempre il nostro dovere.

Caro Draghi.

Noi due, io e la mia compagna, siamo dei cittadini soprattutto onesti. Lei non ci conosce. Non meritiamo questo trattamento. Abbiamo sempre pagato tutto. Dal primo, all’ultimo centesimo. Mai un debito con nessuno. E quando lei era in Europa, noi eravamo in Italia. A cercare un lavoro, a migliorare faticosamente il nostro futuro. Quello di uomini e donne del Sud Italia. Quel futuro minacciato dalla sua generazione. Non la mia! Quella che ha dovuto subire in silenzio. Non abbiamo studiato a Boston, come lei. Non abbiamo avuto le sue stesse possibilità economiche e sociali. Ma quello che abbiamo fatto è di più delle nostre possibilità. E ce lo meritiamo. Oggi, lei, sta cercando di indebolirci sia fisicamente che emotivamente. Ma non ci riuscirà perché noi veniamo dal basso. Noi siamo il popolo, quello vero, e siamo abituati a soffrire le pene dell’inferno. Abbiamo vissuto tutte le ingiustizie. E se mi dovesse capitare il peggio - perché io non ho mai negato l’esistenza di questo virus e della sua pericolosità - lei sarà il primo responsabile. Perché deve sapere, caro Presidente del Consiglio, che con il Green Pass mi ha messo, assieme a milioni di cittadini italiani, in una condizione di grave pericolo fisico a seguito dell’abbandono delle good pratice tra la popolazione vaccinata.

In coscienza e con il coraggio della conoscenza

Arsenico17