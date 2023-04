Vincerà il Napoli, pare, salvo disastro epocale e giustizia sportiva, Napoli che dice di aver fatto la storia, quale non si sa, la sua sicuramente, ma non del calcio, certamente.

Capita che ogni tanto lo scudetto venga vinto da una delle non solite note, è toccato alla Sampdoria, è toccato alla Lazio, alla Roma e ora tocca al Napoli, nuovamente, dopo lo scudetto 89/90. Un'eternità, ma parlare di storia è troppo. Il tutto, poi, probabilmente nel peggior campionato della storia del calcio italiano.



Non c'è molto di cui essere orgogliosi. Peggio anche di calciopoli, degli scudetti vinti sul campo e revocati alla Juventus. Un campionato con la metà delle società sotto indagine praticamente, dall'esito incerto fino alla fine, per gli esiti della giustizia sportiva più che per quelli calcistici, con la quota salvezza probabilmente più bassa di sempre, oramai la quota 40 punti non è più quella salvezza dalla stagione 2006/2007, ed in tutto ciò, non si sa come, ti trovi delle squadre italiane che possono lottare per vincere Champions ed Europa League, ma in SerieA giocano semplicemente una schifezza di calcio, tolto il Napoli, il resto è sostanzialmente inguardabile, salvo forse il Bologna di oggi che ricorda l'Udinese di inizio stagione e la Lazio di Sarri. Hai squadre che si inventano obiettivi come stare nella parte sinistra della colonna che la destra, non si capisce che obiettivi siano, ma questo è, il treno europeo della Champions, vede società che dovevano vincere questo campionato, come Milan ed Inter, rischiare di perderlo, per salire forse su quello dell'Europa League, ed in tutto ciò si sta assistendo ad una catena impressionante di errori arbitrarli clamorosi! Non accadono solo in SerieA, lo abbiamo visto anche in Europa, e gli arbitri son stati silurati, ma il combinato disposto di tutto ciò, sta offrendo un quadro veramente desolante.



E c'è chi si vanta ai quattro venti dicendo che la SerieA è tornata! Che è il campionato più affascinante. Ma de che? Ma dove vivono?

Siamo di un livello nettamente e chiaramente inferiore rispetto al calcio spettacolo inglese e spagnolo, quello tedesco è qualitativamente superiore e anche quello francese supera tra un pò per appeal la SerieA.



Ma siamo tornati! Certo, nel mondo delle favole dove ce la cantiamo e suoniamo e balliamo da soli, tutto è possibile.

D'altronde noi siamo quelli che ci candidiamo agli europei con stati vetusti e teniamo fuori gioiellini già pronti, come lo stadio dell'Udinese, perchè siam fatti così.